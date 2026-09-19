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La BM approuve un nouveau cadre de coopération pour soutenir l’essor économique de la Thaïlande

La Banque mondiale a approuvé un nouveau Cadre de partenariat national pour la Thaïlande pour la période 2027-2032, visant à accélérer la croissance, renforcer la compétitivité et améliorer la résilience de l’économie thaïlandaise.

Des marchandises sont chargées dans un port de Bangkok, en Thaïlande. Photo : AFP/VNA
Des marchandises sont chargées dans un port de Bangkok, en Thaïlande. Photo : AFP/VNA

Hanoï (VNA) - Le Conseil des administrateurs de la Banque mondiale (BM) a approuvé le nouveau Cadre de partenariat national (CPF) pour la Thaïlande pour la période 2027-2032. Ce plan vise à aider la Thaïlande à accélérer sa croissance économique, à créer des emplois de qualité, à renforcer sa compétitivité et à améliorer la résilience de son économie face aux fluctuations, afin de soutenir sa transition réussie vers le groupe des pays à revenu élevé.

La priorité première du plan est de renforcer la compétitivité du secteur privé en aidant les entreprises à améliorer leur productivité, à favoriser l’innovation, à appliquer les technologies numériques et à élargir leur part de marché aux niveaux régional et mondial. Le programme accorde également une attention particulière à l’accès des PME aux financements, à la formation de la main-d’œuvre et au développement de la finance durable.

Stephen N. Ndegwa, directeur national de la BM pour la Thaïlande et le Myanmar, a estimé que le nouveau cadre de coopération permettrait de traduire les engagements stratégiques en projets d’investissement concrets, créant davantage d’emplois et aidant les entreprises à mieux faire face aux risques potentiels.

La deuxième grande priorité du cadre de coopération consiste à établir les bases d’une croissance durable en renforçant les infrastructures techniques et les capacités en matière de finances publiques. La BM aidera la Thaïlande à investir dans les infrastructures de transport, l’énergie et les ressources en eau, notamment dans des projets de gestion des risques liés aux inondations et aux sécheresses dans le bassin du fleuve Chao Phraya.

Par ailleurs, le plan aidera la Thaïlande à consolider ses fondamentaux budgétaires en améliorant l’efficacité des recettes publiques et en optimisant les dépenses publiques, tout en renforçant les systèmes de protection sociale et les capacités de réponse proactive aux catastrophes liées au changement climatique.

Ce plan de coopération a été approuvé alors que la Thaïlande prépare activement l’organisation des Réunions annuelles des Conseils des gouverneurs de la BM et du Fonds monétaire international, qui se tiendront à Bangkok du 12 au 18 octobre 2026. Ce rendez-vous constituera un important forum pour permettre à la Thaïlande de promouvoir sa vision du développement et de renforcer la coopération internationale. - VNA

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