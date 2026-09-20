Vietnam-Pologne : des perspectives de coopération dans la filière de l’ameublement

Varsovie (VNA) - Selon le Bureau commercial du Vietnam en Pologne, le Vietnam et la Pologne figurent parmi les trois premiers exportateurs mondiaux de meubles en bois, avec des exportations respectives de 3,7 milliards et 3 milliards de dollars, d’après les données de l’Observatoire de la complexité économique (OEC).

Au-delà de leurs capacités de production et d’exportation de meubles, les deux pays disposent d’atouts complémentaires, notamment dans la fabrication de machines et d’équipements destinés à l’exploitation forestière et à la transformation du bois. Ce secteur offre ainsi de nouvelles perspectives de coopération pour le développement de chaînes d’approvisionnement.

Selon des experts et entreprises, les industries vietnamienne et polonaise du meuble ne sont pas directement concurrentes, leurs produits et marchés d’utilisation présentant des différences importantes. Elles disposent au contraire de nombreux atouts complémentaires.

Pays industriel doté également d’un secteur agricole développé, la Pologne fabrique notamment des machines modernes destinées à l’exploitation forestière, à la récolte et à la transformation du bois, ainsi qu’à la finition des produits. Ces équipements sont présents sur de nombreux marchés internationaux, mais restent encore relativement peu connus en Asie du Sud-Est.

Les fabricants polonais souhaitent ainsi faire du Vietnam une porte d’entrée vers les marchés de la région. L’utilisation de leurs équipements au Vietnam pourrait également contribuer à faire connaître leurs technologies dans l’ensemble de l’Asie du Sud-Est. Avec son importante superficie de forêts plantées, la Pologne pourrait par ailleurs devenir une source de matières premières et d’accessoires pour l’industrie vietnamienne du meuble.

Des fabricants polonais de premier plan dans les équipements agricoles et forestiers, dont les groupes Pronar et Uni, ont souligné le potentiel du Vietnam dans la production de meubles ainsi que dans la mécanique et la fabrication industrielle.

Parallèlement à la promotion de leurs machines et lignes de production destinées à l’exploitation et à la transformation du bois, ces groupes étudient la possibilité de nouer des partenariats avec des entreprises vietnamiennes pour produire et assembler certains équipements. À terme, cette coopération pourrait également favoriser le transfert de technologies et permettre au Vietnam de servir de plateforme pour l’accès aux marchés régionaux. -VNA