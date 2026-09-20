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ASIAD 2026 : le Vietnam décroche ses premières médailles en karaté et teqball

En karaté, Bui Ngoc Nhi s’est distinguée dans l’épreuve de kata individuel féminin, faisant preuve d’une remarquable capacité à rebondir.

Le duo formé par Nguyen Hoang Minh Tan et Trinh Gia Nghi (3e et 4e, gauche) décroche le bronze en double mixte. Photo: VNA
Le duo formé par Nguyen Hoang Minh Tan et Trinh Gia Nghi (3e et 4e, gauche) décroche le bronze en double mixte. Photo: VNA

Tokyo (VNA) - La délégation sportive vietnamienne a lancé sa campagne aux Jeux asiatiques (ASIAD) 2026 sur une note prometteuse, avec deux médailles de bronze remportées dès la première matinée de compétition officielle à Toyohashi, dans la préfecture d’Aichi, au Japon.

En karaté, Bui Ngoc Nhi s’est distinguée dans l’épreuve de kata individuel féminin, faisant preuve d’une remarquable capacité à rebondir. Battue d’entrée par la Japonaise Ono Maho, la représentante vietnamienne a parfaitement négocié les repêchages, s’imposant successivement face à une adversaire sud-coréenne puis à une Singapourienne.

Dans le match pour la médaille de bronze, elle a dominé la Singapourienne Leong Wai Yee Shannon sur le score de 4-1, offrant au Vietnam son premier podium en karaté dans cette édition.

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En karaté, Bui Ngoc Nhi remporte la médaille de bronze dans l’épreuve de kata individuel féminin. Photo : tdtt.gov.vn

Le teqball a également permis au Vietnam de monter sur le podium. Le duo formé par Nguyen Hoang Minh Tan et Trinh Gia Nghi a décroché le bronze en double mixte après sa victoire 2-0 face à la paire indienne, sur les scores de 12-9 et 12-6. Cette médaille revêt une dimension particulière puisque le teqball, discipline mêlant football et tennis de table, fait pour la première fois son entrée au programme des médailles des Jeux asiatiques.

L’équipe vietnamienne de teqball a ensuite eu une nouvelle occasion de briguer une médaille en double messieurs, avec Ba Truong Giang et Le Anh Khoa engagés dans le match pour la troisième place face à la paire irakienne.

Au terme de cette première matinée de compétition, le Vietnam comptait ainsi deux médailles de bronze, obtenues dans deux disciplines qui ont marqué le début de sa campagne aux ASIAD 2026. -VNA

#Nouvelle ère #ASIAD 2026 #karaté #teqball #médaille de bronze
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