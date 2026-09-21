Économie

Le commerce extérieur du Vietnam dépasse 825 milliards de dollars au 15 septembre

Le commerce extérieur du Vietnam a dépassé 825 milliards de dollars au 15 septembre, en hausse de 29,4 % sur un an. Cette forte progression s’accompagne toutefois d’un creusement du déficit commercial, qui a atteint 23,5 milliards de dollars sur la période.

Le commerce extérieur du Vietnam dépasse 825 milliards de dollars au 15 septembre. Photo: VNA
Le commerce extérieur du Vietnam dépasse 825 milliards de dollars au 15 septembre. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Selon les données actualisées par les Douanes du Vietnam, les échanges de marchandises ont atteint près de 55 milliards de dollars au cours des 15 premiers jours de septembre, portant leur total depuis le début de l’année à plus de 825 milliards de dollars. En hausse de près de 30 % sur un an, le commerce extérieur maintient ainsi un rythme soutenu, porté par une demande élevée en biens de consommation et en matières premières destinées à la production.

D’après l’Office national des statistiques du ministère des Finances, les exportations sont principalement tirées par l’industrie manufacturière, notamment les produits électroniques ainsi que les machines et équipements. Si cette tendance se maintient, le commerce extérieur du Vietnam pourrait atteindre, voire dépasser, 1 200 milliards de dollars en 2026.

L’industrie manufacturière continue de représenter une part importante des échanges. Au cours des 15 premiers jours de septembre, les exportations d’ordinateurs, de produits électroniques et de composants ont atteint 9,6 milliards de dollars, contre 13,1 milliards de dollars d’importations. Depuis le début de l’année, les exportations de ce groupe de produits se sont élevées à 111 milliards de dollars, tandis que les importations ont approché 175 milliards de dollars. Les machines, équipements, outils et pièces détachées ont enregistré près de 51 milliards de dollars d’importations et 50,7 milliards de dollars d’exportations.

Le déficit commercial, qui s’était établi à 20,52 milliards de dollars au cours des sept premiers mois et à 20,46 milliards à fin août, s’est creusé de plus de 2,82 milliards de dollars au cours des 15 premiers jours de septembre. Les exportations ont atteint un peu plus de 26 milliards de dollars, contre 28,84 milliards de dollars d’importations. Plusieurs produits importés ont également enregistré des montants élevés, notamment les carburants, à près de 9 milliards de dollars, le pétrole brut à 6,6 milliards, le charbon à 6,7 milliards, le fer et l’acier à 8,2 milliards et les différents types de tissus à près de 11 milliards.

Cette évolution intervient alors que plusieurs secteurs exportateurs importants, comme l’agriculture, la sylviculture, la pêche, le textile-habillement, les chaussures et le bois, font face à des difficultés, notamment en raison de la baisse des prix à l’exportation. Dans le secteur des produits aquatiques, les entreprises font état d’une demande mondiale moins dynamique et d’une pression accrue des clients sur les prix et la qualité, tandis que les coûts de l’électricité, de l’eau, du financement et de la main-d’œuvre augmentent.

Selon l’Association vietnamienne des exportateurs et producteurs de produits aquatiques (VASEP), les exportations de produits aquatiques ont atteint 1,1 milliard de dollars en août, en hausse de 6,4 % sur un an, mais leur progression a nettement ralenti. Les exportations vers les États-Unis ont reculé de 3,8 %, à 182 millions de dollars, tandis que celles de crevettes et de pangasius ont diminué respectivement de 12,6 % et 49,3 %. Les exportations vers le marché européen ont également reculé de 6,2 % en août, tandis que leur croissance vers la Chine a ralenti à 16,5 %, contre 32 % sur les huit premiers mois de l’année.

Le professeur-docteur Vo Xuan Vinh, directeur de l’Institut de recherche commerciale de l’Université d’économie de Hô Chi Minh-Ville, estime que le déficit commercial élevé peut peser sur le PIB et sur l’objectif de croissance à deux chiffres du Vietnam. Il souligne toutefois que les principales importations restent constituées de machines, d’équipements et de matières premières destinés à la production et aux exportations, ce qui peut constituer un facteur positif.

Selon lui, l’enjeu réside davantage dans la capacité des entreprises nationales à tirer parti de l’essor des échanges, alors qu’elles sont confrontées à des coûts de financement élevés et à des difficultés d’accès aux capitaux. Il recommande que les pouvoirs publics prennent des mesures pour faciliter l’accès au financement et en réduire le coût, tout en aidant les entreprises à diversifier leurs marchés et à trouver de nouveaux clients afin de stimuler les exportations et la production.- VNA

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