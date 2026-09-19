Économie

Le Vietnam à l’AIEA réaffirme son engagement en faveur d’un développement pacifique du nucléaire

​Le Vietnam réaffirme sa politique constante de développer et d’utiliser l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, au service du développement socio-économique, de la sécurité énergétique et du développement durable, tout en plaçant la sûreté, la sécurité nucléaires et la non-prolifération des armes nucléaires au premier plan.

Le directeur de l’Autorité vietnamienne de l’énergie atomique, Nguyên Hoang Linh, s'exprime lors de la séance plénière. Photo: VNA
Le directeur de l’Autorité vietnamienne de l’énergie atomique, Nguyên Hoang Linh, s'exprime lors de la séance plénière. Photo: VNA

Vienne (VNA) - Une délégation vietnamienne conduite par le vice-ministre des Sciences et des Technologies Lê Xuân Dinh a participé, du 14 au 18 septembre à Vienne (Autriche), à la 70e session de la Conférence générale de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).

La Conférence générale de l’AIEA constitue un important forum politique annuel, au cours duquel les États membres examinent les activités de l’Agence et débattent des grandes questions liées à l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, à la sûreté et à la sécurité nucléaires, aux garanties et à la non-prolifération des armes nucléaires, à la coopération technique ainsi qu’aux applications des sciences et technologies nucléaires dans les domaines de la santé, de l’agriculture et de l’environnement.

Dans le cadre de cette session, le Forum scientifique 2026 était consacré à l’initiative « Rays of Hope », qui vise à élargir l’accès au diagnostic et au traitement du cancer dans le monde.

Lors de la séance plénière, le directeur de l’Autorité vietnamienne de l’énergie atomique, Nguyên Hoang Linh, a réaffirmé la politique constante du pays en faveur du développement et de l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, au service du développement socio-économique, de la sécurité énergétique et du développement durable.

Le Vietnam met actuellement en œuvre sa stratégie de développement et d’utilisation de l’énergie atomique à des fins pacifiques à l’horizon 2035, avec une vision à l’horizon 2050. Il prépare également les conditions nécessaires à la réalisation des projets de centrales nucléaires de Ninh Thuân et du Centre des sciences et technologies nucléaires, doté d’un nouveau réacteur de recherche.

Le Vietnam a souligné que les programmes et projets nucléaires devaient être menés de manière responsable et transparente, en accordant la priorité absolue à la sûreté et à la sécurité nucléaires ainsi qu’à la non-prolifération des armes nucléaires.

En marge de la session, le vice-ministre Lê Xuân Dinh a rencontré Karine Herviou, directrice générale adjointe de l’AIEA chargée du Département de la sûreté et de la sécurité nucléaires, Najat Mokhtar, directrice générale adjointe chargée des sciences et des applications nucléaires, ainsi que des responsables du Département de l’énergie nucléaire de l’AIEA.

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Le vice-ministre des Sciences et des Technologies Lê Xuân Dinh rencontre Najat Mokhtar, directrice générale adjointe de l'AIEA chargée des sciences et des applications nucléaires. Photo: VNA

Les échanges ont porté notamment sur le renforcement du soutien de l’AIEA au Vietnam dans le développement des infrastructures nucléaires, le perfectionnement du système réglementaire, le renforcement des capacités en matière de sûreté et de sécurité nucléaires, la formation des ressources humaines et la promotion des applications des sciences et technologies nucléaires.

Le vice-ministre Lê Xuân Dinh et la délégation vietnamienne ont également travaillé avec Alexander Trembitsky, président de l’Autorité russe de réglementation nucléaire Rostechnadzor, et Evgeniy Abakumov, directeur général adjoint de l’entreprise publique russe Rosatom. Les discussions ont porté sur les prochaines étapes de la mise en œuvre de l’accord de coopération, ainsi que sur de nouvelles perspectives dans des domaines comme les technologies quantiques, la fusion nucléaire et l’application de l’intelligence artificielle au secteur de l’énergie atomique.

Parallèlement, l’Autorité vietnamienne de sûreté radiologique et nucléaire a échangé avec les services spécialisés de l’AIEA chargés des questions juridiques, des garanties, de la sécurité nucléaire et de la coopération technique.

Elle a également travaillé avec la Commission sud-coréenne de sûreté et de sécurité nucléaires (NSSC), l’Institut mondial pour la sécurité nucléaire (WINS), le groupe français Électricité de France (EDF), le Centre commun de recherche (JRC) de la Commission européenne et d’autres partenaires internationaux.

L’Institut vietnamien de l’énergie atomique a participé à la 55e réunion de l’Accord de coopération régionale pour la recherche, le développement et la formation dans le domaine des sciences et technologies nucléaires en Asie-Pacifique. Il a également tenu des rencontres bilatérales avec Rosatom, le Centre international de recherche sur le réacteur à neutrons rapides MBIR, l’Institut sud-coréen des sciences médicales et de la radioprotection (KIRAMS), l’Agence japonaise de l’énergie atomique (JAEA) et l’Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC).

Ces échanges visent notamment à accélérer la mise en œuvre du projet de Centre de recherche scientifique et technologique nucléaire, doté d’un nouveau réacteur de recherche à Dong Nai, à étudier la participation à titre consultatif aux projets de centrales nucléaires de Ninh Thuân, ainsi qu’à renforcer la coopération en matière de recherche, de développement, d’applications et de formation des ressources humaines dans le domaine nucléaire. - VNA

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