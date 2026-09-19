Économie

La visite du dirigeant Tô Lâm au Canada appelée à donner un nouvel élan aux relations bilatérales

​La prochaine visite d’État du dirigeant Tô Lâm au Canada devrait donner une forte impulsion politique aux relations bilatérales, alors que les deux pays s’emploient à approfondir leur partenariat dans de nombreux domaines.

L’ambassadeur du Canada au Vietnam, Jim Nickel. Photo: VNA
L’ambassadeur du Canada au Vietnam, Jim Nickel. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - À l’occasion de la prochaine visite d’État du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, au Canada, à l’invitation de la gouverneure générale du Canada, Louise Arbour, l’ambassadeur du Canada au Vietnam, Jim Nickel, a accordé une interview à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) pour en évoquer la portée et les perspectives de coopération entre les deux pays.

Selon l’ambassadeur Jim Nickel, cette visite revêt une portée « symbolique » et constitue un « jalon historique particulier » dans les relations bilatérales. En plus de 50 ans de relations diplomatiques, il s’agit en effet de la première visite au Canada d’un secrétaire général du Parti et président vietnamien. Elle devrait ainsi insuffler une nouvelle dynamique aux relations entre les deux pays.

Pour le Canada, le Vietnam est non seulement un ami de longue date, mais aussi un partenaire de premier plan. Depuis l’établissement du partenariat global en 2017, les relations ont connu un développement important dans de nombreux domaines, notamment la diplomatie, le commerce, la sécurité et la défense. Le Canada considère donc cette visite comme une occasion de renforcer les relations bilatérales et de mieux exploiter leur potentiel, a souligné l’ambassadeur.

Sur le plan économique, le Vietnam est actuellement le premier partenaire commercial du Canada au sein de l’ASEAN, avec des échanges qui ont fortement progressé au cours des cinq dernières années. Le Canada s’intéresse notamment aux centres financiers internationaux de Hô Chi Minh-Ville et de Da Nang, tout en encourageant les investissements vietnamiens dans le secteur énergétique canadien afin de favoriser une sécurité énergétique durable.

Dans les domaines de l’énergie et de la réduction des émissions nettes à zéro, les deux pays partagent des objectifs communs. Selon le diplomate, 82 % de la production d’électricité du Canada provient de sources d’énergie propre. Ottawa est prêt à partager avec le Vietnam son expérience et ses technologies dans les réseaux électriques, les énergies renouvelables et, notamment, le nucléaire, afin d’accompagner sa transition énergétique.

La coopération scientifique et technologique constitue également un secteur à fort potentiel. Le Canada dispose d’atouts dans l’intelligence artificielle, l’informatique quantique et les semi-conducteurs, domaines que le Vietnam considère comme prioritaires. Les entreprises canadiennes de l’aérospatiale et de la fabrication de satellites cherchent par ailleurs à approfondir leur coopération avec le Vietnam, parallèlement au développement rapide de son secteur aérien.

La formation des ressources humaines reste une autre priorité. De 2018 à 2025, le Canada a accordé 233 bourses à des étudiants vietnamiens dans le cadre du programme de bourses et d’échanges éducatifs Canada-ASEAN (SEED). Il entend poursuivre cette politique en proposant davantage de bourses aux doctorants et en renforçant les liens entre instituts et universités des deux pays.

Concernant la réforme institutionnelle et l’environnement d’investissement, l’ambassadeur Jim Nickel a estimé que les deux pays partageaient l’objectif de renforcer leur autonomie stratégique et leur résilience économique face aux évolutions et aux ruptures de l’économie mondiale. Il a souligné l’importance de diversifier les partenaires économiques et proposé un partage de l’expérience canadienne en matière de réforme réglementaire, de cadre juridique applicable aux institutions financières et de système judiciaire. Selon lui, la transparence et la prévisibilité du droit constituent des conditions essentielles pour attirer les investissements internationaux.

Sur le plan multilatéral, le Canada considère le Vietnam comme une « porte d’entrée » importante vers l’ASEAN et la région indo-pacifique. Selon l’ambassadeur, les deux pays partagent des intérêts communs en faveur d’un système commercial fondé sur les règles et de chaînes d’approvisionnement durables.

L’ambassadeur Jim Nickel a également salué la prochaine organisation par le Vietnam du Sommet de l’APEC 2027 à Phu Quôc (An Giang), y voyant une occasion de renforcer son rôle dans des questions telles que la transformation numérique et la sécurité alimentaire. Le Canada entend soutenir cette initiative et tirer parti de l’expérience vietnamienne en vue de sa propre organisation de l’APEC en 2029.

Dans le cadre de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) et des négociations sur l’accord de libre-échange Canada-ASEAN (ACAFTA), le Vietnam joue également, selon le diplomate, un rôle actif.

Une coordination accrue sur ces cadres multilatéraux devrait contribuer à réduire la vulnérabilité des économies face aux fluctuations mondiales et à promouvoir la prospérité commune dans la région. -VNA

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