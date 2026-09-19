Le Vietnam affirme son engagement actif et responsable face aux enjeux mondiaux

Hanoï (VNA 19/9) – Du 20 au 25 septembre 2026, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République To Lam, à la tête d’une haute délégation vietnamienne, participera au débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations unies, mènera des activités bilatérales aux États-Unis et effectuera une visite d’État au Canada, à l’invitation de la gouverneure générale du Canada, Louise Arbour.



Cette tournée témoigne clairement de la politique étrangère d’indépendance, d’autonomie et d’autonomie stratégique du Vietnam, ainsi que de sa volonté de diversifier et de multilatéraliser ses relations et de s’intégrer de manière proactive et approfondie à la communauté internationale. Elle constitue également une occasion de transmettre au plus haut niveau le message d’un Vietnam entrant dans une nouvelle ère de développement, avec une vision, une détermination et une forte aspiration à progresser.



Dans une interview accordée à la presse avant cette tournée, le vice-ministre des Affaires étrangères Dang Hoang Giang a souligné que la participation du dirigeant To Lam au débat de haut niveau de l’Assemblée générale de l’ONU revêtait une grande importance, alors que le Vietnam et l’ONU se préparent à célébrer le 50e anniversaire de l’établissement de leurs relations. Elle témoigne également du soutien et de l’engagement du Vietnam en faveur du rôle central de l’ONU dans la coopération multilatérale et de la promotion du respect du droit international.



À cette occasion, To Lam partagera avec les dirigeants des pays les enseignements tirés des succès obtenus après 40 ans de Renouveau et proposera des initiatives concrètes pour relever les défis communs de l’humanité, notamment le changement climatique, le développement durable et la gouvernance des technologies clés de l’avenir. Il contribuera ainsi à renforcer la réputation, le statut et les nouvelles capacités du Vietnam sur la scène internationale.

Le secrétaire général du Parti To Lam et le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, lors de sa visite au Vietnam pour assister à la cérémonie d'ouverture de la Convention de Hanoï. Photo : VNA



`Concernant le Canada, sur la base de relations bilatérales solides et des importants acquis de coopération, cette visite devrait donner un nouvel élan politique aux relations bilatérales afin de les rendre plus substantielles, équilibrées et efficaces, à la hauteur des potentiels et des besoins des deux pays. Elle devrait également ouvrir une nouvelle étape de développement plus stratégique et plus globale entre les deux pays, contribuant à la paix et à la stabilité régionales et mondiales.



S’agissant des contributions du Vietnam aux travaux de l’ONU, Dang Hoang Giang a affirmé que les relations Vietnam-ONU se trouvaient actuellement dans une phase de développement très positive et substantielle. En tant que membre actif et responsable de la communauté internationale, le Vietnam a renforcé son statut en participant activement à la conduite et à la définition d’initiatives d’envergure mondiale dans de nombreux domaines.



Le Vietnam a notamment marqué la coopération internationale en accueillant avec succès la cérémonie d’ouverture à la signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité, également connue sous le nom de Convention de Hanoï, qui a posé une première base juridique importante pour la coopération mondiale en matière de cybersécurité.



La diplomatie multilatérale vietnamienne a également enregistré plusieurs avancées importantes, notamment la présidence de la 11e Conférence d’examen du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), la réélection du Vietnam au Conseil des droits de l’homme de l’ONU pour le mandat 2026-2028 et sa première présidence de la 35e Réunion des États parties à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer. Un représentant vietnamien a également été élu pour la première fois juge au Tribunal international du droit de la mer pour le mandat 2026-2035. Le Vietnam a par ailleurs contribué à l’adoption par l’ONU de la résolution proclamant la Journée internationale du jeu et lancé l’initiative visant à faire de la période 2027-2036 la « Décennie internationale de la culture pour le développement durable ».



Le Vietnam s’est également affirmé comme un pionnier dans la réforme de l’ONU à travers l’initiative « Unis dans l’action », la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable et la promotion de l’égalité des sexes. Il a atteint ou dépassé 13 des 20 objectifs de sa Stratégie nationale sur l’égalité des sexes. Son expérience en matière d’intégration du rôle des femmes dans la transformation numérique et le développement de l’économie verte constitue une source d’inspiration pour plusieurs pays en développement.



Par ailleurs, le Vietnam est devenu un acteur important de la paix et de l’action humanitaire internationales. L’engagement des Casques bleus vietnamiens au sein des missions de maintien de la paix de l’ONU illustre leur contribution à cette mission. Le Vietnam maintient également une contribution financière aux mécanismes et organisations internationaux, notamment le Fonds central d’intervention d’urgence (CERF), l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF).



Concernant les relations Vietnam-États-Unis, Dang Hoang Giang a estimé que les acquis de plus de trois décennies de coopération étaient globaux et substantiels. Les deux pays ont construit des bases de coopération de plus en plus solides, fondées sur le respect de la Charte de l’ONU, du droit international, de l’indépendance, de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et des systèmes politiques de chacun.



La confiance politique continue de se renforcer, tandis que les échanges et contacts à tous les niveaux sont régulièrement maintenus. La coopération dans le règlement des conséquences de la guerre constitue un point fort des relations bilatérales, tandis que l’économie, le commerce et l’investissement en sont devenus des moteurs importants.



Les deux pays élargissent leur coopération à des domaines stratégiques tels que les sciences et technologies, l’innovation, les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle, la transition énergétique et le développement de ressources humaines hautement qualifiées. La coopération en matière de défense et de sécurité continue de progresser, tandis que les échanges populaires, l’éducation, la santé et la culture se développent. La communauté vietnamienne aux États-Unis continue également de jouer un rôle de passerelle entre les deux pays.

S’agissant des relations Vietnam-Canada, après plus d’un demi-siècle de relations diplomatiques et près d’une décennie de partenariat intégral, les deux pays ont établi des bases de coopération de plus en plus solides. La confiance politique s’est renforcée, tandis que la coopération économique, commerciale et d’investissement s’est développée de manière dynamique. Les deux parties approfondissent également leur coopération dans l’éducation et la formation, les sciences et technologies, la défense et la sécurité ainsi que les échanges populaires.

Le vice-ministre des Affaires étrangères Dang Hoang Giang. Photo : VNA

Les deux pays s’efforcent notamment de faire des sciences et technologies, de l’innovation, de l’intelligence artificielle, des semi-conducteurs, des énergies propres et du développement des ressources humaines de nouveaux moteurs de leurs relations.



Le Vietnam et le Canada partagent également de nombreux points de vue. Le Vietnam, engagé dans une nouvelle ère de développement, considère les sciences et technologies, l’innovation, la transformation numérique et l’intégration internationale approfondie comme des moteurs essentiels pour atteindre ses objectifs de développement à l’horizon 2030 et 2045. Le Canada, de son côté, accélère la diversification de ses marchés et renforce ses liens avec la région indo-pacifique.



Dans ce contexte, la tournée du dirigeant To Lam devrait contribuer à approfondir les relations du Vietnam avec l’ONU, les États-Unis et ses partenaires, tout en donnant un nouvel élan aux relations Vietnam-Canada. - VNA

Lê Thu Phương