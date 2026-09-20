Politique

Visite d'État du dirigeant To Lam au Canada : un tournant historique pour le partenariat bilatéral

L'ambassadeur Pham Vinh Quang a affirmé que la visite d'État du dirigeant To Lam au Canada constituerait un jalon historique, puisqu’il s’agirait de la première visite officielle au Canada d’un secrétaire général du Parti communiste du Vietnam depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1973.

L’ambassadeur du Vietnam à Ottawa, Pham Vinh Quang. Photo: VNA
L’ambassadeur du Vietnam à Ottawa, Pham Vinh Quang. Photo: VNA

Ottawa (VNA) - À l’occasion de la visite d’État au Canada du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, l’ambassadeur du Vietnam à Ottawa, Pham Vinh Quang, a souligné la portée de cet événement pour les relations bilatérales, ainsi que les domaines à fort potentiel et les priorités de coopération pour les prochaines années.

Dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), l’ambassadeur Pham Vinh Quang a affirmé que cette visite constituerait un jalon historique, puisqu’il s’agirait de la première visite officielle au Canada d’un secrétaire général du Parti communiste du Vietnam depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1973. Selon lui, ce déplacement intervient à un moment particulièrement propice pour faire entrer le partenariat bilatéral dans une phase de coopération plus approfondie et substantielle.

Depuis l'instauration du cadre de Partenariat intégral en 2017, les relations entre Hanoï et Ottawa se sont consolidées de manière constante dans de nombreux domaines et à travers divers mécanismes de dialogue réguliers, tels que les consultations politiques et le Comité économique mixte. Le volet économique et commercial demeure le point fort de cette relation, illustré par une croissance robuste des échanges commerciaux grâce à l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) et la complémentarité entre les deux économies. Cette dynamique a permis au Vietnam de devenir le premier partenaire commercial du Canada au sein de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).

Dans un contexte international marqué par de profondes mutations, les deux pays partagent plusieurs intérêts stratégiques, notamment leur attachement à un système commercial fondé sur des règles, à la diversification des chaînes d’approvisionnement et au renforcement de la coopération multilatérale, ainsi qu’à la promotion d’un environnement international stable et pacifique. Ils coordonnent également étroitement leurs positions au sein d’instances internationales telles que l’ONU, l’APEC, l’ASEAN et la Francophonie.

L’ambassadeur Pham Vinh Quang a précisé que cette visite d’État s’inscrivait dans la mise en œuvre de la politique étrangère définie par le 14e Congrès national du Parti, qui vise à approfondir les relations avec les partenaires clés de manière substantielle, concrète, durable et efficace. Elle doit notamment contribuer à porter les relations Vietnam-Canada à un niveau de développement supérieur, à répondre aux intérêts à long terme des deux peuples et à contribuer à la paix et à la stabilité régionales et internationales.

Le diplomate vietnamien a estimé que le potentiel de coopération entre le Vietnam et le Canada demeurait immense et que la prochaine visite du dirigeant vietnamien pourrait contribuer à transformer les opportunités et les potentiels accumulés en orientations et programmes d’action concrets, ouvrant ainsi une nouvelle ère de développement pour les deux pays.

Dans les domaines du commerce, de l’investissement et de la diversification des chaînes d’approvisionnement, les deux pays disposent de conditions favorables pour développer les échanges de haute qualité, renforcer la connectivité logistique, intensifier la coopération douanière et faciliter les échanges commerciaux. L’approfondissement de la coopération dans l’agriculture, l’agroalimentaire, les biens de consommation, les industries de transformation et les principaux secteurs d’exportation permettra aux deux parties de mieux tirer parti des cadres commerciaux existants, tout en ouvrant des possibilités d’attirer des investissements canadiens à long terme dans les infrastructures, les transports et les secteurs économiques stratégiques.

Dans les domaines des sciences, des technologies et de l’innovation, la visite contribuera à renforcer la coopération dans les technologies propres, l’agriculture intelligente, les nouveaux matériaux, l’intelligence artificielle, la cybersécurité et la transformation numérique. Elle favorisera également les échanges entre les instituts de recherche, les universités et les entreprises des deux pays.

Dans l’énergie et les minerais essentiels, les deux pays pourront développer leur coopération dans les énergies renouvelables, l’hydrogène propre, le gaz naturel liquéfié (GNL) et les chaînes de valeur des minerais stratégiques destinés aux industries de haute technologie.

La complémentarité entre les atouts technologiques et financiers du Canada et les capacités de production et le marché du Vietnam, portée par cette visite, devrait favoriser des coopérations concrètes et durables au bénéfice des deux peuples. -VNA

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