Le haut dirigeant Tô Lâm arrive à New York pour l’Assemblée générale de l’ONU





New York (VNA) – Le secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm et une haute délégation vietnamienne sont arrivés, à 18h25 le 20 septembre (heure locale), à l’aéroport international John F. Kennedy de New York, aux États-Unis, pour participer au débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations Unies et mener des activités bilatérales aux États-Unis.

Le secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm et la haute délégation vietnamienne ont été accueillis à l’aéroport par l’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyen Quoc Dung, et l’ambassadeur, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, Do Hung Viet. Photo : VNA



Le secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm et la haute délégation vietnamienne ont été accueillis à l’aéroport par l’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyen Quoc Dung, et l’ambassadeur, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, Do Hung Viet, ainsi que par des cadres et employés de l’ambassade et de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU.



Les relations entre le Vietnam et les Nations Unies connaissent actuellement un développement positif et substantiel. Depuis les années de lutte pour l’indépendance, le Vietnam est devenu un partenaire particulièrement fiable, apportant des contributions actives, responsables et novatrices aux principaux piliers des Nations Unies.



La participation du secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm au débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU, ainsi que son discours à cette occasion, revêt une importance particulière dans le contexte où le Vietnam et les Nations Unies se préparent à célébrer le 50e anniversaire de l’établissement de leurs relations. Cette participation réaffirme également le soutien et l’engagement forts du Vietnam en faveur du rôle central des Nations Unies dans la coopération multilatérale et de la promotion du respect du droit international.



À cette occasion, le secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm partagera avec les hauts dirigeants des pays les enseignements tirés des succès obtenus au cours des 40 années de Renouveau (Dôi moi) du Vietnam. Il présentera également des initiatives concrètes visant à relever les défis communs de l’humanité, notamment le changement climatique, la promotion du développement durable et la gouvernance des technologies fondamentales de l’avenir, contribuant ainsi à continuer d’affirmer la crédibilité, la position et les nouvelles capacités du Vietnam sur la scène internationale.



Selon le programme, outre le débat général de haut niveau, les dirigeants participeront à plusieurs événements et échanges consacrés à des questions d’importance, notamment le droit au développement, le changement climatique et une transition juste, l’élévation du niveau de la mer, la prévention, la lutte et la réponse aux pandémies, ainsi que le désarmement nucléaire. Il s’agit de questions particulièrement concrètes, directement liées à la paix, à la sécurité, au développement et à la vie des populations. Ces événements permettront également aux États membres de l’ONU d’échanger et de proposer des solutions aux défis communs, tout en définissant les priorités de la coopération pour la période à venir.



La visite de travail et les activités bilatérales du secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm aux États-Unis contribueront à mettre en œuvre les perceptions communes des hauts dirigeants vietnamiens et américains et à continuer de promouvoir le développement stable, substantiel, efficace et durable du partenariat stratégique intégral entre les deux pays. Il s’agit également d’une occasion de renforcer les contacts de haut niveau entre les deux parties, d’échanger sur les questions d’importance stratégique et à long terme pour les relations bilatérales, ainsi que d’accroître la compréhension mutuelle et de mobiliser le soutien des différents milieux à l’égard du Vietnam et des relations Vietnam-États-Unis.- VNA



