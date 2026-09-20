L’Association de politique étrangère honore le dirigeant To Lam pour son leadership et sa vision

New York (VNA) – L’Association de politique étrangère (Foreign Policy Association, FPA), basée aux États-Unis, a décidé d’attribuer sa plus haute distinction, la Médaille de la FPA, au secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, en reconnaissance de son leadership et de sa vision, ainsi que du rôle et de l’influence croissants du Vietnam sur la scène internationale.

La distinction devrait lui être remise à l’occasion de sa participation à la Semaine de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations unies et de ses activités bilatérales aux États-Unis.



S'adressant à l'Agence vietnamienne d’information à New York, le président-directeur général de la FPA, Noel V. Lateef, a souligné que l'attribution de la Médaille de la FPA au dirigeant To Lam rend hommage à la fois au dirigeant vietnamien et à un Vietnam en pleine transformation, qui s'intègre plus profondément, de manière proactive et responsable aux affaires régionales et mondiales.



Il a ajouté que le Vietnam est devenu l'une des économies les plus dynamiques du monde, un membre clé de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et que son influence ne cesse de croître dans la région indo-pacifique.



Du point de vue d’une organisation qui œuvre à sensibiliser le public américain aux enjeux de politique étrangère et aux questions internationales, Noel V. Lateef a estimé que le développement du Vietnam ne se mesurait pas seulement à son rythme de croissance économique, mais aussi à sa capacité à équilibrer ses relations, à contribuer à la stabilité régionale et à promouvoir la coopération internationale.



Il a déclaré que le message le plus significatif véhiculé par la remise de la médaille de la FPA est la reconnaissance de l'émergence du Vietnam comme acteur de plus en plus important au sein de l'architecture économique et stratégique qui se dessine dans la région Asie-Pacifique. Le développement rapide du Vietnam démontre l'efficacité d'une politique étrangère constructive. Celle-ci prône le développement de l'amitié et de la coopération avec de nombreuses nations, une approche en accord avec l'histoire, la géographie et l'expérience nationale du Vietnam.



Dans un contexte marqué par la compétition stratégique entre grandes puissances, les conflits prolongés, l’instabilité géopolitique, les perturbations des chaînes d’approvisionnement et l’interdépendance croissante des défis non traditionnels, une politique étrangère fondée sur l’indépendance, l’autonomie, la multilatéralisation et la diversification des relations permet au Vietnam de défendre ses intérêts nationaux tout en élargissant les possibilités de coopération en faveur de la paix et du développement. Cette approche ne constitue pas seulement une manière souple de s’adapter aux évolutions complexes de l’environnement international ; elle témoigne également d’une approche pragmatique de la politique étrangère : rechercher les convergences, réduire les divergences, éviter la confrontation et saisir les opportunités de développement grâce à une coopération mutuellement bénéfique. La distinction décernée par la FPA au secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, alors que le monde fait face à de nombreuses "incertitudes", souligne également la valeur du dialogue, de la confiance et de la coopération multilatérale. Ces principes sont conformes à la politique de règlement pacifique des différends, fondée sur le droit international et le respect de l’indépendance, de la souveraineté, de l’égalité et des intérêts légitimes des États.



Évaluant le rôle du Vietnam au sein de l'ASEAN et de la région indo-pacifique, le président de la FPA a souligné les contributions constructives du pays et son influence significative. Il a mis en lumière l'importance particulière de l'ASEAN, qui regroupe 11 nations, une population totale d'environ 864 millions d'habitants et un PIB avoisinant les 4 000 milliards de dollars. Ces chiffres démontrent que l'ASEAN n'est pas seulement un espace d'intégration régionale, mais aussi un pôle de croissance, de commerce, d'investissement et de connectivité de plus en plus essentiel au sein de l'économie mondiale.



Dans un contexte de recomposition des flux commerciaux, des investissements et des technologies, ainsi que des chaînes d’approvisionnement, le rôle de l’ASEAN dans le maintien d’un environnement régional pacifique, stable, ouvert et inclusif revêt, selon lui, une importance accrue.



Noel V. Lateef a cité les récentes déclarations de la ministre philippine des Affaires étrangères, Maria Theresa Lazaro, concernant les "Trois U" – Upheaval (bouleversements), Uncertainty (incertitudes) et Unpredictability (imprévisibilité) – pour caractériser le paysage international actuel. En tant que présidente de l'ASEAN pour 2026, les Philippines souhaitent que le bloc joue un rôle stabilisateur dans la région, au sein de cet environnement international instable.



Selon le président de la FPA, le Vietnam contribue également à cet impact positif. Cette appréciation reflète les attentes de la communauté internationale envers les nations capables de mener un développement interne tout en conservant une politique étrangère équilibrée, cohérente et responsable.



Cette responsabilité revêt une importance particulière pour le Vietnam, pays riverain de la Mer Orientale et situé à un carrefour stratégique reliant l’Asie du Sud-Est continentale à l’espace maritime régional. Hanoï a ainsi un intérêt direct à préserver la paix, la stabilité, la sécurité et la liberté de navigation et de survol, tout en défendant le respect du droit international et le règlement pacifique des différends, a-t-il ajouté.



En participant activement à l’ASEAN, aux mécanismes de coopération pilotés par l’organisation et aux forums multilatéraux, le Vietnam contribue, selon lui, à renforcer la centralité de l’ASEAN, à privilégier la coopération plutôt que la division et à encourager le règlement des différends par le dialogue et la consolidation de la confiance.



Il a noté que Hô Chi Minh-Ville et Hanoï figurent parmi les cinq villes à la croissance la plus rapide d'Asie. Bien que cette observation doive être replacée dans le contexte des critères de classement spécifiques utilisés dans chaque étude, il estimait que le dynamisme des deux moteurs économiques du Vietnam démontrait clairement le potentiel de croissance du pays et l'importance croissante de l'Asie du Sud-Est pour l'économie mondiale.



Évoquant les relations entre le Vietnam et les États-Unis, Noel V. Lateef a parlé d’un "parcours extraordinaire", marqué par le passage du conflit et de l’éloignement à la réconciliation, puis au partenariat et à un programme de coopération de plus en plus ambitieux. C'est l'un des messages les plus importants accompagnant la remise de la médaille de la FPA au dirigeant To Lam. Ce message est précieux non seulement pour les relations Vietnam-États-Unis, mais montre aussi comment la réconciliation, le dialogue et la coopération peuvent servir de modèle politique pour des nations qui, autrefois, nourrissaient de profondes divergences.



Les relations Vietnam-États-Unis ont été élevées au rang de partenariat stratégique global, offrant un cadre au développement de la coopération dans de nombreux domaines, notamment l’économie, le commerce, l’investissement, les sciences et technologies, l’éducation et la formation, la santé et l’énergie, ainsi que le règlement des conséquences de la guerre.



L'expert a estimé que le discours de politique générale que devraient prononcer le dirigeant To Lam lors d'un forum co-organisé par la FPA et l'Université Columbia permettra au public et aux chercheurs américains de mieux comprendre l'orientation politique actuelle du Vietnam.



Il a suggéré que la prochaine phase des relations bilatérales devrait viser à transformer le Partenariat stratégique global, actuellement un cadre diplomatique de haut niveau, en une relation apportant des avantages concrets et tangibles aux populations vietnamienne et américaine.



Par conséquent, le commerce et l'investissement devraient constituer un pilier central. Les deux parties doivent s'efforcer de développer une relation économique mutuellement avantageuse, notamment en améliorant l'accès aux marchés, en encourageant l'investissement responsable, en renforçant la résilience des chaînes d'approvisionnement et en créant davantage d'opportunités pour les petites et moyennes entreprises.



La science, la technologie et l’éducation devraient également devenir un pilier important du partenariat stratégique global Vietnam-États-Unis. Noel V. Lateef a cité à cet égard des secteurs tels que l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs, les infrastructures numériques, les biotechnologies et les technologies de fabrication avancées, qui pourraient contribuer à renforcer les capacités d’innovation des deux économies.



En outre, le président de la FPA entrevoit un potentiel de coopération important dans les domaines de la santé publique et de l'énergie. L’accord de coopération sanitaire bilatéral quinquennal jette les bases du renforcement de la recherche médicale, du renforcement de la sécurité sanitaire et du développement des compétences du personnel de santé.



Dans le secteur énergétique, la coopération devrait contribuer à assurer une croissance fiable et rentable, tout en aidant le Vietnam à diversifier son mix énergétique et à développer les technologies propres. Il s’agit d’un enjeu stratégique pour une économie en forte croissance confrontée à une demande énergétique croissante et engagée parallèlement dans la transition écologique.

La distinction décernée par la FPA au dirigeant To Lam, ne constitue donc pas seulement un événement à caractère protocolaire. Elle témoigne de la reconnaissance du parcours de développement et d’intégration internationale du Vietnam, de sa politique étrangère fondée sur l’indépendance, l’autonomie, la multilatéralisation et la diversification des relations extérieures, ainsi que de son attachement au droit international.

Elle reconnaît également le rôle constructif joué par le Vietnam au sein des institutions multilatérales telles que l’ONU, au sein de l’ASEAN et dans la région indo-pacifique, ainsi que la portée de la relation Vietnam-États-Unis, qui constitue une histoire de réconciliation, de confiance et de coopération au service des intérêts des populations.

À l’heure où le monde connaît de nombreux bouleversements, incertitudes et évolutions imprévisibles, le message porté par cet événement est que le Vietnam est désormais considéré non seulement comme une économie à croissance rapide, mais aussi comme un partenaire responsable, une voix qui compte et un acteur prêt à apporter une contribution concrète à la paix, à la coopération, à la stabilité et au développement de la région et du monde. -VNA