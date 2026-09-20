Économie

Les entreprises autrichiennes apprécient le potentiel et les opportunités de coopération au Vietnam

Dans le cadre de la série "Café avec l’Ambassadeur", l’ambassadeur du Vietnam en Autriche, Vu Le Thai Hoang, a échangé avec les dirigeants de Red Bull sur le potentiel du marché vietnamien et les perspectives d’élargissement de la coopération, alors que les relations économiques, commerciales et d’investissement entre les deux pays connaissent un développement positif.

L’ambassadeur Vu Le Thai Hoang et son épouse visitent le siège du groupe Red Bull à Salzbourg, en Autriche. Photo: VNA
L’ambassadeur Vu Le Thai Hoang et son épouse visitent le siège du groupe Red Bull à Salzbourg, en Autriche. Photo: VNA

Vienne (VNA) - Dans le cadre de la série d’activités "Café avec l’Ambassadeur", l’ambassadeur du Vietnam en Autriche, Vu Le Thai Hoang, a récemment effectué une visite de travail au siège du groupe Red Bull, à Salzbourg, afin d’échanger sur le potentiel du marché vietnamien, les possibilités d’élargir la coopération commerciale et les perspectives de mise en relation entre entreprises, dans un contexte de développement positif des relations économiques, commerciales et d’investissement entre le Vietnam et l’Autriche.

Selon le correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) en Europe centrale, lors de la rencontre, l’ambassadeur Vu Le Thai Hoang a présenté les principaux éléments de la situation socio-économique du Vietnam, mettant notamment en avant la croissance de l’économie, le degré élevé d’ouverture du marché, l’amélioration de la connectivité avec les marchés régionaux et internationaux ainsi que l’intégration internationale de plus en plus profonde du pays.

Il a souligné que le Vietnam poursuivait l’amélioration de son environnement d’investissement et accordait la priorité à l’attraction de projets de qualité, à forte composante technologique et à forte valeur ajoutée, susceptibles de s’intégrer aux chaînes de production et d’approvisionnement nationales et régionales.

Saluant le développement de Red Bull, passé d’une marque autrichienne de boissons énergisantes à un groupe présent à l’échelle mondiale, l’ambassadeur a apprécié l’intérêt croissant du groupe pour le marché vietnamien. Avec une population importante et relativement jeune, un pouvoir d’achat en hausse et un degré élevé d’intégration économique internationale, le Vietnam dispose encore d’un potentiel important pour les entreprises internationales souhaitant y développer leurs activités.

L’ambassadeur a invité Red Bull à tirer parti de la nouvelle vague d’investissements des entreprises européennes, notamment autrichiennes, au Vietnam et dans l’ASEAN, afin de mieux exploiter les opportunités offertes par l’Accord de libre-échange Vietnam-UE (EVFTA). Il a également encouragé le groupe à renforcer ses liens avec les entreprises vietnamiennes et à envisager de soutenir des activités culturelles et sportives au Vietnam, en cohérence avec son image associée au sport, à la créativité et au dynamisme.

De son côté, Georg Storandt, directeur commercial mondial de Red Bull, a indiqué que la direction du groupe appréciait le rythme de développement et l’intégration croissante de l’économie vietnamienne, ainsi que la capacité du Vietnam à se connecter aux marchés régionaux et internationaux. Il a estimé que le Vietnam devenait un marché à fort potentiel pour les boissons énergisantes et exprimé le souhait de poursuivre la recherche de partenaires vietnamiens afin d’identifier de nouvelles opportunités de coopération.

Fondé en Autriche par Dietrich Mateschitz en 1984, Red Bull a lancé sa première boisson énergisante sur le marché international en 1987. Le groupe compte aujourd’hui environ 22 000 employés et distribue ses produits dans 178 pays. Son chiffre d’affaires a dépassé 12 milliards d’euros en 2025.

Les deux parties ont estimé que l’exploitation plus efficace des opportunités offertes par l’EVFTA était importante pour renforcer les relations économiques entre le Vietnam et les États membres de l’UE, dont l’Autriche. Le renforcement des liens entre entreprises devrait contribuer à élargir la coopération commerciale et d’investissement et à ouvrir de nouveaux domaines de coopération.

L’ambassadeur Vu Le Thai Hoang a affirmé que l’ambassade du Vietnam en Autriche était prête à jouer son rôle de passerelle, en aidant les entreprises des deux pays à mieux connaître leurs marchés, à échanger des informations et à trouver des partenaires, afin de concrétiser les potentiels de coopération bilatérale. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #entreprises autrichiennes #opportunités de coopération #Café avec l’Ambassadeur
Suivez VietnamPlus

Résolution en action

Intégration internationale

Sur le même sujet

Les délégués lors de la cérémonie. Photo: VNA

L’Autriche salue la contribution du Vietnam au renforcement des relations avec l’ASEAN

À l’occasion du 81e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam, les dirigeants de l'Assemblée fédérale et du gouvernement autrichiens ont salué les progrès des relations d’amitié et de coopération entre le Vietnam et l’Autriche, tout en appréciant le rôle et les contributions importantes du Vietnam au renforcement de la coopération entre l’Autriche et l’ASEAN.

L’ambassadeur du Vietnam en Autriche, Vu Lê Thai Hoang (gauche), et le gouverneur Thomas Stelzer. Photo: VNA

Vietnam-Autriche : promotion de la coopération décentralisée en matière de tecchologies stratégiques

En déplacement dans le Land de Haute-Autriche, l’ambassadeur du Vietnam en Autriche, Vu Lê Thai Hoang, et le gouverneur Thomas Stelzer ont convenu de promouvoir une coopération plus étroite dans les domaines des hautes technologies, de l’innovation, de la formation des ressources humaines, du tourisme et des échanges entre les peuples, afin d’approfondir les relations entre les collectivités locales des deux pays.

Voir plus

Échange du protocole d'accord de coopération entre T&T Energy Group et TotalEnergies Gas & Power Activities. Photo: hanoimoi.vn

Projet GNL de Long Son : Empreint de la coopération franco-vietnamienne dans le développement énergétique

Dans le cadre de cet accord, le groupe français assurera le montage financier international, l'investissement dans la construction de la centrale et des infrastructures, ainsi que la fourniture de gaz à des tarifs compétitifs.De son côté, T&T Group possède un portefeuille de projets énergétiques investis ou en cours d'investissement d'environ 2 900 MW au Vietnam et dans la région, dont près de 1 200 MW sont déjà en exploitation commerciale.

Nguyên Manh Quân, directeur général adjoint de Sun Group, et Nguyên Quang Dung, directeur général adjoint de Petrolimex, signent un accord de coopération stratégique entre les deux groupes. Photo : Petrolimex

Petrolimex et Sun Group scellent un partenariat stratégique pour l’APEC 2027

Petrolimex a également signé un accord de coopération stratégique distinct avec la National Citizen Commercial Joint Stock Bank (NCB) dans les domaines de la finance et de la banque, tandis que Petrolimex Aviation et Sun PhuQuoc Airways ont signé un protocole d’accord visant à renforcer leur coopération en matière de carburant d’aviation.

Les intervenants lors de l'événement, à Hanoi, le 22 septembre. Photo: Bnews/vnanet.vn

Le secteur des fonds entrevoit des perspectives de croissance après le reclassement boursier

Le reclassement du Vietnam du statut de «marché frontière» à celui de «marché émergent secondaire» offre au marché davantage de possibilités de renforcer ses liens avec les institutions financières internationales, tout en posant des exigences en matière de qualité du marché, de base d’investisseurs et de création de sources de capitaux à long terme pour l’économie.

Cofidec répond aux normes internationales rigoureuses, élevant la valeur des produits agricoles et aquatiques du Vietnam sur la carte de l'exportation mondiale. Photo: VNA

Vietnam-Canada : un potentiel accru de coopération dans le commerce, l’industrie et les chaînes d’approvisionnement

Le Vietnam et le Canada disposent d’un important potentiel pour approfondir leur coopération commerciale et industrielle, notamment dans les chaînes d’approvisionnement, les technologies, les matériaux et les énergies. La progression des échanges bilatéraux et la complémentarité des deux économies ouvrent de nouvelles perspectives pour porter les relations économiques à un niveau plus élevé.

Des responsables de PV GAS et ENEOS Xplora à la séance de travail. Photo: petrotimes.vn

PV GAS et ENEOS Xplora explorent de nouvelles opportunités dans le GNL

La coopération entre les deux parties a débuté avec l’achat et la vente de gaz associé issu du Lot 15-2. Elle s’est ensuite étendue aux activités techniques visant à améliorer la récupération du pétrole, aux études sur les unités flottantes de stockage et de regazéification (FSRU) et aux possibilités d’acheminement du GNL via le réseau de gazoducs existant de PV GAS.