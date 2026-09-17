À Nghê An, deux tombes vieilles de 1.500 ans révèlent enfin leurs énigmes

Nghe An (VNA) – Deux tombes en briques datant du IVe au VIe siècle ont été découvertes lors d’une récente fouille d’urgence sur le site archéologique de Ru But, dans la commune de Kim Liên, dans la province de Nghê An (Centre).



Le musée Nghê An – Xô Viêt Nghê Tinh a annoncé les résultats de ces fouilles mercredi 16 septembre, en collaboration avec l’Université des sciences sociales et humaines (relevant de l’Université nationale du Vietnam à Hanoi).



Un grand nombre d’objets funéraires ont également été mis au jour, notamment des jarres, coupes, bols, pots et bouteilles en céramique et en terre cuite vernissée ; des pièces de monnaie Wuzhu ; des couteaux, lames et épées en fer ; des objets en bronze ; des perles en verre ; ainsi que des perles en métal doré et des objets en forme de feuille.



La seconde tombe, située à plus de deux mètres sous la première, est demeurée relativement intacte, offrant ainsi de précieux indices pour comprendre la disposition des objets funéraires dans les tombes anciennes.



Les archéologues ont recensé des sites similaires dans plusieurs zones de la province de Nghê An, notamment sur le territoire des anciennes communes de Nam Lôc, Nam Kim et Kim Liên (actuellement les communes de Van An, Thiên Nhân et Kim Liên).



La structure, les techniques de construction et les artefacts mis au jour confirment que ces deux sépultures sont des chambres funéraires en briques. Ce type de tombe, communément appelé «tombe en briques» ou «tombe des Han», était relativement répandu le long des grands fleuves et cours d’eau — notamment les réseaux fluviaux du Luc Dâu, du Bach Dang, de l’Y Bich et du Lam — qui constituaient des liaisons essentielles entre les zones d’habitat et la mer.



À la suite de cette découverte, les archéologues ont préconisé des mesures de conservation provisoires, telles que le recouvrement et le remblayage des fosses de fouille, ainsi que la réalisation de recherches et d’études plus vastes sur les sites archéologiques, historiques et culturels du bassin du fleuve Lam.



Ils ont également appelé à renforcer la protection et la surveillance du site de Ru But et de ses environs, tout en sensibilisant davantage le public à la valeur patrimoniale du lieu.



Ces tombes ont été découvertes en avril par un habitant de la région, Trân Dinh Tuân, alors qu’il creusait le sol pour planter des arbres dans la zone de Ru But, dans la commune de Kim Liên (ancienne commune de Nam Giang, district de Nam Dàn), dans la province de Nghê An. – VNA

source