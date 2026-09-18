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Waymo annonce le lancement de ses robotaxis à Singapour en 2028

Waymo, filiale d’Alphabet spécialisée dans la conduite autonome, prévoit de lancer en 2028 à Singapour son premier service de robotaxis en Asie du Sud-Est, après une phase de préparation et de tests sur les routes locales à partir de 2027.

Hanoï (VNA) – Waymo, filiale américaine d’Alphabet spécialisée dans les technologies de conduite autonome, a annoncé le 18 septembre le lancement, en 2028 à Singapour, d’un service de transport à la demande entièrement électrique et autonome, marquant son entrée sur le marché d’Asie du Sud-Est.

Waymo prévoit d’envoyer dans les prochains mois à Singapour une première flotte de véhicules Jaguar I-PACE 100 % électriques.

En 2027, des spécialistes formés à la conduite autonome conduiront dans un premier temps les véhicules manuellement afin d’adapter le système Waymo Driver aux caractéristiques du réseau routier local et aux conditions météorologiques liées à la mousson.

Le service devrait être officiellement ouvert au public en 2028. Waymo travaille avec le ministère singapourien des Transports et l'Autorité des transports terrestres (Land Transport Authority – LTA) pour préparer son déploiement dans le pays.

Le ministre singapourien des Transports, Jeffrey Siow, a déclaré que Singapour accueillait Waymo en tant que nouvel opérateur de véhicules autonomes. Selon lui, l’entreprise apporte des technologies de pointe et une expertise opérationnelle susceptibles d’élargir les options de transport proposées aux Singapouriens.

Cette semaine, Waymo a également annoncé son intention de lancer son premier service commercial de taxis autonomes au Japon, à Tokyo, en 2027.

Waymo était valorisée à 126 milliards de dollars en février 2026, après avoir levé 16 milliards de dollars. L’entreprise poursuit l’expansion de sa flotte de robotaxis dans un contexte de concurrence accrue avec Zoox, filiale d’Amazon, et Tesla. -VNA

#Chuyển đổi xanh - Kinh tế tuần hoàn #CDX #Waymo #Singapour #robotaxis
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