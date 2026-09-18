Le dirigeant Tô Lâm remet les décisions de nomination à deux ambassadeurs vietnamiens à l’étranger

Hanoï (VNA) – Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a présidé le18 septembre à Hanoï une cérémonie de remise des décisions de nomination de deux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République socialiste du Vietnam à l’étranger.
Lors de la cérémonie, le vice-chef du Bureau du président de la République, Nguyên Hoàng Anh, a annoncé les décisions du président de la République portant nomination de deux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires du Vietnam à l’étranger.
Selon ces décisions, Pham Binh Dam, directeur du Secrétariat national de l’APEC 2027 au ministère des Affaires étrangères, a été nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Vietnam en République démocratique du Timor-Leste.
Nguyên Van Hiêu, directeur adjoint du Département du Moyen-Orient et de l’Afrique du ministère des Affaires étrangères, a été nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Vietnam en République d’Angola, avec accréditation concomitante en République du Congo, en République de Zambie, en République démocratique du Congo, en République de Guinée équatoriale, en République démocratique de Sao Tomé-et-Principe et en République de Cabo Verde.
Prenant la parole après avoir reçu sa décision de nomination, l’ambassadeur Pham Binh Dam s’est déclaré ému et honoré que le secrétaire général du Parti et président de la République lui ait personnellement remis la décision, y voyant une marque de reconnaissance, de confiance et d’attention de la part des dirigeants du Parti et de l’État à l’égard du secteur diplomatique et des cadres nouvellement nommés.
Exprimant sa ferme confiance dans l’avenir et le développement du pays, Pham Binh Dam s’est engagé à tout mettre en œuvre pour concrétiser de manière déterminée et efficace la Résolution du 14e Congrès national du Parti ainsi que les autres résolutions du Parti.
Il a souligné que, dans la nouvelle ère de développement, les responsabilités diplomatiques du Vietnam revêtaient une importance croissante et constituaient une tâche majeure et permanente. Elles ne doivent plus se limiter à préserver un environnement pacifique et stable, mais doivent également contribuer à ouvrir de nouveaux espaces de développement, à mobiliser les ressources extérieures, à renforcer la position du pays et à contribuer directement à la réalisation de ses objectifs de développement.
L’ambassadeur Pham Binh Dam a affirmé sa détermination à s’acquitter au mieux des responsabilités confiées par le Parti, l’État et le peuple, à mettre en œuvre efficacement la politique étrangère du pays et à contribuer à préserver la position et l’image du Vietnam sur la scène internationale.
Remettant les décisions de nomination et confiant leurs nouvelles missions aux deux ambassadeurs, au nom des dirigeants du Parti et de l’État, le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, les a félicités pour la confiance placée en eux en les nommant ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires du Vietnam à l’étranger.
Il a souligné qu’il s’agissait à la fois d’un honneur et d’une reconnaissance de leurs longues années d’efforts et de leurs contributions aux affaires étrangères et à l’intégration internationale du secteur diplomatique et du pays, mais également d’une mission et d’une lourde responsabilité.
Le secrétaire général du Parti et président de la République a souligné que les ambassadeurs représentaient le pays et l’image du Vietnam sur la scène internationale, qu’ils étaient directement liés au prestige et aux intérêts nationaux, et qu’ils incarnaient la politique étrangère du Parti.
Dans un contexte où le monde évolue rapidement et de manière complexe, avec de nombreux bouleversements de portée historique, le haut dirigeant Tô Lâm a estimé que ces évolutions constituaient des défis pour le secteur diplomatique, pour chaque représentation diplomatique et pour chaque ambassadeur.
Il a demandé au secteur diplomatique, et notamment aux ambassadeurs, de faire preuve à la fois de fermeté sur les principes et de souplesse dans les méthodes, de préserver l’indépendance et l’autonomie tout en prenant l’initiative de défendre les intérêts nationaux, de rechercher de nouveaux avantages et de nouvelles opportunités pour le pays, et de contribuer de manière responsable à la paix et au développement communs.
Le secrétaire général du Parti et président de la République a souhaité que les deux ambassadeurs continuent de consolider et d’approfondir les relations entre le Vietnam et le Timor-Leste, l’Angola ainsi que les autres pays auprès desquels ils sont également accrédités.
Il a souligné que ces deux zones de responsabilité étaient importantes dans leurs régions respectives et disposaient d’un important potentiel et d’une vaste marge de coopération. Il a demandé de promouvoir une coopération concrète entre le Vietnam et le Timor-Leste dans la nouvelle période, d’ouvrir de nouvelles opportunités d’investissement aux entreprises vietnamiennes et d’accompagner le Timor-Leste dans son processus d’intégration à l’ASEAN.
S’agissant de l’Angola et des autres pays d’accréditation, il a demandé d’élaborer rapidement un plan de travail ciblé et priorisé pour cet vaste ensemble géographique, de promouvoir les relations de coopération traditionnelles, d’élargir les marchés et de développer de nouveaux domaines dans lesquels les deux parties disposent d’avantages, dans un esprit d’investissement et d’exploitation conjoints, de complémentarité accrue, de diversification et d’avantages mutuels pour les deux économies.
Le dirigeant Tô Lâm a affirmé que le Parti et l’État accordaient toujours une grande attention au perfectionnement des institutions, des mécanismes et des conditions nécessaires aux activités diplomatiques. Toutefois, l’efficacité finale dépend de la mise en œuvre, notamment du rôle de l’ambassadeur, qui est le plus haut représentant du pays dans les activités diplomatiques de première ligne.
Il s’est dit convaincu que, forts de leurs qualités et de leurs compétences, les deux ambassadeurs s’acquitteraient au mieux de leurs lourdes responsabilités, contribuant à préserver un environnement pacifique, à défendre les intérêts nationaux, à mobiliser les ressources et les opportunités extérieures et à renforcer la position du Vietnam sur la scène internationale.- VNA
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