Économie

Les produits vietnamiens ont désormais davantage de débouchés dans l’UE

L’Accord de libre-échange Vietnam-Union européenne (EVFTA) est considéré comme l’un des accords de libre-échange les plus ambitieux auxquels le Vietnam ait jamais participé. Alors que l'EVFTA entre dans sa septième année de mise en œuvre, les produits vietnamiens bénéficient officiellement d’importants avantages tarifaires, l’UE ayant achevé son calendrier de libéralisation commerciale et ramené à zéro environ 99 % des lignes tarifaires. Il s’agit d’une étape importante qui élargit considérablement la marge de compétitivité des entreprises vietnamiennes sur le marché européen.

Transformation de produits de la mer destinés à l'exportation à An Giang. Photo : VNA
Transformation de produits de la mer destinés à l'exportation à An Giang. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Après six années de mise en œuvre, l’EVFTA a eu des effets positifs sur les relations commerciales entre le Vietnam et l’UE. Selon les données des six premiers mois de 2026, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 41,4 milliards de dollars. Le Vietnam a exporté pour 31,8 milliards de dollars de marchandises et importé pour 9,7 milliards de dollars, enregistrant un excédent commercial d’environ 22 milliards de dollars. À noter que cet excédent dépasse déjà les 21,7 milliards de dollars enregistrés sur l’ensemble de l’année 2019, avant l’entrée en vigueur officielle de l’EVFTA.

Les données du Département général des douanes montrent également que le commerce entre le Vietnam et l’UE a dépassé 900 milliards de dollars sur la période allant de janvier 1995 à juin 2026. Or, au cours des six seules années ayant suivi l’entrée en vigueur officielle de l’EVFTA, les échanges ont atteint 383,8 milliards de dollars, soit 42,6 % du total enregistré en plus de trois décennies.

Les produits vietnamiens renforcent leur présence sur le marché européen

Évaluant la dynamique des relations commerciales bilatérales, le vice-président de la Chambre de commerce européenne au Vietnam (EuroCham), Jean-Jacques Bouflet, qui avait participé à l’époque à la délégation de négociation de l’UE sur l’EVFTA, estime que l’accord a créé un écosystème économique hautement complémentaire, dans lequel chaque partie met à profit ses atouts pour favoriser le développement commun. Les produits européens, notamment les technologies de pointe, les machines, les équipements modernes et les produits pharmaceutiques, contribuent à améliorer la productivité industrielle du Vietnam. À l’inverse, les secteurs vietnamiens de l’électronique, de la mécanique, du textile-habillement, de la chaussure, du bois et des produits agricoles jouent un rôle de plus en plus important dans les chaînes d’approvisionnement et sur le marché de consommation européen.

L’efficacité de l’EVFTA se traduit également par le fait que le Vietnam est de plus en plus considéré par les entreprises européennes comme une implantation importante dans leur stratégie de développement en Asie. Selon l’indice de confiance des entreprises (BCI) d’EuroCham pour le deuxième trimestre 2026, 55 % des entreprises européennes interrogées considèrent le Vietnam comme un centre d’activités essentiel ou une zone de croissance prioritaire, tandis que 22 % le considèrent comme une composante importante de leur réseau régional. Le Vietnam a ainsi renforcé sa position en devenant une plateforme compétitive pour les stratégies d’expansion à long terme en Asie.

De la suppression des droits de douane à l’harmonisation du cadre juridique

L’EVFTA entre dans une phase importante de mise en œuvre, notamment en ce qui concerne les avantages tarifaires. L’UE a officiellement achevé son calendrier de libéralisation commerciale, ouvrant davantage son marché en franchise de droits à 99 % des produits exportés par le Vietnam. Du côté vietnamien, la réduction des droits de douane sur les produits européens se poursuivra selon le calendrier prévu au cours des quatre prochaines années et s’achèvera en 2030, soit dix ans après l’entrée en vigueur de l’EVFTA.

Cependant, à mesure que les barrières tarifaires sont progressivement levées, les principales difficultés résident désormais dans les nouvelles exigences strictes du marché. Selon le vice-président d’EuroCham Jean-Jacques Bouflet, l’EVFTA ne concerne pas seulement les droits de douane, mais également les procédures douanières, les normes techniques, la propriété intellectuelle et le développement durable. En particulier, les réglementations environnementales, la traçabilité et les exigences relatives aux chaînes d’approvisionnement, telles que le Mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF/CBAM), le Règlement européen sur la déforestation (EUDR) et les réglementations relevant du Pacte vert pour l’Europe (European Green Deal), imposent des exigences de plus en plus élevées.

Afin d’aider les entreprises à tirer davantage parti des avantages de l’EVFTA, le ministère de l’Industrie et du Commerce a publié, en mars 2026, la circulaire n° 14/2026/TT-BCT relative aux règles d’origine des marchandises dans le cadre de l’EVFTA, poursuivant ainsi le perfectionnement du cadre juridique et du mécanisme de certification de l’origine. - VNA

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