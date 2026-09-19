Tourisme

Le Vietnam mise sur quatre pôles pour accélérer son développement touristique

La résolution n°26-NQ/TW prévoit de faire de Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et Da Nang les principaux pôles de croissance touristique du Vietnam, tout en développant progressivement Phu Quoc comme un nouveau pôle.

Un coin de la ville balnéaire de Da Nang (Centre). Photo: VNA
Un coin de la ville balnéaire de Da Nang (Centre). Photo: VNA

Hanoi (VNA) - La résolution n°26-NQ/TW, adoptée le 22 août 2026 par le Bureau politique sur le développement du tourisme en tant que secteur économique de pointe dans la nouvelle ère, fixe des objectifs ambitieux. D’ici 2030, le tourisme devrait contribuer directement à hauteur de 10 à 12 % du PIB, avec 45 à 50 millions de visiteurs internationaux et 160 millions de touristes nationaux. Le Vietnam entend notamment attirer davantage de visiteurs à fort pouvoir de dépense et les inciter à prolonger leur séjour. Les recettes touristiques devraient atteindre 80 à 90 milliards de dollars. À l’horizon 2045, le pays ambitionne de figurer parmi les 30 destinations touristiques les plus compétitives au monde.

La résolution met également l’accent sur une nouvelle organisation de l’espace de croissance touristique. Elle prévoit le développement de trois grands pôles à Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et Da Nang, la création de dix centres touristiques majeurs et de 20 zones touristiques nationales, ainsi que la transformation progressive de Phu Quoc en nouveau pôle de croissance. Il s’agit de dépasser une approche reposant sur des investissements isolés et un développement cloisonné des localités, pour mettre en place un système intégré d’infrastructures, de services et de destinations capable de rivaliser à l’échelle internationale.

Les portes d’entrée internationales devront être reliées aux centres touristiques par différents moyens de transport, notamment l’avion, les autoroutes, les voies ferrées et maritimes. Ces centres devront également attirer des investisseurs stratégiques pour développer des projets moteurs, des complexes touristiques culturels, sportifs et de loisirs, des espaces commerciaux, des stations balnéaires et insulaires ainsi que des services de santé et des activités accessibles de jour comme de nuit.

Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et Da Nang sont appelées à jouer un rôle moteur dans leurs régions respectives. Hanoï pourra s’appuyer sur son patrimoine, sa culture et sa gastronomie pour structurer les circuits reliant les destinations du Nord. Hô Chi Minh-Ville dispose d’un vaste marché touristique et de services, d’une forte connectivité aérienne internationale, ainsi que d’atouts dans le commerce, la gastronomie, les loisirs, le tourisme d’affaires et événementiel et l’économie nocturne. Da Nang, déjà considérée comme un centre touristique majeur du Centre, associe tourisme balnéaire, événements et tourisme d’affaires, tout en bénéficiant de sa position entre les deux grands espaces patrimoniaux de Huê et Hoi An.

Phu Quoc devra, pour sa part, devenir progressivement un pôle de croissance fondé sur le tourisme balnéaire haut de gamme, capable de rivaliser à l’international et d’accueillir de grands événements.

Selon l’expert Chung Le Khang, l’enjeu n’est pas de déterminer quelle destination attirera le plus de visiteurs, mais de créer des pôles suffisamment puissants pour entraîner le développement de l’ensemble de leur région. Leur efficacité devrait être évaluée non seulement au regard du nombre de touristes et des recettes générées, mais aussi de la durée des séjours, du niveau de dépenses, du taux de retour des visiteurs et de la capacité à diffuser les flux touristiques et les opportunités économiques vers les localités voisines.

Il estime que les quatre pôles disposent déjà d’atouts en matière d’infrastructures, de marché, de notoriété et de connexions, mais doivent éviter de suivre le même modèle. Hanoï devrait miser sur la culture, le patrimoine, la gastronomie et la création ; Hô Chi Minh-Ville sur ses atouts urbains, commerciaux, événementiels et nocturnes ; Da Nang sur son rôle de centre et de plateforme touristique du Centre ; et Phu Quoc sur le tourisme insulaire et les expériences haut de gamme.

Le professeur associé-docteur Nguyen Duc Thang juge également cette orientation pertinente. Selon lui, un pôle de croissance doit à la fois attirer les visiteurs et servir de relais vers les destinations environnantes. Il souligne enfin que les infrastructures et la connectivité constituent des conditions essentielles, tout en rappelant que l’augmentation du nombre de touristes ne saurait constituer l’objectif ultime du développement touristique.-VNA

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