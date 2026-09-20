Le dirigeant To Lam en route pour les États-Unis et le Canada

Hanoï (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République To Lam et une haute délégation vietnamienne ont quitté Hanoï le 20 septembre 2026 pour participer au débat de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, mener des activités bilatérales aux États-Unis et effectuer une visite d’État au Canada, du 20 au 25 septembre, à l’invitation de la gouverneure générale du Canada, Louise Arbour.

Le voyage d'affaire du dirigeant To Lam aux États-Unis et au Canada contribue de manière importante à renforcer et à approfondir davantage les relations entre le Vietnam et les Nations Unies ainsi qu’avec les États-Unis et ses partenaires ; à promouvoir le développement substantiel et une plus grande cohésion des relations Vietnam-Canada ; et à affirmer le rôle d’un Vietnam actif, proactif et responsable face aux enjeux mondiaux, contribuant positivement à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde. - VNA