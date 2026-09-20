Mobilisation d'urgence pour secourir le cargo Merchant Mariner en détresse au large de Quang Ngai

Quang Ngai (VNA) - Dans la matinée du 20 septembre, les autorités de la province de Quang Ngai ont déployé en urgence des mesures pour faire face à l’incident survenu à bord du cargo Merchant Mariner, battant pavillon grec.

Transportant du minerai de fer, le navire a subi une infiltration d’eau dans plusieurs ballasts alors qu’il se dirigeait vers la zone maritime de Dung Quat, nécessitant une intervention rapide afin d’assurer la sécurité de la navigation et de prévenir tout risque de pollution.

Selon l’Autorité portuaire et le Poste de garde-frontière du port de Dung Quat, l’incident s’est produit dans l’après-midi du 18 septembre 2026, alors que le navire se trouvait à environ 15 milles marins de la zone de mouillage. Le cargo, qui transportait plus de 174 000 tonnes de minerai de fer en provenance de Malaisie, a subi une entrée d’eau dans plusieurs ballasts à bâbord, provoquant une légère gîte. Les premières constatations indiquent que le navire aurait heurté un récif rocheux sous-marin au cours de sa navigation.



Au moment de l'incident, le navire comptait à son bord 24 membres d'équipage, dont 8 ressortissants grecs et 16 Philippins, sous le commandement du capitaine grec Chondros Charilaos. Le navire transporte également une quantité importante de carburant, soit environ 3 375 tonnes de fioul lourd et 227 tonnes de gazole, ce qui exige une vigilance extrême contre les risques de marée noire. Heureusement, l'ensemble de l'équipage est sain et sauf, l'eau n'a pas atteint les cales de marchandises et aucune pollution n'a été constatée pour l'instant.



Toutefois, face à l’enfoncement progressif du navire, l’Autorité portuaire de Quang Ngai a demandé à l’armateur et au capitaine d’élaborer et de mettre en œuvre immédiatement un plan d’intervention d’urgence. Des mesures strictes ont été prises pour évaluer l’état de la coque, fermer les vannes des réservoirs de carburant et maintenir des remorqueurs en alerte permanente afin de prévenir toute aggravation de la situation. Parallèlement, le Poste de garde-frontière du port de Dung Quat a rapidement accompli les formalités d’entrée du navire et de son équipage, tout en autorisant l’accès aux équipes de secours, aux experts des compagnies d’assurance et aux spécialistes techniques. Les forces compétentes maintiennent une surveillance constante de la zone de mouillage afin de suivre l’évolution de la situation et d’y garantir la sécurité et l’ordre.



Au cours de la journée du 20 septembre, les services compétents ont poursuivi leurs réunions afin d’adapter les mesures d’intervention, d’étudier notamment la possibilité de décharger la cargaison et de garantir la sécurité des personnes et des équipements dans les eaux du port de Dung Quat.-VNA