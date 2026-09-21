Politique

Vietnam-Inde : faire de la diaspora un pont naturel et concret du partenariat bilatéral

L’ambassadeur du Vietnam en Inde, Trinh Minh Manh, a rencontré le 20 septembre la communauté vietnamienne de l’État du Tamil Nadu afin d’échanger sur la mise en œuvre de la Résolution n° 23-NQ/TW du Bureau politique relative aux Vietnamiens de l’étranger.

L'ambassadeur du Vietnam en Inde et des représentants vietnamiens à la rencontre. Photo: VNA
L'ambassadeur du Vietnam en Inde et des représentants vietnamiens à la rencontre. Photo: VNA

New Delhi (VNA) - L’ambassadeur du Vietnam en Inde, Trinh Minh Manh, a rencontré le 20 septembre la communauté vietnamienne de l’État du Tamil Nadu afin d’échanger sur la mise en œuvre de la Résolution n° 23-NQ/TW du Bureau politique relative aux Vietnamiens de l’étranger.

L’ambassadeur a déclaré que le Vietnam entrait dans une nouvelle phase de développement, marquée par des exigences croissantes en matière de croissance, d’innovation, de transformation numérique, de développement économique vert, d’amélioration de la qualité des ressources humaines et d’intégration internationale.

Parallèlement, les relations entre le Vietnam et l’Inde ont été portées au niveau d’un partenariat stratégique intégral renforcé, avec pour objectif d’atteindre un volume d’échanges commerciaux de 25 milliards de dollars d’ici 2030 et de faire de la science et de la technologie un pilier de la coopération bilatérale.

Il a estimé que les activités de haut rang cette année, notamment les récentes visites d’État du secrétaire général du Parti et président To Lam ainsi que la participation du Premier ministre Le Minh Hung au 18e Sommet des BRICS, ouvraient de nombreuses opportunités de coopération bilatérale dans divers domaines tels que le commerce, l’investissement, la sciences et la technologie, la transformation numérique, l’énergie, la pharmacie, l’éducation et les échanges entre habitants. Dans ce processus, le chef de la mission diplomatique a souligné que la diaspora constituait un « pont naturel et concret » entre les deux pays.

L’ambassadeur a souligné que la communauté vietnamienne de l’étranger était une partie indissociable de la nation vietnamienne, et que cet esprit était réaffirmé dans la résolution n° 23-NQ/TW du 2 août 2026 du Bureau politique relative aux Vietnamiens de l’étranger.

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L’ambassadeur du Vietnam en Inde, Trinh Minh Manh, prend la parole lors de la rencontre. Photo: VNA

L'ambassadeur a exhorté les membres de la communauté, qu'ils soient experts, scientifiques, entrepreneurs ou étudiants, à valoriser leurs savoirs, leurs expertises et leurs réseaux pour favoriser les synergies entre les deux nations. Tandis que les scientifiques et les experts sont appelés à faciliter les transferts de connaissances, d’expertises et des avancées scientifiques et technologiques, les acteurs économiques jouent un rôle clé dans l'identification des opportunités d'investissement et l'ouverture de nouveaux marchés. Parallèlement, la jeunesse et les familles s'attachent à promouvoir l'excellence de la culture vietnamienne tout en préservant la langue nationale, l'identité nationale, le soutien multuel et en édificant une communauté unie et solidaire.

Outre la mobilisation des ressources de la communauté, l’ambassadeur Trinh Minh Manh a réaffirmé que l’ambassade demeurait une institution de proximité et une adresse de confiance, prête à fournir un soutien juridique et une assistance aux Vietnamiens confrontés aux difficultés de la vie à l’étranger.

De leur côté, les membres de la communauté vietnamienne établis à Chennai ont accueilli favorablement les orientations de la Résolution n° 23, soulignant que chacun pouvait contribuer au développement de la patrie par son travail et sa vie en Inde.

Cette rencontre témoigne de la vitalité et de la diversité croissantes de la communauté vietnamienne en Inde, désormais composée notamment de chercheurs, d’entrepreneurs et de familles binationales. Elle contribue à renforcer les liens au sein de la communauté et à promouvoir le rôle des Vietnamiens de l’étranger comme passerelle entre les peuples, tout en contribuant à approfondir et à concrétiser les relations entre le Vietnam et l’Inde. -VNA

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