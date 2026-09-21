Économie

Forbes Vietnam continue de classer Vietjet parmi les 50 meilleures sociétés cotées en 2026

Forbes Vietnam a classé Vietjet parmi les 50 meilleures sociétés cotées du Vietnam en 2026, en reconnaissance de ses performances, de son efficacité financière, de sa gouvernance et de ses perspectives de développement.

Un avion de Vietjet. Photo: Vietjet
Un avion de Vietjet. Photo: Vietjet

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le magazine Forbes Vietnam a classé Vietjet parmi les 50 meilleures sociétés cotées du Vietnam en 2026, distinguant ainsi les entreprises se démarquant par leurs performances commerciales, l’efficacité de leur utilisation des capitaux, leurs capacités de gestion et leurs perspectives de développement à long terme.

Pour établir son classement 2026, Forbes Vietnam a procédé à plusieurs étapes d’évaluation. Les sociétés cotées sur les deux principales places boursières du pays, HOSE et HNX, devaient d’abord répondre à des critères relatifs aux bénéfices, au chiffre d’affaires et à la capitalisation boursière. Elles ont ensuite été évaluées selon différents indicateurs, notamment la croissance du chiffre d’affaires et des bénéfices, le rendement des capitaux propres (ROE), le rendement des capitaux investis (ROIC), leur position dans leur secteur, la qualité de leur gouvernance, l’origine de leurs bénéfices et leurs perspectives de développement.

Aux côtés de grandes entreprises présentes sur le marché vietnamien, telles que FPT, Vinamilk, Petrolimex et HDBank, etc., Vietjet figure ainsi de nouveau dans la liste cette année, alors que la compagnie poursuit sa croissance et l’élargissement de ses activités.

Au premier semestre 2026, le chiffre d’affaires consolidé de Vietjet s’est établi à 51 536 milliards de dôngs, en hausse de 44 % sur un an et représentant 59,4 % de l’objectif annuel. Son bénéfice consolidé après impôts a atteint 1 372 milliards de dôngs, soit 64,5 % de l’objectif fixé pour l’ensemble de l’année.

Ho Ngoc Yen Phuong, vice-présidente du conseil d’administration et directrice générale adjointe chargée des finances de Vietjet, a déclaré que la compagnie appréciait la reconnaissance de Forbes Vietnam ainsi que la confiance accordée par ses actionnaires, ses investisseurs et ses clients. Dans un secteur aussi marqué par les fluctuations que l’aviation, la croissance doit, selon elle, aller de pair avec une utilisation efficace des capitaux, une discipline financière et de solides capacités de gestion.

Elle a également souligné que chaque décision d’investissement de Vietjet visait à renforcer sa compétitivité, à créer une valeur durable pour les actionnaires et à offrir davantage de possibilités de voyage à la population. Cette orientation constitue également, selon elle, une base permettant à la compagnie de se développer en tant que groupe aérien international et de contribuer à renforcer les connexions du Vietnam avec le reste du monde.

Parallèlement à ses résultats commerciaux positifs, Vietjet poursuit l’expansion de son réseau international, investit dans une flotte de nouvelle génération et développe progressivement son écosystème aérien. Ces activités visent à améliorer l’efficacité de l’exploitation, à optimiser les coûts et à créer les conditions d’une croissance durable à long terme.

La nouvelle distinction décernée par Forbes Vietnam constitue une reconnaissance des efforts déployés par Vietjet pour développer ses activités et améliorer l’efficacité de son utilisation des capitaux. Avec l’ambition de devenir un groupe aérien international, la compagnie entend continuer à renforcer les liaisons entre le Vietnam et les principaux centres économiques et touristiques du monde, contribuant ainsi au développement des échanges commerciaux, des investissements et de l’économie. -VNA

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