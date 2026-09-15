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Indonésie : les fumées des incendies perturbent le trafic aérien à Kalimantan

D’épaisses fumées provoquées par les incendies de forêt perturbent le trafic aérien et dégradent la qualité de l’air dans plusieurs régions d’Indonésie.

Des fumées provenant des incendies de forêt enveloppent Palangka Raya, dans la province de Kalimantan central, en Indonésie. Photo : Xinhua/VNA
Des fumées provenant des incendies de forêt enveloppent Palangka Raya, dans la province de Kalimantan central, en Indonésie. Photo : Xinhua/VNA

Jakarta (VNA) – D’épaisses fumées provoquées par les incendies de forêt perturbent depuis plusieurs jours le trafic aérien dans la province indonésienne de Kalimantan occidental, alors que le phénomène El Niño et la prolongation de la saison sèche aggravent les feux.

Depuis le 11 septembre, un épais brouillard de fumée blanc et jaunâtre enveloppe Pontianak, réduisant la visibilité à moins d’un kilomètre.

À l’échelle nationale, les incendies de forêt saisonniers montrent des signes de recul, mais les fumées persistent dans plusieurs régions de l’île de Kalimantan.

Selon l’Agence nationale indonésienne de gestion des catastrophes (BNPB), les incendies se poursuivent dans certaines régions de Kalimantan, notamment dans les provinces de Kalimantan occidental et de Kalimantan central. Le ministère indonésien des Forêts estime que plus de 202.000 hectares ont été ravagés au cours des sept premiers mois de l’année.

Les fumées toxiques ont également atteint les Philippines, à plus de 800 km de Kalimantan, tandis que la qualité de l’air a dépassé le seuil d’urgence dans certaines régions de Malaisie.

En Indonésie, les fumées affectent aussi certaines régions de Sumatra, contraignant de nombreuses écoles à suspendre les cours en présentiel. Au total, plus de 1,4 million d’élèves sont concernés dans le pays.

Face à cette situation, l’Indonésie a intensifié les opérations de lutte contre les incendies dans plusieurs provinces. -VNA

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