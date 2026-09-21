Le nucléaire civil au service de la croissance verte et de la sécurité énergétique

Khanh Hoa (VNA) - Le séminaire, intitulé « Développer l’énergie nucléaire pour la croissance verte et la sécurité énergétique nationale », a été organisé conjointement par la Commission centrale de la sensibilisation et de l’éducation du Parti, le ministère des Sciences et des Technologies et le Comité provincial du Parti de Khanh Hoa. Il visait à parvenir à une compréhension commune et à proposer des solutions pour renforcer l’information et la communication sur l’énergie nucléaire.

Selon le vice-ministre des Sciences et des Technologies, Lê Xuân Đinh, l’énergie constitue l’un des fondements du développement. La Résolution du XIVe Congrès national du Parti a défini le développement de l’énergie nucléaire comme une orientation stratégique à long terme, destinée à contribuer à la sécurité énergétique nationale et à soutenir une croissance rapide et durable. Pour atteindre l’objectif de devenir, d’ici 2045, un pays développé à revenu élevé, le Vietnam doit à la fois garantir un approvisionnement énergétique suffisant pour accompagner l’industrialisation, la modernisation et la transformation numérique et accélérer la transition vers un système énergétique plus vert, plus propre et faiblement émetteur.

L’Assemblée nationale a décidé de poursuivre l'orientation d’investissement dans les centrales nucléaires de Ninh Thuân, conformément à la résolution n°174/2024/QH15, et adopté des mécanismes et politiques spécifiques dans la résolution n°189/2025/QH15. Le Plan national de développement de l’électricité VIII révisé intègre également l’énergie nucléaire dans la structure à long terme de l’approvisionnement électrique.

Les centrales nucléaires de Ninh Thuân 1 (commune de Phuoc Dinh), et de Ninh Thuân 2 ( commune de Vinh Hai), constituent le premier projet nucléaire du pays et seront mises en œuvre dans la province de Khanh Hoa. Leur réalisation revêt une importance majeure pour la sécurité énergétique nationale et ouvre parallèlement des perspectives de développement pour les industries de haute technologie, les services techniques, la logistique et la formation de ressources humaines hautement qualifiées dans la province.

Le vice-secrétaire permanent du Comité provincial du Parti de Khanh Hoa, Hô Xuan Truong, a indiqué que les autorités provinciales accéléraient les opérations de libération des terrains et préparaient les conditions nécessaires à la mise en œuvre du projet. Le Comité permanent du Parti provincial a notamment demandé la création d’un groupe de travail pour résoudre directement les difficultés liées à la libération des terrains, renforcer rapidement les ressources humaines spécialisées en faveur des localités concernées. Les autorités intensifient également l’information, la sensibilisation et le dialogue avec la population pour achever rapidement la libération des terrains au service des travaux.

Le séminaire, intitulé « Développer l’énergie nucléaire pour la croissance verte et la sécurité énergétique nationale ». Photo: VNA

De son côté, le chef adjoint de la Commission centrale de la sensiblisation et de l’éducation du Parti, Ngô Dong Hai, a souligné le haut degré de consensus atteint sur les enjeux fondamentaux, confirmant le caractère inéluctable et stratégique de l'énergie nucléaire pour l'avenir du pays.

Le séminaire a notamment conclu que, pour garantir la sécurité énergétique nationale, maintenir la stabilité du système électrique et respecter l’engagement international d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, l’énergie nucléaire est appelée à jouer un rôle important dans la structure énergétique nationale. Les rapports scientifiques présentés ont mis en évidence sa contribution à la garantie des capacités de production, son faible niveau d’émissions et sa capacité à être intégrée efficacement aux sources d’énergie renouvelable.

Ce développement s’inscrit dans la stratégie énergétique globale définie par la Résolution n° 70-NQ/TW du 20 août 2025 du Bureau politique. Ce texte fait de la sécurité énergétique une condition préalable au développement et préconise un approvisionnement électrique suffisant, stable et de haute qualité pour soutenir la croissance socio-économique, la défense, la sécurité et la protection de l’environnement.-VNA

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