Les tambours éveillent le millénaire au Temple de la Littérature à Hanoi

Hanoi (VNA) - Les tambours constituent le cœur rythmique et structurel des ensembles musicaux traditionnels vietnamiens, ainsi que des spectacles de théâtre et de cour. Bien que familiers, ils recèlent tout un univers d’histoires liées à la culture, à l’histoire et à l’artisanat, qui sont racontées au public dans le cadre du programme "Un tambour, un battement, mille ans de civilisation" à Hanoi.



Organisé au Temple de la Littérature, cet événement s’inscrit dans le cadre du deuxième Festival de Thang Long-Hanoi, qui se déroule dans toute la ville jusqu’au 20 septembre. Le programme réunit des artisans venus de localités réputées pour la fabrication de tambours à travers le pays, venus enchanter les visiteurs.



Ces artisans présentent leurs instruments, issus notamment du village de Doi Tam (province de Ninh Binh), du village de Lâm Yên (Dà Nang), du village de Binh An (Tây Ninh) et de localités des Hauts Plateaux du Centre célèbres pour leurs imposants tambours en bronze.

Les visiteurs peuvent découvrir le processus de fabrication d’un tambour grâce à ce programme. Photo : congdankhuyenhoc.vn

Le Dr Lê Xuân Kiêu, directeur du Centre d’activités culturelles et scientifiques du Temple de la Littérature, a déclaré : "À travers des expositions, des spectacles et des expériences interactives, ce programme vise à permettre au public de mieux apprécier le rôle des artisans et de la communauté dans la préservation et la transmission du savoir-faire artisanal au fil des générations."



"Au sein du Temple de la Littérature, les sonorités et les performances liées au tambour créent un lien significatif entre le patrimoine matériel et les valeurs culturelles immatérielles, ainsi qu’entre la tradition et la vie contemporaine."



Outre les tambours eux-mêmes, l’histoire de cet instrument est évoquée grâce à des objets, des documents, des images et des outils de fabrication.



Les visiteurs seront invités à apprécier toute la diversité des tambours vietnamiens ainsi que leur profonde dimension artistique et culturelle. Ils plongeront au cœur des villages artisanaux pour y découvrir des matières premières, un savoir-faire et des techniques exclusives qui donnent vie à des œuvres qu’on ne trouve nulle part ailleurs.



L’artisan Pham Tri Trong, président de l’Association de production et de commerce de tambours de Doi Tam, a expliqué que la fabrication d’un tambour complet implique trois étapes principales : la préparation de la peau de buffle, la confection du fût en bois et l’assemblage de ces éléments pour former l’instrument final.

L’artisan Pham Tri Trong joue avec son tambour du village de Doi Tam, province de Ninh Binh. Photo : hanoimoi.vn

Chaque étape du processus exige une minutie extrême, car la moindre erreur peut compromettre la durabilité et la qualité sonore du tambour.



Traditionnellement, les peaux sont en cuir de buffle et les fûts sont fabriqués à partir de bois de jaquier vieilli, réputé pour sa résistance aux déformations et aux fissures. Les artisans calculent avec soin le nombre de douves en fonction de la taille, sélectionnant un bois courbe et flexible pour assurer un assemblage parfaitement ajusté. Une laque naturelle est ensuite appliquée dans les joints pour renforcer la structure globale de l’instrument.



"La sonorité de ce tambour est très familière aux Vietnamiens. On l’entend lors des fêtes nationales, des rassemblements villageois, des rituels spirituels et dans les écoles. Quel que soit le contexte, il est intimement lié à la vie quotidienne de la communauté", a expliqué l’artisan Pham Tri Trong.



"Dans notre métier, certains savoirs ne s’acquièrent pas simplement dans les livres ; il faut acquérir une expérience directe sur le terrain. Nous transmettons les techniques exactement comme l’ont fait nos prédécesseurs, animés par la volonté non seulement de perpétuer ce métier, mais aussi de préserver l’âme du tambour de Doi Tam et l’essence même de la culture vietnamienne."

Le collectionneur Dang Minh Tâm parle des tambours des Hauts Plateaux du Centre. Photo : congdankhuyenhoc.vn

L’artisan et collectionneur Dang Minh Tâm a souligné que chaque tambour incarne une histoire unique, reflétant le mode de vie local, la culture et le savoir-faire de son créateur.



Les tambours des Hauts Plateaux du Centre sont fabriqués selon une méthode particulière. Le fût est généralement taillé dans un tronc massif unique, évidé aussitôt après l’abattage de l’arbre.



Les artisans brûlent de l’herbe "cogon" à l’intérieur de la cavité pour obtenir l’épaisseur de paroi souhaitée ; ce procédé permet également de protéger le bois contre les termites et de façonner le timbre de l’instrument.



L’exposition se tiendra jusqu’au 19 septembre au Temple de la Littérature, situé au 58, rue Quôc Tu Giám, à Hanoi. — VNA