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Le Vietnam, invité d’honneur du Japan Festival en France

Invité d’honneur de cette quatrième édition, le Vietnam était largement représenté, avec la participation de nombreuses associations, d’artistes et d’artisans.

Danse du dragon représentée par des artistes vietnamiens au Japan Festival à Maintenon-Pierres. Photo: VNA
Danse du dragon représentée par des artistes vietnamiens au Japan Festival à Maintenon-Pierres. Photo: VNA

Paris (VNA) - Des chants populaires à la musique traditionnelle, en passant par la danse du dragon, les arts martiaux, le modelage de figurines en pâte de riz (to he) et les saveurs de la gastronomie vietnamienne, la culture du Vietnam a apporté une touche singulière au Japan Festival, organisé les 19 et 20 septembre à Maintenon-Pierres, dans la région française du Centre-Val de Loire.

Invité d’honneur de cette quatrième édition, le Vietnam était largement représenté, avec la participation de nombreuses associations, d’artistes et d’artisans. Des scènes de spectacle aux espaces consacrés à la culture, aux arts martiaux et à la gastronomie, le festival a offert au public français une immersion au cœur de la culture vietnamienne, dans une atmosphère conviviale.

Lors de la cérémonie d'ouverture, le maire de Maintenon, Thomas Laforge, a indiqué que cette manifestation est née du désir de créer un espace de rencontre où les traditions se transmettent et où les passions rapprochent les individus.

Il a souligné que le statut d'invité d'honneur du Vietnam permet aux visiteurs de découvrir un patrimoine riche en symboles et d'entreprendre un voyage au cœur des identités vietnamienne et japonaise.

De son côté, Dinh Ngoc Duc, directeur du Centre culturel du Vietnam en France, a estimé que le Vietnam et le Japon partageaient plusieurs similitudes en matière de culture familiale et communautaire, ainsi que dans leur attachement à la préservation des traditions. Il a également souligné que la France, forte de sa diversité culturelle et de sa tradition d’ouverture aux échanges internationaux, offrait un cadre propice à la rencontre entre les cultures, à la mise en valeur de leurs spécificités et au renforcement de la compréhension mutuelle.

Selon lui, la culture ne permet pas seulement de mieux comprendre un pays, elle constitue également un "pont d’amitié entre les peuples", contribuant à renforcer la confiance et la solidarité, ainsi qu’à promouvoir la coopération et le développement mutuel.

Organisée les 19 et 20 septembre, la 4e édition du Festival met à l’honneur les arts martiaux, aux côtés d’activités culturelles, artistiques, artisanales et gastronomiques. Plus de 30 disciplines martiales et diverses animations sont proposées au public, avec une fréquentation attendue de 3 000 à 4 000 visiteurs.

La programmation vietnamienne propose notamment des spectacles, des démonstrations d’arts martiaux, des espaces de découverte des instruments de musique traditionnels et des ateliers de fabrication de figurines en pâte de riz. Les stands gastronomiques rencontrent également un vif succès, offrant aux visiteurs une découverte de la culture vietnamienne allant de la musique aux arts culinaires.-VNA

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