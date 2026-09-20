Politique

La présidente de l’Institut culturel d’amitié Chili-Vietnam, six décennies au service des relations bilatérales

À l’occasion du 216e anniversaire de la Fête nationale du Chili, la présidente de l’Institut culturel d’amitié Chili-Vietnam a retracé son parcours de plus de six décennies aux côtés du Vietnam et évoqué les activités de l’Institut en faveur de l’amitié entre les deux pays.

Patricia Abarzua Munoz, présidente de l’Institut culturel d’amitié Chili-Vietnam. Photo: VNA
Patricia Abarzua Munoz, présidente de l’Institut culturel d’amitié Chili-Vietnam. Photo: VNA

Santiago (VNA) - Patricia Abarzua Munoz, présidente de l’Institut culturel d’amitié Chili-Vietnam, a souligné les liens étroits qui l’unissent au Vietnam depuis plus de six décennies. Elle a également évoqué les contributions de l’Institut au renforcement de l’amitié entre les deux peuples et partagé ses impressions sur les profondes transformations du Vietnam après plus d’un demi-siècle de réunification.

Dans une interview accordée au correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) en Amérique du Sud, à l’occasion du 216e anniversaire de la Fête nationale du Chili, elle a retracé son parcours de plus de six décennies aux côtés du Vietnam et évoqué les activités de l’Institut en faveur de l’amitié entre les deux pays.

Son histoire avec le Vietnam a commencé en 1962, lorsque des délégués vietnamiens ont rencontré le journaliste Fernando Murillo Viana lors d’une conférence de la Centrale unique des travailleurs (CUT) du Chili. À la suite de cette rencontre, M. Murillo a créé le premier groupe d’amitié avec le Vietnam, qui s’est ensuite développé avec la participation de nombreuses personnalités chiliennes, dont Salvador Allende et Clodomiro Almeyda.

Durant ses années universitaires, Patricia Abarzua a rejoint le mouvement de solidarité avec le Vietnam et travaillé pour l’organisation d’amitié Chili-Vietnam. Elle a ensuite assuré le secrétariat exécutif de l’Institut culturel Chili-Vietnam jusqu’au coup d’État de 1973, qui a entraîné la destruction des locaux et la suspension des activités de l’Institut.

Après quatre années d’exil en Italie et en Espagne, elle est rentrée au Chili et a renoué ses liens avec des amis vietnamiens, notamment le journaliste de la VNA Nguyen Khac Thin. Ces contacts ont contribué à relancer les activités d’amitié et à rétablir l’Institut culturel et d’amitié Chili-Vietnam, dont elle poursuit aujourd’hui l’action.

Patricia Abarzua a également évoqué les nombreuses manifestations de solidarité du peuple chilien envers le Vietnam durant la guerre.

Évoquant les années de guerre, elle s’est remémorée avec émotion la marche de solidarité avec le Vietnam de 1967, au cours de laquelle près de 2 000 jeunes et étudiants chiliens ont parcouru près de 200 kilomètres entre Valparaiso et Santiago pour exprimer leur solidarité avec le peuple vietnamien et protester contre la guerre au Vietnam. Le sénateur Salvador Allende, qui deviendra par la suite président du Chili, avait également participé à cette marche.

Un autre moment marquant fut la visite de Salvador Allende à Hanoï en mai 1969, alors qu’il était président du Sénat chilien. Cette visite figure parmi les dernières rencontres internationales du Président Hô Chi Minh avant son décès.

Après six voyages au Vietnam, dont le dernier à l’occasion du 50e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale, en tant qu’invitée internationale, Patricia Abarzua a confié avoir été profondément impressionnée par les transformations du pays.

"Il est extraordinaire de voir le développement des villes et du pays. Aujourd’hui, il faut aller dans les musées pour se représenter ce qu’a été la guerre au Vietnam", a-t-elle souligné, mettant en avant non seulement les progrès considérables des infrastructures, mais aussi la vitalité, la créativité et l’esprit de travail des jeunes générations vietnamiennes.

Concernant les activités de l’Institut, elle a estimé qu’elles constituaient une passerelle entre les peuples des deux pays. L’organisation a notamment organisé des séminaires, des tables rondes et des activités culturelles pour faire connaître le Vietnam et son peuple, et publié à Santiago le "Carnet de prison" du Président Hô Chi Minh.

Elle a également rappelé qu’à l’occasion du 40e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale, 40 artistes chiliens avaient fait don de 40 œuvres d’art, qui avaient ensuite été envoyées au Vietnam, où une exposition avait été organisée.

Selon elle, les Vietnamiens sont perçus par les Chiliens comme des personnes amicales, simples et reconnaissantes, des qualités particulièrement appréciées dans la société chilienne.

Elle a également souligné l’importance du parc Hô Chi Minh au Chili, dont la création est liée au mouvement de solidarité avec le Vietnam. Même durant la dictature, le parc avait conservé le nom du dirigeant vietnamien. Plus tard, aux côtés du premier ambassadeur du Vietnam au Chili, Nguyen Van Dao, elle a œuvré à l’érection d’un buste du Président Hô Chi Minh, un projet qui a finalement abouti.

Pour l’avenir, Patricia Abarzua Munoz entend transmettre cette passion aux nouvelles générations chiliennes afin qu’elles découvrent non seulement l’histoire héroïque du Vietnam, mais aussi ses réalisations en matière d’édification et de développement national.

Pour elle, après plus de six décennies, son lien avec le Vietnam dépasse largement le cadre d’une activité associative ou d’un simple chapitre de sa vie : il est devenu une part indissociable de son identité et une source constante de motivation pour continuer à renforcer l’amitié entre les peuples chilien et vietnamien. -VNA

#DLVN #Institut culturel d’amitié Chili-Vietnam #Fête nationale du Chili
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Intégration internationale

Résolution en action

Sur le même sujet

Voir plus

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam (droite) et le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam rencontre le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam, et le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh ont souligné à New York leur volonté de renforcer le partenariat Vietnam-Mongolie, notamment dans les domaines économique, commercial, culturel et touristique.

Le général d’armée Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre de la Défense (gauche) et Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l’ONU chargé des opérations de maintien de la paix. Photo : VNA

L’ONU soutient le Vietnam dans le maintien de la paix

L’ONU soutient le Vietnam dans le renforcement de ses capacités et l’élargissement de sa participation aux opérations de maintien de la paix, a affirmé le secrétaire général adjoint de l’ONU Jean-Pierre Lacroix lors d’une entrevue avec le général d’armée Phan Van Giang, le 23 septembre à New York.

La réunion sur le Système de suivi et de pilotage intelligent et le Système de gestion du travail et d’évaluation des cadres dans l’environnement numérique. Photo : VNA

Le permanent du secrétariat Tran Cam Tu demande de perfectionner les systèmes numériques de gestion

Le permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Tran Cam Tu, a demandé de poursuivre la mise à l’essai et le perfectionnement du Système de suivi et de pilotage intelligent (IOC) et du Système de gestion du travail et d’évaluation des cadres dans l’environnement numérique afin d’améliorer la qualité du conseil, de l’information et de la discipline dans l’exécution des tâches.

Cérémonie de lancement du projet de recherche pour promouvoir la diplomatie maritime en Asie du Sud-Est, à Hanoi, le 23 septembre. Photo : VNA

Un projet de recherche veut booster la diplomatie maritime en Asie du Sud-Est

Le projet vise à renforcer les capacités des chercheurs et experts vietnamiens et régionaux dans les domaines de la connectivité, de la gouvernance et de l’analyse maritimes, tout en favorisant la recherche conjointe pour proposer des solutions visant à consolider une coopération maritime substantielle entre les pays de l’Asie du Sud-Est.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, prononce un discours important lors du débat général de haut niveau de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Photo: VNA

Le dirigeant Tô Lâm propose quatre orientations face aux mutations mondiales

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a proposé quatre grandes orientations pour accompagner et maîtriser les mutations en cours, afin que la concurrence ne dégénère pas en confrontation, que les divergences ne conduisent pas aux conflits et que les progrès scientifiques et technologiques ne créent pas de nouvelles fractures.

Les activités des entreprises d’IDE dans la province de Tây Ninh contribuent à accroître la capacité industrielle, à stimuler les exportations, à créer des emplois et à renforcer le rôle de la province dans la chaîne d'approvisionnement régionale. Photo : VNA

40 ans du Dôi moi : Des faits historiques et des chiffres qui parlent d’eux-mêmes

Avant le Dôi moi, le Vietnam traversait une grave crise socio-économique, marquée par une inflation annuelle dépassant par moments les 700%, des pénuries alimentaires touchant des millions de familles et des infrastructures défaillantes. Par rapport au Vietnam d’aujourd’hui, la transformation opérée depuis cette situation constitue un changement fondamental et profond.

​Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, assiste le 22 septembre à New York à la cérémonie de remise de plusieurs documents et accords de coopération entre le Vietnam et les agences des Nations unies (ONU). Photo: VNA

De nouveaux accords ouvrent une nouvelle étape de la coopération Vietnam - ONU

​Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a assisté le 22 septembre à New York à la cérémonie de remise de plusieurs documents et accords de coopération entre le Vietnam et les agences des Nations unies (ONU), marquant une nouvelle étape de la coopération entre les deux parties.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam prononce un discours au débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam présente quatre orientations à la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU

À New York, le 22 septembre, lors du débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a proposé quatre grandes orientations pour renforcer la confiance entre les États, promouvoir un développement équitable et durable, garantir que les progrès technologiques servent l’humanité et consolider le multilatéralisme ainsi que le rôle central des Nations Unies.