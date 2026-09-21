Politique

Le haut dirigeant Tô Lâm arrive à New York pour l’Assemblée générale de l’ONU

Le secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm est arrivé à New York pour participer au débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU et mener des activités bilatérales aux États-Unis.

Le secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm est arrivé à New York pour participer au débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU. Photo : VNA
Le secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm est arrivé à New York pour participer au débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU. Photo : VNA



New York (VNA) – Le secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm et une haute délégation vietnamienne sont arrivés, à 18h25 le 20 septembre (heure locale), à l’aéroport international John F. Kennedy de New York, aux États-Unis, pour participer au débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations Unies et mener des activités bilatérales aux États-Unis.

vnanet_potal-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-den-new-york-bat-dau-tham-du-phien-thao-luan-cap-cao-dhd-lhq-khoa-81-9037653.jpg
Le secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm et la haute délégation vietnamienne ont été accueillis à l’aéroport par l’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyen Quoc Dung, et l’ambassadeur, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, Do Hung Viet. Photo : VNA


Le secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm et la haute délégation vietnamienne ont été accueillis à l’aéroport par l’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyen Quoc Dung, et l’ambassadeur, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, Do Hung Viet, ainsi que par des cadres et employés de l’ambassade et de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU.

Les relations entre le Vietnam et les Nations Unies connaissent actuellement un développement positif et substantiel. Depuis les années de lutte pour l’indépendance, le Vietnam est devenu un partenaire particulièrement fiable, apportant des contributions actives, responsables et novatrices aux principaux piliers des Nations Unies.

La participation du secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm au débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU, ainsi que son discours à cette occasion, revêt une importance particulière dans le contexte où le Vietnam et les Nations Unies se préparent à célébrer le 50e anniversaire de l’établissement de leurs relations. Cette participation réaffirme également le soutien et l’engagement forts du Vietnam en faveur du rôle central des Nations Unies dans la coopération multilatérale et de la promotion du respect du droit international.

À cette occasion, le secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm partagera avec les hauts dirigeants des pays les enseignements tirés des succès obtenus au cours des 40 années de Renouveau (Dôi moi) du Vietnam. Il présentera également des initiatives concrètes visant à relever les défis communs de l’humanité, notamment le changement climatique, la promotion du développement durable et la gouvernance des technologies fondamentales de l’avenir, contribuant ainsi à continuer d’affirmer la crédibilité, la position et les nouvelles capacités du Vietnam sur la scène internationale.

Selon le programme, outre le débat général de haut niveau, les dirigeants participeront à plusieurs événements et échanges consacrés à des questions d’importance, notamment le droit au développement, le changement climatique et une transition juste, l’élévation du niveau de la mer, la prévention, la lutte et la réponse aux pandémies, ainsi que le désarmement nucléaire. Il s’agit de questions particulièrement concrètes, directement liées à la paix, à la sécurité, au développement et à la vie des populations. Ces événements permettront également aux États membres de l’ONU d’échanger et de proposer des solutions aux défis communs, tout en définissant les priorités de la coopération pour la période à venir.

La visite de travail et les activités bilatérales du secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm aux États-Unis contribueront à mettre en œuvre les perceptions communes des hauts dirigeants vietnamiens et américains et à continuer de promouvoir le développement stable, substantiel, efficace et durable du partenariat stratégique intégral entre les deux pays. Il s’agit également d’une occasion de renforcer les contacts de haut niveau entre les deux parties, d’échanger sur les questions d’importance stratégique et à long terme pour les relations bilatérales, ainsi que d’accroître la compréhension mutuelle et de mobiliser le soutien des différents milieux à l’égard du Vietnam et des relations Vietnam-États-Unis.- VNA

source
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #Vietnam-États-Unis #Assemblée générale de l’ONU
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République To Lam. Photo : VNA

Le dirigeant To Lam en route pour les États-Unis et le Canada

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République To Lam quitte Hanoï le 20 septembre pour participer au débat de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU, mener des activités bilatérales aux États-Unis et effectuer une visite d’État au Canada, du 20 au 25 septembre.

Voir plus

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam (droite) et le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam rencontre le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam, et le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh ont souligné à New York leur volonté de renforcer le partenariat Vietnam-Mongolie, notamment dans les domaines économique, commercial, culturel et touristique.

Le général d’armée Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre de la Défense (gauche) et Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l’ONU chargé des opérations de maintien de la paix. Photo : VNA

L’ONU soutient le Vietnam dans le maintien de la paix

L’ONU soutient le Vietnam dans le renforcement de ses capacités et l’élargissement de sa participation aux opérations de maintien de la paix, a affirmé le secrétaire général adjoint de l’ONU Jean-Pierre Lacroix lors d’une entrevue avec le général d’armée Phan Van Giang, le 23 septembre à New York.

La réunion sur le Système de suivi et de pilotage intelligent et le Système de gestion du travail et d’évaluation des cadres dans l’environnement numérique. Photo : VNA

Le permanent du secrétariat Tran Cam Tu demande de perfectionner les systèmes numériques de gestion

Le permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Tran Cam Tu, a demandé de poursuivre la mise à l’essai et le perfectionnement du Système de suivi et de pilotage intelligent (IOC) et du Système de gestion du travail et d’évaluation des cadres dans l’environnement numérique afin d’améliorer la qualité du conseil, de l’information et de la discipline dans l’exécution des tâches.

Cérémonie de lancement du projet de recherche pour promouvoir la diplomatie maritime en Asie du Sud-Est, à Hanoi, le 23 septembre. Photo : VNA

Un projet de recherche veut booster la diplomatie maritime en Asie du Sud-Est

Le projet vise à renforcer les capacités des chercheurs et experts vietnamiens et régionaux dans les domaines de la connectivité, de la gouvernance et de l’analyse maritimes, tout en favorisant la recherche conjointe pour proposer des solutions visant à consolider une coopération maritime substantielle entre les pays de l’Asie du Sud-Est.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, prononce un discours important lors du débat général de haut niveau de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Photo: VNA

Le dirigeant Tô Lâm propose quatre orientations face aux mutations mondiales

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a proposé quatre grandes orientations pour accompagner et maîtriser les mutations en cours, afin que la concurrence ne dégénère pas en confrontation, que les divergences ne conduisent pas aux conflits et que les progrès scientifiques et technologiques ne créent pas de nouvelles fractures.

Les activités des entreprises d’IDE dans la province de Tây Ninh contribuent à accroître la capacité industrielle, à stimuler les exportations, à créer des emplois et à renforcer le rôle de la province dans la chaîne d'approvisionnement régionale. Photo : VNA

40 ans du Dôi moi : Des faits historiques et des chiffres qui parlent d’eux-mêmes

Avant le Dôi moi, le Vietnam traversait une grave crise socio-économique, marquée par une inflation annuelle dépassant par moments les 700%, des pénuries alimentaires touchant des millions de familles et des infrastructures défaillantes. Par rapport au Vietnam d’aujourd’hui, la transformation opérée depuis cette situation constitue un changement fondamental et profond.

​Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, assiste le 22 septembre à New York à la cérémonie de remise de plusieurs documents et accords de coopération entre le Vietnam et les agences des Nations unies (ONU). Photo: VNA

De nouveaux accords ouvrent une nouvelle étape de la coopération Vietnam - ONU

​Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a assisté le 22 septembre à New York à la cérémonie de remise de plusieurs documents et accords de coopération entre le Vietnam et les agences des Nations unies (ONU), marquant une nouvelle étape de la coopération entre les deux parties.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam prononce un discours au débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam présente quatre orientations à la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU

À New York, le 22 septembre, lors du débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a proposé quatre grandes orientations pour renforcer la confiance entre les États, promouvoir un développement équitable et durable, garantir que les progrès technologiques servent l’humanité et consolider le multilatéralisme ainsi que le rôle central des Nations Unies.