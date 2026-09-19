Le Vietnam enregistre des avancées significatives dans la protection de l'enfance

Le Premier ministre a publié la Directive n° 31/CT-TTg sur la mise en œuvre des principales missions de l’année scolaire 2026-2027.

Il demande au ministre de l’Éducation et de la Formation, aux ministres et responsables des organismes concernés ainsi qu’aux présidents des Comités populaires des provinces et villes de renouveler en profondeur les méthodes de gestion de l’éducation, en passant d’une logique de « gestion de l’éducation » à une approche de « gouvernance du développement de l’éducation ». Il appelle également à remédier pleinement aux limites et difficultés existantes et à poursuivre de manière coordonnée et efficace la mise en œuvre des mesures décisives visant à faire progresser l’éducation et la formation.