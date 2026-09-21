Économie

L’afflux d’IDE dope l’immobilier industriel au Vietnam

L’afflux soutenu d’investissements directs étrangers (IDE) stimule le développement de l’immobilier industriel au Vietnam et renforce la position du pays dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Hung Yen privilégie le développement de parcs éco-industriels et de parcs industriels intelligents répondant aux normes de neutralité carbone. Photo : VNA
Hung Yen privilégie le développement de parcs éco-industriels et de parcs industriels intelligents répondant aux normes de neutralité carbone. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – L’afflux soutenu d’investissements directs étrangers (IDE) transforme profondément le paysage de l’immobilier industriel au Vietnam et renforce la position du pays au sein des chaînes d’approvisionnement mondiales.

Sous l’impulsion de l’expansion continue des entreprises internationales dans les secteurs de l’électronique, des hautes technologies et de l’informatique, la demande de terrains industriels, d’entrepôts et d’usines connaît une croissance sans précédent.

Selon les données officielles de l’Office général des statistiques, les IDE réalisés au cours des huit premiers mois de 2026 sont estimés à 17,25 milliards de dollars, soit une hausse de 12 % sur un an, établissant ainsi un niveau record pour cette période au cours des cinq dernières années. L’industrie manufacturière demeure le principal moteur de cette dynamique, attirant plus de 82 % du total des capitaux, soit 14,24 milliards de dollars, avec une forte concentration dans le Nord, où les secteurs de l’informatique, des composants optiques et de l’électronique occupent une place prépondérante.

Cette attractivité ne repose plus uniquement sur les avantages traditionnels que sont le coût de la main-d’œuvre, les disponibilités foncières et la position géographique, mais s’appuie désormais sur un écosystème industriel plus sophistiqué, un cadre politique de plus en plus transparent, l’amélioration de la connectivité interrégionale et l’élargissement de l’offre d’immobilier industriel.

La Résolution n° 10-NQ/TW du Bureau politique relative au développement du secteur économique à capitaux étrangers, promulguée le 8 juin 2026, agit comme un catalyseur en définissant une stratégie de nouvelle génération axée sur les technologies de pointe, l’innovation et le développement durable. Avec l’instauration de mécanismes de « procédures d’investissement spéciales » et la modernisation du cadre juridique à travers la révision de la Loi sur l’investissement, le gouvernement vietnamien entend réduire sensiblement les délais de mise en œuvre des projets tout en proposant des incitations ciblées en faveur de secteurs stratégiques tels que les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle, les centres de données et la 5G.

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Nestlé Vietnam, entreprise à capitaux 100 % étrangers, accroît ses investissements et développe ses activités à Hung Yen depuis 2017. Photo : VNA

Les experts du secteur, notamment de Cushman & Wakefield et de Savills Vietnam, soulignent que les investisseurs accordent désormais une importance croissante à la transparence de l’environnement d’investissement, à la stabilité des politiques et à la qualité des infrastructures.

« Nous assistons à une évolution des activités au sein de la chaîne d’approvisionnement, avec l’installation de grands fabricants au Vietnam. Cela contribue à renforcer le secteur manufacturier et à accroître l’attractivité du Vietnam pour les investisseurs internationaux sur le long terme », a déclaré Neil MacGregor, directeur général de Savills Vietnam.

L’impact des IDE dépasse largement le cadre strictement industriel et génère un effet d’entraînement sur les segments de l’immobilier de bureaux, du logement, du commerce de détail et de l’hôtellerie. Cette évolution se traduit par un taux d’occupation des zones industrielles d’environ 90 % à l’échelle nationale, tandis que les prix du foncier continuent de progresser dans les localités bénéficiant d’une connectivité optimale.

Parallèlement à ces réformes structurelles, le Vietnam accélère la modernisation de ses infrastructures de transport afin de fluidifier la logistique et de renforcer les liaisons interrégionales. À Hô Chi Minh-Ville et dans le Sud, le développement des ceintures périphériques et des axes autoroutiers stratégiques crée une plateforme multimodale reliant les zones industrielles, les ports maritimes et les aéroports.

Dans le Nord, l’aménagement de pôles de services, de commerce, de logistique et d’industrie de haute technologie autour de l’aéroport international de Nôi Bài, soutenu par l’extension du réseau de métro, confirme la montée en puissance de cette région sur la carte manufacturière et logistique nationale. - VNA

#Kinh tế tư nhân #NQ 68 #IDE #immobilier industriel #Résolution n° 10-NQ/TW
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