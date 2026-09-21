Hô Chi Minh-Ville figure parmi les cinq villes les plus remarquables de la région Asie-Pacifique

Hanoï (VNA) — Hô Chi Minh-Ville occupe la 205e place sur 1 000 grandes villes mondiales dans le classement Global Cities Index 2026 publié par Oxford Economics, progressant de 81 rangs par rapport à l'édition précédente. Aux côtés de Kuala Lumpur, Bengaluru, Shenzhen et Tachkent, la métropole du Sud est retenue parmi les cinq villes à suivre (Cities to watch) en Asie-Pacifique.



L'évaluation repose sur 27 indicateurs répartis en cinq piliers : l'économie, les ressources humaines, la qualité de vie, l'environnement et la gouvernance. Pour l'année 2025, la ville affichait un produit intérieur brut de 128 milliards de dollars, un revenu moyen par habitant de 9 000 dollars et une population de 14,2 millions d'habitants. Dans le détail, Hô Chi Minh-Ville se classe 71e pour les ressources humaines, 142e pour l'économie, 342e pour la qualité de vie, 555e pour l'environnement et 625e pour la gouvernance.



Le rapport souligne trois points forts de la ville : une croissance économique rapide, une égalité des revenus relativement élevée et une bonne stabilité économique. Les prévisions placent la métropole parmi les 50 villes connaissant la croissance la plus rapide au monde au cours des cinq prochaines années.



Par rapport à 2025, Hô Chi Minh-Ville s'améliore dans quatre domaines : la gouvernance gagne 194 places, les ressources humaines 106 places et l'économie 69 places. En revanche, la qualité de vie perd 17 rangs et l'environnement recule de 100 places, constituant les deux secteurs prioritaires définis par la ville pour la période 2026-2030. Au niveau national, elle devance désormais Hanoï (243e), Da Nang (375e) et Hai Phong (667e).



Au sein de l'ASEAN, Hô Chi Minh-Ville se situe au cinquième rang, derrière Singapour (29e), Kuala Lumpur (65e), Bangkok (122e) et Jakarta (140e), mais devant Manille (174e). À l'échelle asiatique, elle se trouve derrière Séoul (38e) et Shenzhen (93e), mais devance Shanghai (216e), Delhi (268e) et Mumbai (330e).



Selon les projections d'Oxford Economics, la taille économique de Hô Chi Minh-Ville égalera presque celle de Berlin d'ici 2050. Le revenu moyen par habitant devrait quant à lui dépasser la moyenne européenne à l'horizon 2045. -VNA