L’aéroport de Long Thành met le cap sur l’ouverture commerciale en fin d’année

Hanoi (VNA) - La construction de l’aéroport international de Long Thành est entrée dans sa dernière phase, la Compagnie des aéroports du Vietnam (ACV) visant un lancement des opérations commerciales pour le mois de décembre de cette année.

Les 16 enveloppes d’appel d’offres du mégaprojet, situé dans la province méridionale de Dông Nai et appelé à devenir la principale plaque tournante du trafic aérien international du pays, sont achevées à près de 80% de la valeur contractuelle, selon l’ACV.

Actuellement, Les travaux s’accélèrent pour huit enveloppes, dont cinq — couvrant la piste, la première voie de circulation, l’aire de stationnement et d’autres installations — sont achevés à plus de 81% à près de 100%, la valeur globale des travaux réalisés s’établissant à près de 99%.

ACV a indiqué qu’elle mobilisait toutes les ressources disponibles pour garantir le respect du calendrier fixé par le gouvernement.

Plusieurs éléments essentiels de l’aéroport sont en voie d’achèvement. Le terminal passagers est achevé à près de 95%, les systèmes d’approvisionnement en carburant sont achevés à plus de 97 %, les installations de traitement des eaux usées à plus de 91 %, la deuxième piste, les voies de circulation et d’autres ouvrages à environ 81%.

Les travaux de l'aéroport international de Long Thành avancent à un rythme soutenu en vue des essais d'exploitation prévus dès septembre 2026. Photo : VNA

ACV prévoit de lancer des opérations d’essai intégrées en septembre afin de tester la coordination entre la piste, le terminal et les systèmes opérationnels, avant de solliciter les certifications de sécurité définitives.

L’aéroport a accueilli son premier vol d’aviation civile au début de l’année 2026 — un appareil de Vietnam Airlines —, marquant ainsi une nouvelle étape importante vers son ouverture prévue plus tard dans l’année.

Selon ACV, les compagnies aériennes nationales ont soumis des plans d’exploitation préliminaires pour le nouvel aéroport.

Selon Vu Pham Nguyên An, directeur général adjoint d’ACV, des consultants étrangers avaient estimé que la construction de l’aéroport de Long Thanh nécessiterait au moins 45 mois, mais ACV s’est fixé pour objectif d’achever le projet en 39 mois.

Le consortium de l’aéroport d’Incheon (composé de l’exploitant sud-coréen de l’aéroport d’Incheon et du cabinet de conseil vietnamien PMI) fournit actuellement des services de conseil pour la gestion et l’exploitation de l’aéroport international de Long Thành.

Le consortium a élaboré environ 55 scénarios d’essais opérationnels ; parmi ceux-ci, ACV en a retenu 15 à 20, jugés essentiels aux opérations de vols commerciaux, le début des essais étant prévu pour la fin du mois de septembre 2026. – VNA

​