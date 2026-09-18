Économie

Gia Lai courtise les investisseurs allemands pour stimuler l’énergie et l’agriculture

La province de Gia Lai intensifie ses démarches auprès des investisseurs allemands afin de développer des projets concrets dans les énergies renouvelables, l’agriculture, les technologies, la transformation et la formation de la main-d’œuvre.

Pham Anh Tuan, secrétaire adjoint du Comité du Parti et président du Comité populaire de la province de Gia Lai, s'exprime lors d'une rencontre avec l'ambassade du Vietnam en Allemagne. Photo : VNA
Pham Anh Tuan, secrétaire adjoint du Comité du Parti et président du Comité populaire de la province de Gia Lai, s'exprime lors d'une rencontre avec l'ambassade du Vietnam en Allemagne. Photo : VNA


Berlin, 18 septembre (VNA) – Pham Anh Tuan, vice-secrétaire du Comité du Parti et président du Comité populaire de la province de Gia Lai, effectue une visite de promotion des investissements en Allemagne du 15 au 19 septembre afin de développer les relations d’affaires et de renforcer la coopération dans les domaines des énergies renouvelables, de l’agriculture, de la transformation et des technologies.

Lors d’une rencontre avec l’ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Nguyen Dac Thanh, et le personnel de l’ambassade, Pham Anh Tuan a indiqué que Gia Lai réorientait sa stratégie de promotion des investissements en ciblant directement les partenaires dont les capacités et les besoins correspondent à ceux de la province, avec un accent particulier sur les petites et moyennes entreprises (PME) allemandes.

Gia Lai privilégie les investissements et la coopération dans les domaines de la science et de la technologie, des énergies renouvelables, de la transformation et de l’industrie manufacturière, de l’innovation, de la transformation numérique, de la logistique et de la formation de la main-d’œuvre. La province cherche également à faciliter l’accès au marché allemand pour ses principaux produits agricoles et forestiers destinés à l’exportation, notamment le café, le poivre, les noix de cajou, les fruits transformés, les granulés de bois et le granit, a-t-il précisé.

Pham Anh Tuan a demandé à l’ambassade de contribuer à établir des contacts d’affaires ciblés par secteur et par partenaire, ainsi qu’à organiser des activités de promotion des investissements axées sur des résultats concrets.

L’ambassade s’est engagée à continuer de soutenir la mise en relation de Gia Lai avec des partenaires allemands et à favoriser le commerce, les investissements et les échanges entre les peuples, a indiqué le responsable.

Lors d’une séance de travail avec le groupe GEO, qui développe un projet à Gia Lai, Pham Anh Tuan a assuré que la province apporterait tout son soutien afin de garantir le lancement des travaux dans les délais prévus, en octobre. Il a également demandé à l’Université de Quy Nhon de coopérer avec GEO dans la formation de la main-d’œuvre afin de répondre aux besoins du projet.

GEO a présenté son projet de Centre de formation aux énergies renouvelables et de développement des ressources humaines dans la commune de Phu My Dong, d’un investissement estimé à environ 2 300 milliards de dongs (88,4 millions de dollars).

Le projet doit démarrer en octobre et être pleinement opérationnel d’ici fin 2028. Il assurera la formation et fournira des conseils techniques sur les équipements liés aux énergies renouvelables. Il mènera également des activités de recherche et développement, notamment dans la production d’hydrogène vert et d’oxygène à partir de l’énergie éolienne et solaire.

Lors de réunions distinctes avec l’Alliance allemande pour l’agro-industrie (GAA) et l’Association allemande des petites et moyennes entreprises (BVMW), la délégation de Gia Lai a discuté de l’élargissement des investissements et des échanges commerciaux dans les secteurs de l’agriculture, de la transformation en profondeur, de l’élevage et de la transformation alimentaire. La partie allemande a salué le potentiel de la province de Gia Lai et exprimé son intérêt pour le développement vert, l’utilisation efficace des ressources et la sécurité alimentaire.

La GAA et la BVMW prévoient d’organiser des visites de terrain et des rencontres avec des entreprises à Gia Lai pour des délégations d’entreprises allemandes. Pham Anh Tuan a demandé à ces organisations d’orienter les entreprises intéressées et de coordonner leurs actions avec l’ambassade afin de les mettre en relation avec des partenaires appropriés.

Le 17 septembre, la délégation a visité les installations de Siemens Energy à Berlin, où l’entreprise a présenté des technologies couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur énergétique, de la production et du transport d’électricité à la numérisation, en passant par les énergies renouvelables, le stockage et l’hydrogène vert. Pham Anh Tuan a souligné que Gia Lai disposait d’une forte demande et d’un important potentiel de coopération dans ces domaines, notamment en matière de capacités de transport d’électricité et de technologies avancées de gestion du réseau.

Plus tard dans l’après-midi, la délégation a participé à la « Vietnam Innovation Day 2026 », un événement organisé conjointement par l’ambassade du Vietnam en Allemagne, le bureau européen du groupe FPT et CMC Corporation en Allemagne. La manifestation visait à favoriser les liens entre entreprises, organismes, associations et instituts de recherche vietnamiens et allemands dans les domaines des sciences et technologies, de l’innovation et de la transformation numérique. Pham Anh Tuan a pris part aux discussions, présentant le potentiel de Gia Lai ainsi que ses besoins en matière de coopération.

À travers cette visite, Gia Lai ambitionne de nouer des liens durables avec des entreprises allemandes dans les domaines des énergies renouvelables, de l’agriculture, de la transformation, des technologies et de la formation de la main-d’œuvre, afin de transformer les premiers contacts en projets de coopération concrets.- VNA

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