Singapour saisit 101 animaux sauvages détenus illégalement

Singapour (VNA) - Le 17 septembre, le Conseil des parcs nationaux de Singapour (NParks) a annoncé la saisie de 101 animaux sauvages détenus illégalement, dont 13 ont été retrouvés morts et nombre d’autres dans un état de santé préoccupant. Les autorités enquêtent sur six personnes soupçonnées d’être impliquées dans le commerce et la capture illégaux d’animaux sauvages.Selon NParks, il s’agit de l’une des plus importantes saisies d’animaux sauvages détenus illégalement réalisées à Singapour ces dernières années. Les animaux, découverts lors de perquisitions menées le 15 septembre dans plusieurs domiciles, comprenaient notamment des lézards, des pythons et des tortues. Tous appartenaient à des espèces non indigènes dont la vente ou la détention comme animaux de compagnie sont interdites à Singapour. Certaines sont également protégées par la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES).



Bon nombre des animaux vivants se trouvaient dans un état de santé précaire. NParks a indiqué que cela suggère qu'ils avaient probablement été gardés en captivité pendant une longue période sans soins appropriés.



Treize animaux ont été retrouvés morts sur les lieux, probablement en raison de mauvaises conditions de détention. Selon NParks, leur décès pourrait être lié à l’exiguïté des enclos, à une ventilation insuffisante ainsi qu’au manque de nourriture et d’eau. Les autres animaux ont été transférés au Centre de réhabilitation de la faune sauvage de NParks, où ils bénéficient de soins. En raison de leur origine inconnue et du risque qu’ils soient porteurs de maladies infectieuses, ils seront placés en quarantaine pendant une période déterminée.-VNA