La capitale thaïlandaise renforce ses mesures contre la pollution aux particules fines



Bangkok (VNA) – L’Administration métropolitaine de Bangkok (BMA), en coordination avec le Département de contrôle de la pollution (PCD) du ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement, prépare des mesures plus strictes pour faire face au risque accru de pollution aux particules fines (PM2,5) à l’approche de la fin de l’année.



Cette initiative fait suite à une réunion entre le gouverneur de Bangkok, Chadchart Sittipunt, et le directeur général du PCD, Surin Worakijthamrong. Les deux parties sont convenues d’un plan d’action en cinq points axé sur les émissions des véhicules, les sources de pollution et la santé publique.



Premièrement, les autorités intensifieront les contrôles des véhicules émettant des fumées noires dans les 50 districts de Bangkok et interconnecteront les bases de données afin d’assurer le suivi des véhicules faisant l’objet d’une interdiction de circulation. Le programme « Green List » (« Liste verte ») sera également promu afin d’encourager l’entretien des véhicules et de réduire leurs émissions.



Deuxièmement, la ville renforcera les mesures concernant les zones à faibles émissions (ZFE), en restreignant l’accès de certains véhicules selon les critères de la « Green List » lors des épisodes de forte pollution, afin de réduire les émissions de gaz d’échappement en milieu urbain.



Troisièmement, dans le cadre de l’approche « Bangkok and Beyond » (« Bangkok et au-delà »), les autorités amélioreront les prévisions de pollution et surveilleront la qualité de l’air au-delà des limites de la capitale, notamment les épisodes de brûlage à l’air libre, tout en apportant un soutien aux agriculteurs.



Quatrièmement, des équipes d’inspection environnementale surveilleront les sources de pollution sur les chantiers de construction, dans les restaurants, les usines, les entreprises et d’autres zones à risque, afin de contrôler les émissions directement à leur source.



Cinquièmement, la BMA révisera les réglementations afin de garantir un cadre complet et équitable, en vue de la mise en œuvre d’une future loi sur la qualité de l’air (« Clean Air Act »).



La coopération entre Bangkok et le PCD vise à renforcer les systèmes d’alerte précoce, à améliorer la prévention sanitaire et à promouvoir des mesures plus efficaces et durables contre la pollution atmosphérique. -VNA

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