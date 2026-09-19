Record national du plus grand nombre de personnes âgées participant à une danse collective

Le 17 septembre 2026, au Centre culturel et sportif du quartier de Xuân Dinh, l’Association des personnes âgées de Hanoï a organisé la cérémonie de lancement du Mois d’action en faveur des personnes âgées de Hanoï 2026. L’événement a également été marqué par l’établissement d’un record du Vietnam pour la plus grande démonstration de danse collective réunissant des personnes âgées.

Cette activité constitue un temps fort visant à promouvoir une vieillesse active, saine et épanouie, tout en témoignant de l’attention portée aux personnes âgées dans la capitale. Elle s’inscrit également dans le cadre des activités célébrant le succès du VIIe Congrès national de l’Association des personnes âgées du Vietnam, pour le mandat 2026-2031.