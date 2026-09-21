Campagne de 500 jours et nuits : recherche des soldats tombés pendant l’offensive du Têt 1968

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le Commandement militaire de Hô Chi Minh-Ville a annoncé, le 20 septembre, qu’il coordonnait avec les autorités compétentes une opération de recherche, de vérification et de collecte d’informations afin de retrouver et de rapatrier les dépouilles de soldats tombés lors de l’offensive générale du Têt Mâu Thân 1968.



Selon des témoignages historiques, une centaine de corps de cadres et de soldats auraient été transportés par des véhicules militaires et inhumés dans des fossés le long de l’ancienne route située devant l’ancienne citadelle de Co Loa, aujourd’hui le Mémorial des soldats tombés de l’ancien arrondissement de Go Vap, ainsi que dans plusieurs anciens puits de la zone.



Ces soldats sont tombés lors des combats visant notamment l’aéroport de Tan Son Nhat, l’état-major général et plusieurs points stratégiques de la ville.



Le Commandement militaire de Hô Chi Minh-Ville appelle les anciens combattants, les anciens commandos de Saïgon, les témoins historiques, les habitants de longue date et les familles de soldats morts à fournir toute information susceptible d’aider les recherches, notamment sur les lieux d’inhumation, les noms des soldats et des unités, ainsi que les cartes, plans, journaux, photographies, documents ou souvenirs liés aux combats du Têt 1968.



Les informations peuvent être communiquées au Commandement militaire du quartier de Go Vap ou aux officiers chargés de leur collecte, notamment par téléphone ou via Zalo.



Les autorités soulignent que chaque témoignage, même fragmentaire, peut constituer un indice précieux pour localiser les lieux d’inhumation et retrouver les dépouilles de plus de 100 soldats, près de six décennies après leur sacrifice, contribuant ainsi à préserver la tradition vietnamienne de gratitude envers ceux qui sont morts pour le pays.- VNA