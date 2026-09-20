Les entreprises autrichiennes apprécient le potentiel et les opportunités de coopération au Vietnam

Vienne (VNA) - Dans le cadre de la série d’activités "Café avec l’Ambassadeur", l’ambassadeur du Vietnam en Autriche, Vu Le Thai Hoang, a récemment effectué une visite de travail au siège du groupe Red Bull, à Salzbourg, afin d’échanger sur le potentiel du marché vietnamien, les possibilités d’élargir la coopération commerciale et les perspectives de mise en relation entre entreprises, dans un contexte de développement positif des relations économiques, commerciales et d’investissement entre le Vietnam et l’Autriche.

Selon le correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) en Europe centrale, lors de la rencontre, l’ambassadeur Vu Le Thai Hoang a présenté les principaux éléments de la situation socio-économique du Vietnam, mettant notamment en avant la croissance de l’économie, le degré élevé d’ouverture du marché, l’amélioration de la connectivité avec les marchés régionaux et internationaux ainsi que l’intégration internationale de plus en plus profonde du pays.

Il a souligné que le Vietnam poursuivait l’amélioration de son environnement d’investissement et accordait la priorité à l’attraction de projets de qualité, à forte composante technologique et à forte valeur ajoutée, susceptibles de s’intégrer aux chaînes de production et d’approvisionnement nationales et régionales.

Saluant le développement de Red Bull, passé d’une marque autrichienne de boissons énergisantes à un groupe présent à l’échelle mondiale, l’ambassadeur a apprécié l’intérêt croissant du groupe pour le marché vietnamien. Avec une population importante et relativement jeune, un pouvoir d’achat en hausse et un degré élevé d’intégration économique internationale, le Vietnam dispose encore d’un potentiel important pour les entreprises internationales souhaitant y développer leurs activités.

L’ambassadeur a invité Red Bull à tirer parti de la nouvelle vague d’investissements des entreprises européennes, notamment autrichiennes, au Vietnam et dans l’ASEAN, afin de mieux exploiter les opportunités offertes par l’Accord de libre-échange Vietnam-UE (EVFTA). Il a également encouragé le groupe à renforcer ses liens avec les entreprises vietnamiennes et à envisager de soutenir des activités culturelles et sportives au Vietnam, en cohérence avec son image associée au sport, à la créativité et au dynamisme.

De son côté, Georg Storandt, directeur commercial mondial de Red Bull, a indiqué que la direction du groupe appréciait le rythme de développement et l’intégration croissante de l’économie vietnamienne, ainsi que la capacité du Vietnam à se connecter aux marchés régionaux et internationaux. Il a estimé que le Vietnam devenait un marché à fort potentiel pour les boissons énergisantes et exprimé le souhait de poursuivre la recherche de partenaires vietnamiens afin d’identifier de nouvelles opportunités de coopération.

Fondé en Autriche par Dietrich Mateschitz en 1984, Red Bull a lancé sa première boisson énergisante sur le marché international en 1987. Le groupe compte aujourd’hui environ 22 000 employés et distribue ses produits dans 178 pays. Son chiffre d’affaires a dépassé 12 milliards d’euros en 2025.

Les deux parties ont estimé que l’exploitation plus efficace des opportunités offertes par l’EVFTA était importante pour renforcer les relations économiques entre le Vietnam et les États membres de l’UE, dont l’Autriche. Le renforcement des liens entre entreprises devrait contribuer à élargir la coopération commerciale et d’investissement et à ouvrir de nouveaux domaines de coopération.

L’ambassadeur Vu Le Thai Hoang a affirmé que l’ambassade du Vietnam en Autriche était prête à jouer son rôle de passerelle, en aidant les entreprises des deux pays à mieux connaître leurs marchés, à échanger des informations et à trouver des partenaires, afin de concrétiser les potentiels de coopération bilatérale. -VNA