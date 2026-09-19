Économie

Contributions de l'Audit d'État du Vietnam à la 63e réunion du Conseil exécutif de l'ASOSAI au Kazakhstan

La Vietnam a apporté aux contributions actives à la 63e réunion du Conseil excutif de l'Organisation des Institutions supérieures de contrôle des finances publiques d'Asie (ASOSAI) qui s'est tenue le 17 septembre à Astana (Kazakhstan) afin de passer en revue les résultats opérationnels, d'examiner les grandes orientations de gouvernance, de finance et de développement des capacités, et de préparer le 17e Congrès de l'organisation en 2027.

La 63e réunion du Conseil exécutif de l'ASOSAI au Kazakhstan. Photo: VNA
La 63e réunion du Conseil exécutif de l'ASOSAI au Kazakhstan. Photo: VNA

Astana (VNA) - L’Audit d’État du Vietnam a apporté une contribution active aux activités de l’Organisation asiatique des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (ASOSAI), lors de la 63e réunion de son Comité exécutif, tenue le 17 septembre à Astana, au Kazakhstan.

La réunion avait pour objectif d’examiner les résultats des activités menées depuis la session précédente ainsi que les grandes orientations en matière de gouvernance, de finances, de renforcement des capacités et de partage des connaissances, tout en préparant le 17e Congrès de l’ASOSAI, prévu en 2027. La délégation vietnamienne était conduite par la vice-auditrice générale Ha Thi My Dung.

En tant que membre du Comité d’audit de l’ASOSAI, la délégation vietnamienne a participé, avec la Cour des comptes de l’Iran, à la supervision du vote destiné à sélectionner le secrétaire général de l’ASOSAI pour le mandat 2027-2030 ainsi que l’institution qui accueillera le 18e Congrès de l’organisation.

Les rapports présentés lors de la réunion ont mis en lumière les contributions de l’Audit d’État du Vietnam aux activités professionnelles de l’ASOSAI. Il figure notamment parmi les six institutions supérieures de contrôle participant au Programme mondial d’audit coopératif sur les mesures d’adaptation au changement climatique. Il prend également part au 7e audit coopératif du Groupe de travail sur l’audit environnemental, consacré à l’audit des ressources minérales, et a contribué à la revue de l’ASOSAI publiée en octobre 2025 par un article consacré à l’audit des marchés publics.

L’Audit d’État du Vietnam continue par ailleurs d’apporter des contributions volontaires aux ressources communes de l’ASOSAI, soutenant ainsi ses activités de renforcement des capacités et de partage des connaissances.

Lors de la réunion, Ha Thi My Dung a réaffirmé la volonté de l’Audit d’État du Vietnam de contribuer activement aux initiatives et aux activités de la communauté de l’ASOSAI, notamment en remplissant ses responsabilités en tant que membre du Comité d’audit pour le mandat 2024-2027, avant de devenir membre du Comité exécutif. Ces efforts visent à contribuer au renforcement des capacités professionnelles et au développement de l’organisation et de ses institutions membres.

Le Comité exécutif a notamment adopté le procès-verbal de sa 62e réunion, les rapports du président et du secrétaire général de l’ASOSAI, les comptes financiers de 2025 ainsi que le projet de budget pour la période 2027-2029. Il a également examiné plusieurs questions organisationnelles, notamment les candidatures au poste de secrétaire général pour 2027-2030, la désignation de l’institution chargée d’accueillir le 18e Congrès en 2030, la prochaine réunion du Comité exécutif, l’adhésion de la Cour des comptes du Timor-Leste, l’utilisation du Fonds de l’ASOSAI ainsi que la création de nouveaux groupes de travail et prix.

Le même jour, Ha Thi My Dung a rencontré la délégation de la Cour des comptes de la Fédération de Russie, conduite par sa vice-présidente Galina Izotova.

Les deux parties ont estimé que l’amitié traditionnelle et le partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Russie constituaient une base favorable au développement de la coopération entre leurs institutions supérieures de contrôle. Elles ont également souligné que la visite d’État du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, en Russie en septembre avait constitué un jalon important dans les relations entre les deux pays.

Les deux institutions ont convenu de promouvoir une coopération bilatérale concrète, répondant à leurs besoins de développement et contribuant au renforcement des relations traditionnelles entre les deux pays.

Galina Izotova a salué les contributions vietnamiennes aux activités et initiatives de coopération durant la présidence russe de l’Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle (INTOSAI).

La partie russe a souhaité que le Vietnam continue de participer aux groupes de travail et aux initiatives qu’elle dirige, notamment dans les domaines de l’audit des marchés publics et de l’Université électronique de l’INTOSAI (U-INTOSAI), qui propose environ 300 cours en ligne. Elle a également présenté une bibliothèque regroupant des rapports d’audit d’institutions supérieures de contrôle du monde entier, afin de permettre à la partie vietnamienne de consulter et d’étudier les expériences internationales.

Ha Thi My Dung a proposé à la partie russe de partager son expérience, notamment dans l’utilisation et l’analyse des mégadonnées, de l’intelligence artificielle et des technologies numériques dans les activités d’audit.

Les deux parties ont également accordé une attention particulière aux préparatifs de la prochaine visite de travail en Russie du chef de l’Audit d’État du Vietnam, Nguyen Huu Nghia.-VNA

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