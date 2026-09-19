Lettre du dirigeant To Lam aux enfants vietnamiens à l’occasion de la Fête de la mi-automne

Hanoï (VNA) - À l’occasion de la Fête de la mi-automne 2026, le 19 septembre, le secrétaire général du Parti et président To Lam a adressé une lettre aux enfants et adolescents vietnamiens vivant dans le pays et à l’étranger, ainsi qu’aux enfants étrangers vivant au Vietnam.



Dans sa lettre, il a adressé aux enfants vietnamiens, dans le pays comme à l’étranger, ainsi qu’aux enfants étrangers vivant au Vietnam, ses sentiments les plus chaleureux et affectueux, souhaitant que chaque Fête de la mi-automne laisse dans leur cœur de beaux et précieux souvenirs.



« Aujourd’hui, les enfants de toutes les régions du pays vivent dans de meilleures conditions. Qu’ils grandissent dans des villes animées ou dans des villages reculés, aux frontières ou sur les îles, chaque enfant mérite une enfance paisible, d’aller à l’école, d’être protégé et entouré d’affection. J’accorde toujours une attention particulière aux enfants vivant dans les régions reculées, éloignées, frontalières et insulaires, dans les zones peuplées de minorités ethniques et dans les régions qui connaissent encore de nombreuses difficultés. Qu’aucun enfant ne soit privé de soins et qu’aucune circonstance ne vienne leur ôter la joie et les rêves innocents de l’enfance. », a-t-il dit dans sa lettre.



Il a précisé que le pays place sa confiance dans cette génération d’enfants, futurs citoyens et bâtisseurs du pays. Les enfants sont invités à être sages et à bien observer les cinq recommandations du Président Ho Chi Minh, à respecter leurs grands-parents, leurs parents et leurs enseignants, à être polis et reconnaissants envers eux, à être solidaires et bienveillants envers leurs amis, à étudier avec assiduité, à entretenir leur santé, à cultiver la bienveillance et l’amour de leur Patrie, et à ne jamais cesser de progresser.



Le dirigeant est convaincu qu’avec l’affection et le sens des responsabilités de leurs familles, de leurs enseignants et de toute la société, les enfants grandiront, apprendront de nombreuses choses utiles et justes, accompliront de bonnes actions, poursuivront l’œuvre des générations précédentes et contribueront à l’édification de leur village et du Vietnam.



Il adresse, à cette occasion, à tous les enfants ses sentiments les plus affectueux et leur souhaite d’être toujours en bonne santé, sages et studieux, et de célébrer une Fête de la mi-automne pleinement joyeuse, significative et mémorable, avec confiance dans les belles choses qui les attendent. - VNAa

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