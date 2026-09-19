Le dirigeant To Lam appelle à préserver l’héritage des ancêtres et à défendre la Patrie

Phu Tho (VNA) – Le 19 septembre au matin, dans la zone du site historique national spécial du temple des Hung, le Comité du Parti, le Conseil populaire, le Comité populaire et le Comité du Front de la Patrie du Vietnam de la province de Phu Tho, en coordination avec le ministère de la Sécurité publique, ont solennellement organisé la cérémonie marquant le 72e anniversaire de la visite du Président Ho Chi Minh au temple des Hung (19 septembre 1954 - 19 septembre 2026) et l’inauguration de la statue « Oncle Ho avec la nation en fête ».



Prenant la parole lors de la cérémonie, le dirigeant To Lam a rappelé que, le 19 septembre 1954, avant que les troupes n’entrent dans Hanoï pour en prendre le contrôle, le Président Ho Chi Minh avait rencontré, au temple Gieng, des cadres et soldats de la Grande Unité de l’Avant-garde de l’Armée et leur avait recommandé : «Les rois Hung ont eu le mérite de bâtir le pays ; nous devons tous, leurs descendants, nous unir pour le défendre. ». Depuis cette recommandation, chaque génération de Vietnamiens a pris conscience de sa responsabilité de préserver l’héritage de ses ancêtres et de contribuer au développement du pays.



La statue « Oncle Ho avec la nation en fête », inaugurée ce jour, témoigne de l’affection profonde du peuple envers le Président Ho Chi Minh.

Le dirigeant To Lam prend la parole lors de la cérémonie. Photo : VNA





Le dirigeant To Lam a souligné que, sous la direction du Parti et en suivant la voie choisie par le Président Ho Chi Minh, le peuple vietnamien avait remporté l’indépendance nationale, réunifié le pays et progressait fermement sur la voie du socialisme. Après 40 ans de Renouveau, le pays a enregistré d’importants acquis d’une portée historique. Nous rendons hommage aux efforts du peuple, des soldats de tout le pays, de la communauté vietnamienne à l’étranger ainsi qu’au soutien de nos amis internationaux. Ces acquis constituent le fondement permettant au pays de poursuivre sa progression.



Il a indiqué que l’objectif de faire du Vietnam, d’ici 2030, un pays en développement doté d’une industrie moderne et à revenu intermédiaire supérieur, puis, d’ici 2045, un pays développé à revenu élevé, exigeait d’agir avec détermination dès aujourd’hui. Édifier et défendre le pays est l’œuvre de tous les Vietnamiens, dans toutes les régions du pays comme aux quatre coins du monde. Le sentiment de solidarité nationale et la conscience d’un destin commun doivent être renforcés par la confiance, le partage et les possibilités de contribuer au pays.



Dans la mise en œuvre de la Résolution n°80-NQ/TW du Bureau politique sur le développement de la culture vietnamienne, nous devons veiller à la formation de l’être humain, préserver le patrimoine et faire pénétrer profondément les valeurs positives dans la vie quotidienne. La statue inaugurée aujourd’hui doit être valorisée comme un lieu d’éducation historique et de formation du sens civique et du sentiment patriotique.



Le secrétaire général du Parti et président To Lam a demandé à la province de Phu Tho de se coordonner avec le ministère de la Sécurité publique, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme ainsi qu’avec les organismes concernés pour assurer la gestion et la protection durables de l’ouvrage. Il convient également d’appliquer les technologies afin que les Vietnamiens vivant loin de la Patrie et les amis internationaux puissent accéder à l’histoire et à la culture du Vietnam et les découvrir.



La préservation de la Terre des Hung est une responsabilité commune de tout le pays et de Phu Tho, en particulier. Les organismes centraux doivent se coordonner et soutenir Phu Tho dans l’accomplissement de cette responsabilité, a-t-il souligné.

Un spectacle lors de la cérémonie marquant l’inauguration de la statue « Oncle Ho avec la nation en fête ». Photo : VNA





Prenant également la parole lors de la cérémonie, Pham Dai Duong, membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité du Parti de la province de Phu Tho et chef de la délégation des députés de l’Assemblée nationale de la province, a déclaré prendre pleinement en compte les appréciations, les orientations profondes et l’affection exprimées par le secrétaire général du Parti et président To Lam. Phu Tho s'engage à concrétiser rapidement ces orientations en tâches précises.



À cette occasion, le secrétaire général du Parti et président To Lam et les délégués ont procédé à la cérémonie de coupure du ruban inaugurant la statue « Oncle Ho avec la nation en fête », dans la zone du site historique national spécial du temple des Hung.



Offerte à la province de Phu Tho par le ministère de la Sécurité publique, la statue « Oncle Ho avec la nation en fête » est coulée en bronze et mesure 7,5 mètres de haut. - VNA



