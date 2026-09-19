Vietnam-Japon : la confiance comme moteur d’un partenariat en plein essor

Hanoi (VNA) - Lors d’une rencontre avec la presse tenue le 18 septembre à Hanoï à l’occasion du 53e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales, l’ambassadeur du Japon au Vietnam, Ito Naoki, a souligné les progrès importants et l’approfondissement de la coopération bilatérale dans le cadre du partenariat stratégique intégral pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde.

Revenant sur le parcours commun des deux pays, l’ambassadeur Ito Naoki a estimé que la confiance entre les peuples et les gouvernements des deux pays avait atteint un niveau particulièrement élevé. Il a souligné que cette confiance constituait « la chose la plus importante » et « le précieux capital immatériel » acquis par les deux pays, ainsi que le fondement permettant aux jeunes générations vietnamienne et japonaise de construire ensemble un avenir meilleur.

Sur les plans culturel et éducatif, l’ambassadeur a cité plusieurs initiatives destinées à approfondir les échanges. La comédie musicale « Anio », qui retrace une histoire historique reliant les deux pays, a commencé à être présentée dans la préfecture de Kanagawa, au Japon, et devrait être représentée au théâtre Phô Hiên en mars 2027. Par ailleurs, un espace d’échanges Vietnam-Japon a été inauguré à l’Université polytechnique de Hanoï avec le soutien d’entreprises japonaises, offrant un environnement propice à la recherche, aux échanges et à la formation de ressources humaines hautement qualifiées.

Dans les domaines économique et technologique, l’ambassadeur a affirmé que le Japon accordait une grande importance aux orientations de réforme du Vietnam et était prêt à coordonner les efforts des secteurs public et privé pour aider le pays à mettre en œuvre avec succès son nouveau modèle de croissance.

Dans le contexte du renforcement de la sécurité économique et de la résilience des chaînes d’approvisionnement, les deux pays accélèrent leur coopération dans des secteurs prioritaires tels que les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle (IA), l’énergie, les minerais essentiels et la sécurité alimentaire.

Dans le secteur des semi-conducteurs, les programmes internationaux de recherche entre les universités des deux pays continuent notamment de s’élargir. Après la création de cinq groupes de coopération internationale en matière de recherche au cours de l’année écoulée, dix nouveaux projets conjoints devraient être annoncés cet automne, avec pour objectif d’accueillir au Japon environ 250 doctorants vietnamiens.

À l’Université Vietnam-Japon, 106 étudiants suivent actuellement le programme consacré aux technologies des puces à semi-conducteurs. Afin de renforcer les liens entre le monde universitaire et les entreprises, un séminaire thématique Vietnam-Japon sur les semi-conducteurs se tiendra du 20 au 23 septembre, avec la participation d’environ 150 délégués.

Dans le domaine de la transition énergétique, les deux pays prévoient de mettre en œuvre 15 projets pilotes dans le cadre de la Communauté asiatique zéro émission nette (AZEC), notamment dans des centrales thermiques utilisant du gaz naturel domestique et du gaz naturel liquéfié (GNL). L’ambassadeur a salué l’engagement pris par le Premier ministre Lê Minh Hung lors de son dialogue avec la communauté des entreprises japonaises, le 6 septembre à Huê, à parachever les mécanismes nécessaires pour garantir la faisabilité des investissements à long terme.

En matière de sécurité et de défense, les deux parties mettent activement en œuvre le mécanisme de Soutien officiel à la sécurité (OSA), destiné à renforcer les capacités d’application de la loi en mer. La visite au Japon, en juillet dernier, du ministre vietnamien de la Défense, le général Phan Văn Giang, première visite d’un ministre vietnamien de la Défense dans ce pays depuis cinq ans, a permis de dégager un large consensus sur la coopération dans la recherche, le développement et la production conjointe d’équipements de défense. Des représentants du ministère japonais de la Défense et d’entreprises japonaises participeront activement au Salon international de la défense du Vietnam, prévu en décembre prochain.

Les échanges entre les peuples connaissent également une forte progression. Au cours des huit premiers mois de 2026, quelque 505 000 Vietnamiens se sont rendus au Japon, soit une hausse de 5,4 %, tandis que 589 000 Japonais ont visité le Vietnam, en augmentation de 9,2 %. Ces chiffres constituent une base concrète pour atteindre l’objectif de deux millions de visiteurs dans les deux sens avant 2030.

La coopération dans la protection des droits d’auteur et le développement des industries culturelles est également renforcée à travers des séminaires spécialisés organisés conjointement par l’Agence japonaise des affaires culturelles et le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Évoquant les perspectives des relations bilatérales et leur rôle régional, l’ambassadeur Ito Naoki a exprimé l’espoir que les prochaines visites de haut niveau entre les deux pays contribueraient à consolider et à approfondir davantage le partenariat stratégique intégral.

Il a également souligné le rôle croissant du Vietnam, qu’il a décrit comme l’un des moteurs de croissance les plus rapides et un centre de développement de la région.

Le Japon, a-t-il conclu, apprécie le potentiel du Vietnam et s’engage à lui apporter un soutien maximal afin qu’il puisse assumer pleinement la présidence du CPTPP cette année et organiser avec succès le sommet de l’APEC en 2027. -VNA

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