De nouvelles perspectives pour la coopération Vietnam-États-Unis

New York (VNA) - Dans le cadre de sa tournée aux États-Unis à partir du 20 septembre 2026, à l’occasion de la Semaine de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations unies, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, conduit une délégation vietnamienne de haut niveau qui mènera également plusieurs activités bilatérales.

Cette visite revêt une importance particulière pour orienter les relations Vietnam-États-Unis et leur donner un nouvel élan, notamment dans le cadre du Partenariat stratégique intégral établi en 2023.

Chaîne de transformation du pangasius répondant aux normes d’exportation à l’usine Dai Tay Duong (Navico), entreprise disposant de la deuxième plus grande chaîne intégrée de production et d’exportation de pangasius au monde. Photo: VNA

Des liens économiques de plus en plus étroits

Selon les données des Douanes vietnamiennes, le commerce bilatéral a atteint environ 137,42 milliards de dollars au cours des huit premiers mois de 2026, en hausse de 23,4 % sur un an. Les États-Unis restent l’un des principaux marchés d’exportation du Vietnam, représentant environ 32,1 % de ses exportations.

Do Ngoc Hung, conseiller commercial et chef du Bureau commercial du Vietnam aux États-Unis, souligne que l’évolution des échanges ne se limite pas à leur croissance en valeur, mais traduit également l’approfondissement des liens entre les deux économies.

Cette dynamique s’appuie notamment sur leur complémentarité. Le Vietnam dispose d’atouts dans les industries manufacturières, l’électronique, le textile-habillement, l’ameublement ainsi que les produits agricoles et aquatiques, tandis que les États-Unis se distinguent dans les technologies, les machines et équipements, l’énergie, l’aéronautique, les produits agricoles et les matières premières.

Selon Do Ngoc Hung, la relation commerciale pourrait désormais évoluer d’une croissance principalement quantitative vers une coopération davantage axée sur la qualité, les technologies et une intégration plus poussée dans les chaînes de valeur.

La coopération en matière d’investissement progresse également. À fin juillet 2026, les États-Unis comptaient 1 587 projets encore en vigueur au Vietnam, pour un capital enregistré d’environ 12,5 milliards de dollars. De son côté, le Vietnam comptait, à fin avril 2026, 279 projets aux États-Unis, représentant environ 1,45 milliard de dollars.

Vers de nouveaux secteurs de coopération

L’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyen Quoc Dung, a souligné que les domaines de coopération bilatérale resteraient diversifiés, tout en appelant à accorder une attention accrue aux secteurs prioritaires pour la nouvelle phase de développement du Vietnam et dans lesquels les États-Unis disposent d’atouts particuliers, notamment les technologies avancées, les énergies propres et le développement de chaînes d’approvisionnement résilientes.

Dans le secteur technologique, le Vietnam dispose d’une main-d’œuvre importante, de capacités de production électronique et d’une présence croissante dans les chaînes d’approvisionnement régionales. Les États-Unis bénéficient, pour leur part, d’une solide expertise dans les technologies de pointe, la conception de puces et l’intelligence artificielle. Cette complémentarité ouvre des perspectives de coopération allant de la production à la recherche, à la conception, à la formation et au développement de l’écosystème industriel.

L’énergie et l’aéronautique sont également des secteurs offrant de nombreuses perspectives de coopération, dans un contexte où le Vietnam connaît une forte demande de développement et où les entreprises américaines disposent d’atouts en matière de technologies, de capitaux et d’expérience en gestion.

Selon Do Ngoc Hung, les activités bilatérales de haut niveau contribueront à renforcer la confiance et à créer des conditions favorables à la mise en œuvre de projets concrets par les administrations et les entreprises des deux pays.

Le Bureau commercial du Vietnam aux États-Unis continuera, pour sa part, à jouer un rôle de passerelle afin d’aider les entreprises des deux pays à identifier de nouvelles opportunités et à développer une coopération économique, commerciale et d’investissement substantielle, stable, durable et mutuellement bénéfique.-VNA