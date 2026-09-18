International

Fusillade dans un lycée aux Philippines : au moins six élèves tués

Une fusillade survenue vendredi 18 septembre dans un lycée du sud des Philippines a fait au moins six morts et 17 blessés, selon les autorités. Les circonstances du drame et l’identité du ou des auteurs présumés font encore l’objet d’une enquête.

Des soldats et des policiers philippins montent la garde sur les lieux d’une attaque. Photo d'illustration: AFP/VNA
Des soldats et des policiers philippins montent la garde sur les lieux d’une attaque. Photo d'illustration: AFP/VNA

Manille (VNA) – Au moins six élèves ont été tués et 17 autres blessés dans une fusillade survenue le 18 septembre au lycée national de Banga, dans le bourg de Banga, province de Cotabato du Sud, dans le sud des Philippines, selon le Département philippin de la Protection sociale et du Développement (DSWD).

Selon le site philippin GMA News, les tirs ont éclaté vers 13h30, heure locale, dans l’enceinte de l’établissement. Alertés, les secours se sont rapidement rendus sur place. Plusieurs élèves blessés ont été évacués vers des établissements hospitaliers pour y recevoir des soins.

Le bilan a évolué au cours de la journée. Les premières informations faisaient état d’un mort et de quatre blessés, avant que les autorités ne revoient à la hausse le nombre de victimes. Les circonstances exactes de l’attaque et les informations concernant le ou les suspects restent à établir.

Le Département philippin de l’Éducation (DepEd) a indiqué qu’il coopérait avec les autorités éducatives locales, les autorités municipales et les forces de l’ordre pour faire toute la lumière sur l’incident. Il a également annoncé la mise en place d’un soutien psychologique et psychosocial à destination des élèves, des enseignants et des autres personnes affectées. Le DepEd a appelé la population à rester calme et à s’abstenir de diffuser des informations non vérifiées.

À la suite de la fusillade, les cours ont été temporairement suspendus dans l’ensemble des établissements scolaires du bourg de Banga. Les autorités poursuivent leur enquête afin de déterminer les circonstances et les causes de l’attaque.

Cette fusillade survient après deux autres incidents meurtriers dans des établissements scolaires aux Philippines depuis juin. Le 22 juin, deux élèves avaient ouvert le feu au lycée national de San Jose, à Tacloban, faisant au moins trois morts et une vingtaine de blessés. Le 18 août, un élève armé avait tué un camarade à l’Université Ateneo de Zamboanga, dans la ville de Zamboanga. -VNA

#six élèves tués #fusillade #lycée #Philippines
Suivez VietnamPlus

ASEAN

Voir plus

Bangkok : le métro MRT temporairement perturbé après un court-circuit

Bangkok : le métro MRT temporairement perturbé après un court-circuit

Un incident électrique a perturbé le service du MRT à Bangkok le 20 septembre, entraînant une interruption temporaire sur l’ensemble du réseau. Le trafic a ensuite repris dans la plupart des stations, tandis qu’un tronçon restait fermé pour permettre aux équipes techniques de régler complètement le problème.

Kanni Wignaraja, sous-secrétaire générale de l’ONU et directrice du Bureau régional du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) pour l’Asie et le Pacifique. Photo: VNA

ONU : le Vietnam peut apporter son expérience au renforcement du multilatéralisme

Forte de son expérience de développement, d’ouverture et d’intégration internationale, le Vietnam peut apporter des enseignements précieux à la communauté internationale, notamment en matière de développement centré sur l’humain, de conciliation entre croissance économique et protection de l’environnement, ainsi que de renforcement d’un multilatéralisme plus efficace.

Photos: National Parks Board

Singapour saisit 101 animaux sauvages détenus illégalement

Les autorités singapouriennes ont saisi 101 animaux sauvages détenus illégalement, dont 13 retrouvés morts, lors de perquisitions menées dans plusieurs domiciles. Six personnes font l’objet d’une enquête pour leur implication présumée dans le commerce et la capture illégaux d’espèces sauvages.

Le président du Timor-Leste, José Ramos-Horta. Photo : VNA

Le Timor-Leste diversifie son économie et cherche à attirer des investissements

Le Timor-Leste tire parti de son adhésion à l'ASEAN pour renforcer sa connectivité économique avec l'Asie du Sud-Est et la région du Pacifique, en faisant de la diversification économique, de l'attraction d'investissements et du développement des secteurs de l'énergie, du tourisme et du développement durable ses priorités clés.

La Thaïlande assouplit les règles pour les entreprises étrangères

La Thaïlande assouplit les règles pour les entreprises étrangères

La Thaïlande a dispensé sept catégories d'entreprises de services gérées par des étrangers de l'obligation d'obtenir une autorisation supplémentaire en vertu de la Loi sur les activités commerciales étrangères (Foreign Business Act), selon un nouveau règlement ministériel publié dans la Gazette royale.

Tran Ha My (première à droite) participe à la Conférence de dialogue politique de haut niveau sur les nouveaux modèles de croissance, l’innovation et les villes mondiales, en juillet 2026 à Da Nang. Photo : VNA

Vietnam-France : la technologie au cœur de nouvelles coopérations

La visite officielle en France du dirigeant vietnamien To Lam devrait donner un nouvel élan aux relations bilatérales, en favorisant le passage d’une coopération centrée sur le commerce de marchandises à une coopération davantage axée sur les technologies de pointe.