Félicitations à la nouvelle présidente d’Estonie

Hanoï (VNA) – Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a adressé le 18 septembre, un message de félicitations à Ulle Madise qui vient d’être élue présidente de la République d'Estonie. -VNA
Le secrétaire général et président To Lam rencontre le secrétaire général des Nations Unies à New York
Le secrétaire général du PCV et président vietnamien, To Lam, et le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, ont réaffirmé leur volonté de renforcer la coopération entre le Vietnam et l’ONU.