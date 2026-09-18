La Police de Bac Ninh appelée à renforcer rapidement son organisation

Bac Ninh (VNA) – Le ministère de la Sécurité publique, en coordination avec le Comité du Parti et le Comité populaire de la province de Bac Ninh, a organisé le 18 septembre, une cérémonie annonçant la décision du ministre de la Sécurité publique portant création de la Police de la ville de Bac Ninh.



Le général Luong Tam Quang, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité du Parti pour la Police centrale et ministre de la Sécurité publique, a présidé la cérémonie. Étaient également présents le général de corps d’armée Nguyen Van Long, membre du Comité central du Parti et vice-ministre de la Sécurité publique, ainsi que des représentants de plusieurs départements, services et unités relevant du ministère de la Sécurité publique.



La création de la Police de la ville de Bac Ninh marque une nouvelle étape stratégique dans le maintien de la sécurité nationale et de l’ordre et de la sûreté publics dans la localité. Le renforcement de l’organisation de la Police de la ville vise à répondre rapidement aux exigences et aux tâches liées au développement socio-économique, à l’urbanisation et à l’amélioration de l’efficacité de la gestion publique en matière de sécurité et d’ordre dans la nouvelle situation.



Lors de la cérémonie, immédiatement après l’annonce de la décision du ministre de la Sécurité publique portant création de la Police de la ville de Bac Ninh, le ministre Luong Tam Quang a remis la décision et offert des fleurs pour féliciter la nouvelle unité.



Prenant la parole à cette occasion, le général Luong Tam Quang a salué et souligné les résultats et réalisations obtenus par les forces de police de Bac Ninh ces derniers temps. Il a affirmé que la création de la Police de la ville de Bắc Ninh constituait une nouvelle étape de développement, imposant des exigences accrues aux forces de police dans le maintien de la sécurité et de l’ordre publics et au service des objectifs de développement socio-économique de la localité.



Le général Luong Tam Quang a demandé à la Police de la ville de Bac Ninh de finaliser rapidement sa structure organisationnelle et de procéder à l’affectation des cadres et des policiers en fonction de leurs compétences et de leurs aptitudes, afin de répondre aux exigences de leurs fonctions. Il lui a également demandé de tenir compte des caractéristiques d’un territoire urbain en plein essor et d’un centre économique et industriel de la province, afin de renforcer la capacité de prévision, de prévention et de lutte contre les différents types de criminalité et les infractions à la loi, ainsi que d’intensifier la gestion publique en matière de sécurité et d’ordre et d’accélérer la transformation numérique au service de la population et des entreprises.



Au nom du Comité du Parti et du commandement de la Police de la ville, le général de division Bui Duy Hung, directeur de la Police de la ville de Bac Ninh, a pleinement pris acte des orientations et des missions confiées par le ministre de la Sécurité publique. Il a souligné qu’il s’agissait à la fois d’un honneur et d’une fierté, mais aussi d’une responsabilité envers le Parti, l’État et la population.



Le général de division Bui Duy Hung a affirmé que le Comité du Parti et le commandement de la Police de la ville s’emploieraient à concrétiser rapidement les tâches qui leur ont été confiées, avec la détermination de construire une Police de la ville de Bac Ninh intègre, forte, régulière, professionnelle et moderne, et de s’acquitter pleinement de toutes les missions qui lui sont assignées.- VNA

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