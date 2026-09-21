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La VNA accueillera la 59e réunion du Comité exécutif de l’OANA en 2027

L’Agence vietnamienne d’information (VNA) accueillera en 2027 au Vietnam la 59e réunion du Comité exécutif de l’Organisation des agences de presse d’Asie-Pacifique (OANA), à la suite de la 58e réunion tenue le 20 septembre à Moscou.

Les délégués approuvent l’organisation par la VNA de la 59e réunion du Comité exécutif de l’OANA, en 2027 au Vietnam. Photo: VNA
Les délégués approuvent l’organisation par la VNA de la 59e réunion du Comité exécutif de l’OANA, en 2027 au Vietnam. Photo: VNA

Moscou (VNA) – La 58e réunion du Comité exécutif de l’Organisation des agences de presse d’Asie-Pacifique (OANA), organisée par l’agence russe TASS, s’est tenue le 20 septembre à Moscou, en présence de représentants de 13 agences de presse membres de la région.

Prenant la parole lors de la réunion, la directrice générale de l’Agence vietnamienne d’information (VNA), Vu Viet Trang, également secrétaire du Comité du Parti de la VNA et vice-présidente de la Commission centrale de la sensibilisation et de l’éducation, a affirmé que la VNA était prête à assumer ses responsabilités pour contribuer au développement de l’OANA et participer aux initiatives communes visant à renforcer le rôle de cette organisation régionale de presse à l’ère numérique.

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la directrice générale de l’Agence vietnamienne d’information (VNA), Vu Viet Trang, également secrétaire du Comité du Parti de la VNA et vice-présidente de la Commission centrale de la sensibilisation et de l’éducation. Photo: VNA

Elle a annoncé que la VNA accueillerait en 2027, au Vietnam, la 59e réunion du Comité exécutif de l’OANA. Cette annonce a été chaleureusement saluée par les participants, qui ont estimé qu’elle témoignait de l’engagement et de la responsabilité de la VNA à l’égard des activités de l’organisation.

De son côté, le directeur général de TASS, Andrey Kondrashov, a souhaité la bienvenue aux dirigeants et représentants des principales agences de presse réunis à Moscou. Il a souligné qu’au cours de ses 65 années d’existence, l’OANA avait organisé de nombreuses rencontres, mené des projets communs et contribué à renforcer l’amitié et l’engagement en faveur du soutien mutuel entre ses membres.

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Le directeur général de TASS, Andrey Kondrashova accueille la directrice générale de l’Agence vietnamienne d’information (VNA), Vu Viet Trang. Photo: VNA

Les participants ont également examiné les préparatifs de la prochaine réunion, soulignant que l’enthousiasme et la participation active des agences membres contribueraient à l’efficacité et au développement de l’OANA.

Le même jour, lors d’un entretien avec Hwang Dae Il, président de l’agence sud-coréenne Yonhap, Mme Vu Viet Trang a salué la reprise par Yonhap de son statut d’agence de presse représentant la République de Corée et remercié l’agence pour son soutien au bureau permanent de la VNA à Séoul.

La VNA souhaite poursuivre sa coopération avec Yonhap dans le développement d’un service d’information en sud-coréen reposant sur une équipe réduite de deux à trois rédacteurs et l’utilisation d’outils d’intelligence artificielle (IA).

Le président de l’agence sud-coréenne Yonhap a partagé son expérience de la gestion du service d’information en vietnamien de Yonhap, tout en soulignant les limites actuelles des outils d’IA dans le travail éditorial. Les deux agences sont convenues de renforcer leur coopération, notamment dans le domaine des technologies de l’information.

Lors d’une autre rencontre avec Robert Muradyan, directeur général du complexe de télévision et de radio du président de la République du Kazakhstan (TRK), Mme Vu Viet Trang et son homologue ont salué les résultats des échanges d’informations entre les deux agences depuis la signature de leur accord de coopération en 2025.

Les deux parties ont discuté du partage d’expériences sur leurs modèles de fonctionnement à l’ère numérique. La VNA a proposé à TRK de partager son expérience dans la création et le fonctionnement d’un laboratoire technologique consacré à l’IA, afin de développer des produits journalistiques modernes. Robert Muradyan s’est déclaré favorable à cette proposition et prêt à faciliter les échanges pour concrétiser cette coopération. -VNA

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