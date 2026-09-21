Économie

La logistique, levier pour élargir les perspectives du commerce extérieur

L’amélioration des capacités logistiques est essentielle pour accompagner l’essor des échanges commerciaux du Vietnam, réduire les coûts et renforcer la valeur ajoutée créée par les entreprises nationales.

Port international de Long An, dans la province de Tay Ninh. Photo: VNA
Port international de Long An, dans la province de Tay Ninh. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La perspective d’atteindre un volume d’import-export de 1 000 milliards de dollars impose une modernisation rapide du secteur logistique au Vietnam. L’enjeu fondamental consiste à organiser des flux de marchandises plus rapides et plus économiques, tout en renforçant la valeur ajoutée au profit de l’économie nationale. L’essor des échanges commerciaux met en lumière plusieurs difficultés liées au transport, au stockage et aux connexions avec les infrastructures clés. Face à ce constat, les experts préconisent de passer d’une gestion locale ou par projet à une organisation structurée autour des flux de marchandises et des corridors économiques.

Selon Tran Thanh Hai, directeur adjoint du Département de l’import-export du ministère de l’Industrie et du Commerce, le développement de la production et l’intégration internationale entraînent une hausse des besoins logistiques. La qualité des services logistiques influe directement sur les délais de livraison, le respect des engagements contractuels et les coûts globaux.

Actuellement, les coûts logistiques au Vietnam représentent environ 16 à 17 % du produit intérieur brut (PIB), un niveau supérieur à l’objectif de 12 à 15 % fixé pour 2035. Leur réduction nécessite de traiter de manière globale les différents points de blocage tout au long de la chaîne de distribution.

La situation dans la province de Thanh Hoa illustre ces difficultés. Bien que la localité dispose de la zone économique de Nghi Son, d’un port maritime, de routes, de voies ferrées, de voies navigables et d’un aéroport, plus de 74 % des marchandises y sont toujours transportées par route. Le réseau ferroviaire n’est pas directement relié au principal port ni aux zones industrielles, tandis que l’aéroport ne dispose pas encore d’un terminal dédié au fret.

Tran Nhu Tuan, vice-président de l’Association des pierres de Thanh Hoa, souligne que les politiques et les infrastructures doivent répondre aux besoins réels en matière de transport. Les atouts liés aux ports maritimes, aux voies navigables et à l’abondance des marchandises ne peuvent être pleinement transformés en avantages concurrentiels sans des solutions de transport adaptées.

À l’échelle nationale, Tran Thanh Hai estime que la principale contrainte réside dans le manque de coordination entre les différents modes de transport, les localités et les entreprises. Outre le réseau routier, les experts préconisent de développer les entrepôts, les centres logistiques, les ports secs, le transport ferroviaire et fluvial, ainsi que le transport de conteneurs. De leur côté, les prestataires logistiques doivent faire évoluer leurs services vers des solutions intégrées, recourir aux technologies modernes et participer à la gestion globale des chaînes d’approvisionnement.

Face aux fluctuations du marché mondial, la transformation numérique, la gestion des données et les pratiques respectueuses de l’environnement constituent de nouveaux facteurs de compétitivité. La mise en place d’un système officiel de données permettrait aux autorités de mieux cibler les points de blocage et les priorités d’investissement, tout en aidant les entreprises à optimiser la gestion de leurs flottes, de leurs stocks et de leurs commandes.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce a publié un plan d’action pour mettre en œuvre la stratégie de développement des services logistiques pour la période 2025-2035 et avec une vision à l'horizon 2050 et travaille directement avec les autorités locales. Chaque région présentant des caractéristiques propres, les ministères et organismes publics s’attachent à adapter la planification, à promouvoir le transport multimodal et à soutenir les investissements privés dans les technologies et la logistique durable. L’efficacité de ces mesures sera notamment évaluée à travers la réduction des coûts et des délais de livraison, ainsi que l’augmentation de la valeur ajoutée conservée par les entreprises vietnamiennes.- VNA

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