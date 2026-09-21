Politique

Batteries et minéraux critiques : le Vietnam veut renforcer sa coopération avec les États-Unis

Le Vietnam ne cherche pas seulement à attirer les investisseurs, mais souhaite établir des partenariats fondés sur la co-création, notamment dans la recherche et développement (R&D), le transfert de technologies, la formation de ressources humaines hautement qualifiées, le renforcement des capacités des entreprises nationales et la création de produits à vocation mondiale.

Le vice-Premier ministre vietnamien Nguyen Van Thang (droite) reçoit Linh Austin, PDG de la société américaine R3 Lithium. Photo: VNA
Le vice-Premier ministre vietnamien Nguyen Van Thang (droite) reçoit Linh Austin, PDG de la société américaine R3 Lithium. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam considère les États-Unis comme un partenaire stratégique majeur et souhaite poursuivre sa coopération avec les entreprises américaines afin d’approfondir et de concrétiser davantage le partenariat stratégique global entre les deux pays.

C’est ce qu’a déclaré le vice-Premier ministre vietnamien Nguyen Van Thang lors de sa rencontre, lundi à Hanoï, avec Linh Austin, PDG de la société américaine R3 Lithium, en visite de travail au Vietnam.

Présentant les nouvelles politiques du Vietnam en matière d’attraction des investissements directs étrangers (IDE), le vice-Premier ministre a souligné que le pays s’engageait dans un nouveau modèle de développement fondé sur la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique, tout en privilégiant une transformation en profondeur, l’application de technologies modernes et la protection de l’environnement.

Dans cette optique, le Vietnam encourage une intégration plus poussée dans les chaînes d’approvisionnement technologiques internationales, entend mobiliser les ressources extérieures au service de ses objectifs de développement et s’attache à créer un environnement favorable aux investissements et aux activités des entreprises étrangères, notamment américaines, dont R3 Lithium.

De son côté, Linh Austin a salué des politiques d'investissement de plus en plus ouvertes et favorables mises en place par le Vietnam. Il a observé que l'électrification des transports y progresse rapidement, comme en témoigne l'augmentation constante du nombre de véhicules électriques en circulation. Le dirigeant de R3 Lithium a également loué les capacités des entreprises locales à collaborer dans des secteurs de pointe.

Saluant l'engagement du Vietnam à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, il a fait part de l'intérêt de son groupe pour un partenariat dans la transition verte, particulièrement dans les technologies de batteries, le recyclage et le traitement des minéraux essentiels. L'objectif de la société est d'instaurer au Vietnam non seulement une chaîne d’approvisionnement, mais également un véritable écosystème de réutilisation des batteries et des minéraux essentiels.

En réponse à ces perspectives, le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang a rappelé que le marché vietnamien, avec une population de près de 100 millions d’habitants, offrait un potentiel considérable pour les projets liés aux batteries et aux nouveaux matériaux.

Il a précisé que le Vietnam ne cherchait pas seulement à attirer les investisseurs, mais souhaitait établir des partenariats fondés sur la co-création, notamment dans la recherche et développement (R&D), le transfert de technologies, la formation de ressources humaines hautement qualifiées, le renforcement des capacités des entreprises nationales et la création de produits à vocation mondiale.

En conclusion, le vice-Premier ministre a exprimé l’espoir que R3 Lithium contribuerait activement au développement des relations bilatérales entre le Vietnam et les États-Unis dans les années à venir. -VNA

#Chuyển đổi xanh - Kinh tế tuần hoàn #CDX #États-Unis #R3 Lithium #batteries et minéraux critiques
Suivez VietnamPlus

Transition verte, économie circulaire

Intégration internationale

Sur le même sujet

Le groupe POSCO. Photo: POSCO

Batteries : le sud-coréen POSCO choisit le Vietnam pour sa première usine à l’étranger

POSCO Future M, filiale du groupe sud-coréen POSCO, a choisi la zone industrielle Sông Công 2 – Viglacera pour sa première usine de matériaux de batteries au Vietnam, un investissement stratégique de plus de 400 millions de dollars visant à renforcer la chaîne d’approvisionnement mondiale des véhicules électriques et à illustrer l’attractivité croissante de l’écosystème industriel vietnamien dans le contexte de la transition énergétique.

Voir plus

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam (droite) et le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam rencontre le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam, et le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh ont souligné à New York leur volonté de renforcer le partenariat Vietnam-Mongolie, notamment dans les domaines économique, commercial, culturel et touristique.

Le général d’armée Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre de la Défense (gauche) et Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l’ONU chargé des opérations de maintien de la paix. Photo : VNA

L’ONU soutient le Vietnam dans le maintien de la paix

L’ONU soutient le Vietnam dans le renforcement de ses capacités et l’élargissement de sa participation aux opérations de maintien de la paix, a affirmé le secrétaire général adjoint de l’ONU Jean-Pierre Lacroix lors d’une entrevue avec le général d’armée Phan Van Giang, le 23 septembre à New York.

La réunion sur le Système de suivi et de pilotage intelligent et le Système de gestion du travail et d’évaluation des cadres dans l’environnement numérique. Photo : VNA

Le permanent du secrétariat Tran Cam Tu demande de perfectionner les systèmes numériques de gestion

Le permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Tran Cam Tu, a demandé de poursuivre la mise à l’essai et le perfectionnement du Système de suivi et de pilotage intelligent (IOC) et du Système de gestion du travail et d’évaluation des cadres dans l’environnement numérique afin d’améliorer la qualité du conseil, de l’information et de la discipline dans l’exécution des tâches.

Cérémonie de lancement du projet de recherche pour promouvoir la diplomatie maritime en Asie du Sud-Est, à Hanoi, le 23 septembre. Photo : VNA

Un projet de recherche veut booster la diplomatie maritime en Asie du Sud-Est

Le projet vise à renforcer les capacités des chercheurs et experts vietnamiens et régionaux dans les domaines de la connectivité, de la gouvernance et de l’analyse maritimes, tout en favorisant la recherche conjointe pour proposer des solutions visant à consolider une coopération maritime substantielle entre les pays de l’Asie du Sud-Est.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, prononce un discours important lors du débat général de haut niveau de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Photo: VNA

Le dirigeant Tô Lâm propose quatre orientations face aux mutations mondiales

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a proposé quatre grandes orientations pour accompagner et maîtriser les mutations en cours, afin que la concurrence ne dégénère pas en confrontation, que les divergences ne conduisent pas aux conflits et que les progrès scientifiques et technologiques ne créent pas de nouvelles fractures.

Les activités des entreprises d’IDE dans la province de Tây Ninh contribuent à accroître la capacité industrielle, à stimuler les exportations, à créer des emplois et à renforcer le rôle de la province dans la chaîne d'approvisionnement régionale. Photo : VNA

40 ans du Dôi moi : Des faits historiques et des chiffres qui parlent d’eux-mêmes

Avant le Dôi moi, le Vietnam traversait une grave crise socio-économique, marquée par une inflation annuelle dépassant par moments les 700%, des pénuries alimentaires touchant des millions de familles et des infrastructures défaillantes. Par rapport au Vietnam d’aujourd’hui, la transformation opérée depuis cette situation constitue un changement fondamental et profond.

​Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, assiste le 22 septembre à New York à la cérémonie de remise de plusieurs documents et accords de coopération entre le Vietnam et les agences des Nations unies (ONU). Photo: VNA

De nouveaux accords ouvrent une nouvelle étape de la coopération Vietnam - ONU

​Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a assisté le 22 septembre à New York à la cérémonie de remise de plusieurs documents et accords de coopération entre le Vietnam et les agences des Nations unies (ONU), marquant une nouvelle étape de la coopération entre les deux parties.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam prononce un discours au débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam présente quatre orientations à la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU

À New York, le 22 septembre, lors du débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a proposé quatre grandes orientations pour renforcer la confiance entre les États, promouvoir un développement équitable et durable, garantir que les progrès technologiques servent l’humanité et consolider le multilatéralisme ainsi que le rôle central des Nations Unies.