Les "ambassadrices de la beauté" font rayonner l’image du Vietnam dans le monde

Hanoï (VNA) - La multiplication des concours internationaux de beauté organisés au Vietnam montre que ces événements dépassent désormais le simple cadre des compétitions et des défilés. Ils deviennent de véritables espaces de diplomatie culturelle, permettant de faire découvrir et de promouvoir l’identité, le patrimoine, le pays et le peuple vietnamiens dans le contexte de l’intégration internationale.

La forte empreinte de Miss Monde 2026

Miss Monde, l’un des concours de beauté les plus prestigieux et les plus anciens au monde, a été organisé pour la première fois au Vietnam en 2026, du 8 août au 5 septembre. La finale, tenue le 5 septembre sur la place du 2 Avril, dans le quartier de Nha Trang, province de Khanh Hoa, a réuni 111 candidates venues de différents pays et territoires et a été retransmise en direct dans plus de 30 pays.

Les candidates de Miss World défilent en ao dai, la tenue traditionnelle vietnamienne. Photo: VNA

Le 2 septembre, le programme "Bonjour Vietnam – Bonjour le monde", organisé dans le cadre de Miss Monde 2026, a également présenté au public international plusieurs facettes de la culture vietnamienne. Pendant près d’un mois, les candidates ont participé à des activités communautaires et culturelles et découvert les destinations de Quang Ninh, Hai Phong et Khanh Hoa.

Selon le réalisateur Hoang Nhat Nam, représentant de Sen Vang, organisateur de Miss Monde 2026 au Vietnam, la réussite de ces programmes, notamment des spectacles artistiques, permet de mettre en valeur le professionnalisme du Vietnam dans l’organisation d’événements internationaux et peut contribuer à attirer d’autres manifestations d’envergure, favorisant ainsi le développement des industries culturelles du pays.

Dans le sillage de Miss Monde 2026, Miss Cosmo 2026, organisé par Unicorp et UniMedia, a également été lancé à Hô Chi Minh-Ville, avec la participation de plus de 90 candidates. Du 25 décembre 2026 au 16 janvier 2027, celles-ci parcourront plusieurs localités vietnamiennes, où elles concourront tout en découvrant la culture, les habitants et le mode de vie du pays.

Des retombées multiples

L’accueil de concours internationaux de beauté représente pour le Vietnam une occasion de renforcer son image à l’étranger, de stimuler le tourisme et de mettre en avant ses capacités en matière d’organisation d’événements internationaux. Ces manifestations comportent néanmoins leur lot de défis, notamment l’accueil de délégations issues de cultures différentes, la mobilisation des ressources et la coordination entre les secteurs concernés.

Top 5 de Miss Cosmo 2025 lors de la finale du concours, tenue le 20 décembre 2025 à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Pour Hoang Nhat Nam, la dimension multiculturelle constitue le principal défi, les organisateurs devant comprendre et respecter les différentes sensibilités culturelles des candidates et des visiteurs.

Tran Viet Bao Hoang, chef du comité d’organisation de Miss Cosmo 2026, estime pour sa part que ces concours constituent un écosystème favorable à la promotion culturelle, au développement du tourisme local et à la stimulation de l’économie. Pour en maximiser les retombées, une coopération étroite entre les organisateurs et les collectivités locales est indispensable.

"La plus grande valeur de ces concours est de créer une équipe d'"ambassadrices de beauté". Grâce à leurs expériences et à leur regard extérieur, elles deviennent des conteuses authentiques, faisant naturellement rayonner dans le monde l’image du Vietnam, de sa culture et de ses habitants", souligne Hoang Nhat Nam.

Le mouvement devrait se poursuivre. En 2027, le Vietnam accueillera Miss Grand International 2027. Les organisateurs prévoient un parcours permettant aux candidates de découvrir plusieurs sites patrimoniaux emblématiques du pays, avec l’ambition de faire connaître au public international ses paysages, sa culture et ses habitants. -VNA