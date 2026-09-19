Politique

Le dialogue et le multilatéralisme au cœur d’une nouvelle étape diplomatique du Vietnam

Le déplacement aux États-Unis du diriegant Tô Lâm marque une étape clé pour concrétiser le Partenariat stratégique global entre Hanoi et Washington, tout en portant la voix d'un Vietnam promoteur du multilatéralisme à la tribune des Nations unies.

La professeure Nguyên Thi Liên Hang, directrice de l’Institut d’études sur l’Asie de l’Est Weatherhead de l’Université Columbia. Photo: VNA
La professeure Nguyên Thi Liên Hang, directrice de l’Institut d’études sur l’Asie de l’Est Weatherhead de l’Université Columbia. Photo: VNA

New York (VNA) - La participation du secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm à la Semaine de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations unies et ses activités bilatérales aux États-Unis revêtent une double portée stratégique, selon la professeure Nguyên Thi Liên Hang, directrice de l’Institut d’études sur l’Asie de l’Est Weatherhead de l’Université Columbia : approfondir le partenariat stratégique intégral Vietnam-États-Unis et confirmer le rôle croissant du Vietnam dans les enceintes multilatérales.

S’exprimant auprès l’Agence vietnamienne d’information (VNA), la professeure a estimé que cette visite intervenait dans un contexte de développement soutenu des relations bilatérales, depuis leur élévation au rang de partenariat stratégique intégral. Elle s’inscrit également dans la continuité des efforts engagés au cours des deux dernières années dans les domaines politique et diplomatique, économique et commercial, des investissements, des technologies et des échanges entre les peuples.

Selon elle, les activités menées par le dirigeant Tô Lâm aux États-Unis en 2026, notamment les échanges consacrés à l’équilibre commercial et aux questions internationales d’intérêt commun, témoignent d’un dialogue vietnamien actif, direct et substantiel. Sa participation à la Semaine de haut niveau de l’Assemblée générale de l’ONU devrait, selon l’universitaire, contribuer à renforcer la perception de l’importance du Vietnam dans la politique extérieure américaine ainsi que son rôle en Asie et sur la scène internationale.

La professeure Nguyên Thi Liên Hang a identifié plusieurs domaines susceptibles de connaître des avancées, notamment l’énergie, les technologies, l’aviation et la finance. Dans le secteur énergétique, la coopération pourrait soutenir la transition énergétique et la sécurité énergétique du Vietnam, notamment grâce à l’accès aux technologies, aux capitaux et à l’expérience en matière de gestion et de développement des énergies propres. Les technologies de pointe devraient également rester un pilier important des relations bilatérales.

L’aviation et la finance offrent également des perspectives de coopération liées au développement des échanges économiques, commerciaux, des investissements et des contacts entre les populations. La professeure souligne que l’éducation, les échanges universitaires, la culture et la réparation des conséquences de la guerre demeurent, parallèlement, des fondements de long terme des relations Vietnam-États-Unis.

Sur le plan multilatéral, la professeure Nguyên Thi Liên Hang estime que le Vietnam dispose d’une expérience et d’une voix lui permettant de contribuer aux efforts visant à restaurer la confiance, renforcer le multilatéralisme, promouvoir le respect du droit international et améliorer l’efficacité de l’ONU. Elle rappelle que le dirigeant Tô Lâm a identifié trois crises étroitement liées : celle de l’ordre international, celle des modèles de développement et celle de la confiance stratégique.

Dans ce contexte, la participation du dirigeant vietnamien à la session de haut niveau de l’Assemblée générale de l’ONU devrait porter un message en faveur du rôle central de l’Organisation, du respect de sa Charte, d’un multilatéralisme efficace, d’une coopération fondée sur l’égalité et de la participation responsable de tous les États.

Selon la professeure, les activités diplomatiques du dirigeant Tô Lâm aux États-Unis, en Russie, en France, au Canada et auprès d’autres partenaires traduisent la volonté du Vietnam d’élargir son espace de coopération, de promouvoir ses intérêts nationaux et de contribuer à la paix, à la stabilité et au développement.

Elle a enfin souligné l’importance de l’éducation, de la culture, de la recherche et de la communauté vietnamienne aux États-Unis.

À l’occasion de la visite à New York, le programme Global Vietnam de l’Université Columbia prévoit notamment un programme artistique avec la participation de l’Orchestre symphonique de Hanoï ainsi qu’une rencontre consacrée à la politique étrangère.

Ces initiatives devraient contribuer à approfondir la compréhension et la confiance entre les deux peuples et à renforcer les bases sociales du partenariat stratégique intégral Vietnam-États-Unis. -VNA

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