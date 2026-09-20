La presse chilienne souligne le rôle pivot du Vietnam au sein de l’ASEAN

Hanoï (VNA) - Le Vietnam est un membre actif et proactif de l’ASEAN, dont le rôle ne cesse de gagner en importance dans le processus d’intégration et d’édification de la Communauté de l’ASEAN, ainsi que dans le maintien de l’équilibre géostratégique de la région, selon le journal chilien SurAndino.

SurAndino a publié un article de Luis Lizama Barrientos, spécialiste du Centre chilien d’études sur la démocratisation des connaissances (CEDECON), consacré aux contributions du Vietnam à l’ASEAN après trois décennies d’adhésion.

Selon l’auteur, l’entrée du Vietnam dans l’organisation, le 28 juillet 1995, en tant que septième membre et premier pays d’Indochine à rejoindre le bloc, a marqué un tournant dans sa politique étrangère et contribué à accélérer le processus d’intégration régionale.

Au cours de ces trente dernières années, le Vietnam a assumé à trois reprises la présidence tournante de l'ASEAN, laissant une empreinte indélébile sur les étapes clés du développement de l'organisation. Dès 1998, seulement trois ans après son adhésion, le pays a accueilli le 6e Sommet de l'ASEAN à Hanoï dans un contexte marqué par la crise financière asiatique, aboutissant au Plan d'action de Hanoï et la Déclaration sur la réduction de l'écart de développement, renforçant ainsi la coopération et la résilience de l'ASEAN.

L’analyse chilienne met particulièrement en avant le rôle du Vietnam dans la transformation des orientations de l’ASEAN en actions concrètes. Lors de sa présidence de l’ASEAN en 2010, le Vietnam a notamment contribué à l’élargissement du Sommet de l’Asie de l’Est (EAS), avec la participation des États-Unis et de la Russie, ainsi qu’à la création de la Réunion des ministres de la Défense de l’ASEAN élargie (ADMM+), renforçant ainsi le rôle de l’ASEAN dans l’architecture de sécurité régionale.

En 2020, face à la pandémie de COVID-19, Hanoï a de nouveau joué un rôle de coordination en proposant plusieurs initiatives, dont le Fonds de l'ASEAN pour la réponse à la COVID-19, la Réserve régionale de fournitures médicales et le Cadre de relance global de l’ASEAN.

L’article de SurAndino salue également la contribution du Vietnam au processus de réalisation de l’« ASEAN-10 ». Le Vietnam a soutenu et encouragé l’adhésion du Laos, du Myanmar et du Cambodge, contribuant ainsi à concrétiser l’objectif d’une ASEAN couvrant l’ensemble de l’Asie du Sud-Est. Le pays a également participé à l’élaboration de plusieurs documents importants qui ont façonné l’avenir de l’ASEAN, notamment la Charte de l’ASEAN de 2007, la Vision de la Communauté de l’ASEAN à l’horizon 2025 et la Vision de la Communauté de l’ASEAN à l’horizon 2045.

L'article de SurAndino salue également la contribution du Vietnam dans l'achèvement de l'"ASEAN-10". Le Vietnam a soutenu et encouragé l'adhésion du Laos, du Myanmar et du Cambodge, contribuant ainsi à concrétiser l'objectif d'une ASEAN couvrant l'ensemble de l'Asie du Sud-Est. Parallèlement, le pays a également participé à l'élaboration de plusieurs documents importants qui ont façonné l'avenir de l'ASEAN, notamment la Charte de l'ASEAN de 2007, la Vision de la Communauté de l'ASEAN à l’horizon 2025 et la Vision de la Communauté de l'ASEAN à l'horizon 2045.

Selon Luis Lizama Barrientos, l’une des contributions marquantes du Vietnam réside dans sa capacité à favoriser la recherche du consensus au sein de l’ASEAN. L’auteur présente le Vietnam comme un membre jouant un rôle de trait d’union, contribuant à "concilier les divergences et à élargir les points de consensus" entre les États membres. Cette capacité revêt une importance particulière pour une organisation réunissant des pays aux niveaux de développement, aux intérêts et aux perspectives stratégiques divers.

Sur le plan économique, le Vietnam apparaît comme un moteur essentiel de l'intégration régionale, avec des échanges commerciaux bilatéraux passés de 3,26 milliards de dollars en 1995 à 83,6 milliards de dollars en 2024. L’ASEAN est désormais quatrième marché d'exportation du pays et troisième source d'importation du Vietnam.

Grâce à son engagement au sein de l’organisation et aux accords commerciaux régionaux, notamment le Partenariat économique régional global (RCEP), le Vietnam a considérablement développé ses réseaux économiques et commerciaux avec des partenaires en Asie du Sud-Est et au-delà.

Sur le plan de la sécurité, le Vietnam figure, aux côtés des Philippines, parmi les pays qui inscrivent régulièrement la question de la Mer Orientale à l’ordre du jour de l’ASEAN. Hanoï soutient la mise en œuvre de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), encourage les négociations en vue de l’élaboration d’un Code de conduite (COC) et met en avant la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM) comme fondement juridique du règlement pacifique des différends.

L'auteur souligne également le rôle du Vietnam dans les relations extérieures de l'ASEAN. Le Vietnam a assuré la coordination des relations de l'ASEAN avec des partenaires majeurs tels que la Chine, l'Union européenne (UE), l'Inde, le Japon et la République de Corée. Il coordonne actuellement les relations ASEAN-Royaume-Uni et ASEAN-Nouvelle-Zélande pour la période 2024-2027. En 2024, le Vietnam a également pris l'initiative de créer le Forum pour l'avenir de l'ASEAN (AFF).

Selon l’article, l’ASEAN constitue pour le Vietnam un pilier central de sa politique étrangère multilatérale et un vecteur essentiel de son intégration internationale. Réciproquement, le Vietnam est présenté comme un membre économiquement dynamique et diplomatiquement actif de l’ASEAN, contribuant à promouvoir l’unité, la cohésion et la centralité de l’organisation.

Dans la perspective de la Vision de la Communauté de l’ASEAN 2045, l’auteur estime que le Vietnam pourrait continuer à jouer un rôle important dans des domaines tels que la connectivité régionale, le renforcement des chaînes d’approvisionnement, la transformation numérique et le développement de l’économie verte, contribuant ainsi à l’objectif de bâtir une communauté "résiliente, innovante, dynamique et centrée sur les habitants". -VNA

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