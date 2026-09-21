ASIAD 2026 : la karatéka Nguyen Thi Dieu Ly offre une nouvelle médaille au Vietnam

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Tokyo (VNA) – La karatéka vietnamienne Nguyen Thi Dieu Ly a remporté la médaille de bronze dans l’épreuve de kumite féminin des moins de 68 kg aux Jeux asiatiques (ASIAD) 2026, après une victoire très disputée face à la Japonaise Kama Tsubasa, le 21 septembre.

Le combat pour la médaille de bronze s’est déroulé à la salle omnisports de Toyohashi, dans la préfecture d’Aichi, dans une atmosphère tendue. Les deux karatékas se sont livrées un duel très équilibré. À l’issue du temps réglementaire, Dieu Ly et Kama Tsubasa étaient à égalité, 4-4. La Vietnamienne a toutefois été déclarée vainqueure grâce à la règle du senshu, qui accorde l’avantage à la combattante ayant marqué le premier point.

Cette médaille de bronze confirme la place de Nguyen Thi Dieu Ly parmi les meilleures combattantes de la région en moins de 68 kg.

Âgée de 12 ans lorsqu’elle a commencé le karaté, Nguyen Thi Dieu Ly s’était notamment illustrée en remportant le titre mondial junior en 2022. Aux 33es SEA Games, en 2025, elle avait également contribué au sacre de l’équipe vietnamienne de kumite féminin.

Avec cette nouvelle médaille, le karaté continue de contribuer aux performances de la délégation sportive vietnamienne aux ASIAD 2026.-VNA

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