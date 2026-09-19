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Le Festival du film documentaire Europe-Vietnam ouvre sa 16e édition à Hanoï

La 16e édition du Festival du film documentaire Europe-Vietnam s’est ouverte le 18 septembre à Hanoï, réunissant des œuvres vietnamiennes et européennes autour de thèmes variés et favorisant les échanges culturels et la coopération entre cinéastes.

La 16e édition du Festival du film documentaire Europe-Vietnam s’est ouverte le 18 septembre à Hanoï. Photo : Comité d'organisation
La 16e édition du Festival du film documentaire Europe-Vietnam s’est ouverte le 18 septembre à Hanoï. Photo : Comité d'organisation

Hanoï (VNA) -La 16e édition du Festival du film documentaire Europe-Vietnam s’est ouverte dans la soirée du 18 septembre à Hanoï, en présence de nombreux représentants et de spectateurs vietnamiens et étrangers.

Prenant la parole lors de la cérémonie d’ouverture, le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme Ta Quang Dong a souligné qu’au fil des années, le Vietnam était devenu un lieu d’accueil de nombreux festivals cinématographiques internationaux, contribuant à créer un espace cinématographique diversifié et propice aux échanges.

Fort de 16 éditions, le festival a progressivement affirmé sa place dans la vie cinématographique vietnamienne, en rapprochant du public les œuvres documentaires vietnamiennes et européennes et en favorisant les échanges et la coopération entre les professionnels du cinéma.

Au-delà de sa dimension artistique, le festival participe au développement du cinéma, l’un des secteurs importants de l’industrie culturelle. Par la diffusion des œuvres, la mise en relation des créateurs et la stimulation de la créativité, il contribue à donner un nouvel élan au cinéma vietnamien, à favoriser sa professionnalisation et à renforcer son ouverture sur la scène internationale.

James Shipton, vice-président d’EUNIC au Vietnam et directeur national du British Council au Vietnam, a déclaré que les œuvres sélectionnées cette année emmenaient les spectateurs à la découverte de mondes façonnés par la mémoire, les traditions, la résilience et les transformations. Les films mettent en lumière des artistes, des militants et des communautés qui s’efforcent de préserver des valeurs importantes, montrant ainsi que les échanges culturels ne constituent pas seulement une occasion de mieux se comprendre, mais aussi d’apprendre à observer avec davantage d’attention, à écouter avec plus d’ouverture et à reconnaître l’humanité commune qui nous unit.

Le Festival du film documentaire Europe-Vietnam 2026 se déroule à Hanoï du 18 au 26 septembre et à Hô Chi Minh-Ville du 18 au 25 septembre, avec la participation de neuf pays européens et du Vietnam. La Norvège prend part pour la première fois à l’événement, aux côtés de l’Autriche, de l’Italie, de l’Espagne, du Royaume-Uni, de la Suède, de la France, de la Finlande et de la Belgique (Wallonie-Bruxelles).

Au programme figurent neuf documentaires de la Compagnie centrale du film documentaire et scientifique, 11 œuvres internationales ainsi que cinq films réalisés par de jeunes auteurs vietnamiens indépendants. Plusieurs de ces productions ont déjà été distinguées dans des festivals au Vietnam et à l’étranger. - VNA

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