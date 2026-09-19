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Établissement du record du Vietnam du rassemblement de danse collective comptant le plus grand nombre de personnes âgées participantes. Photo : VNA
Établissement du record du Vietnam du rassemblement de danse collective comptant le plus grand nombre de personnes âgées participantes. Photo : VNA
Nguyên Thanh Binh, président de l'Association des personnes âgées du Vietnam, prononce un discours lors de l'événement. Photo : VNA
Nguyên Thanh Binh, président de l'Association des personnes âgées du Vietnam, prononce un discours lors de l'événement. Photo : VNA
Consultations médicales, examens de santé et distribution de produits nutritionnels aux personnes âgées participant au programme. Photo : VNA
Consultations médicales, examens de santé et distribution de produits nutritionnels aux personnes âgées participant au programme. Photo : VNA
Établissement d'un record national de danse collective comptant le plus grand nombre de personnes âgées. Photo : VNA
Établissement d'un record national de danse collective comptant le plus grand nombre de personnes âgées. Photo : VNA
Des personnes âgées enthousiastes. Photo: VNA
Des personnes âgées enthousiastes. Photo: VNA
Cet événement visait à promouvoir une vieillesse active, saine et épanouie, Photo: VNA
Cet événement visait à promouvoir une vieillesse active, saine et épanouie, Photo: VNA
Remise de la Décision d'homologation du record. Photo : VNA
Remise de la Décision d'homologation du record. Photo : VNA
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Record national du plus grand nombre de personnes âgées participant à une danse collective

Le 17 septembre 2026, au Centre culturel et sportif du quartier de Xuân Dinh, l’Association des personnes âgées de Hanoï a organisé la cérémonie de lancement du Mois d’action en faveur des personnes âgées de Hanoï 2026. L’événement a également été marqué par l’établissement d’un record du Vietnam pour la plus grande démonstration de danse collective réunissant des personnes âgées.
Cette activité constitue un temps fort visant à promouvoir une vieillesse active, saine et épanouie, tout en témoignant de l’attention portée aux personnes âgées dans la capitale. Elle s’inscrit également dans le cadre des activités célébrant le succès du VIIe Congrès national de l’Association des personnes âgées du Vietnam, pour le mandat 2026-2031.

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