Culture-Sports

ASIAD 2026 : la karatéka Nguyen Thi Dieu Ly offre une nouvelle médaille au Vietnam

La karatéka vietnamienne Nguyen Thi Dieu Ly a décroché la médaille de bronze en Kumite féminin des moins des 68 kg aux ASIAD 2026, après avoir battu la Japonaise Kama Tsubasa au terme d’un combat très disputée conclu sur le score de 4-4 et décidé en faveur de la Vietnamienne grâce à la règle du senshu.

La karatéka vietnamienne Nguyen Thi Dieu Ly a décroché la médaille de bronze en Kumite féminin des moins des 68 kg aux ASIAD 2026, après avoir battu la Japonaise Kama Tsubasa. Photo: ASIAD 2026
La karatéka vietnamienne Nguyen Thi Dieu Ly a décroché la médaille de bronze en Kumite féminin des moins des 68 kg aux ASIAD 2026, après avoir battu la Japonaise Kama Tsubasa. Photo: ASIAD 2026

Tokyo (VNA) – La karatéka vietnamienne Nguyen Thi Dieu Ly a remporté la médaille de bronze dans l’épreuve de kumite féminin des moins de 68 kg aux Jeux asiatiques (ASIAD) 2026, après une victoire très disputée face à la Japonaise Kama Tsubasa, le 21 septembre.

Le combat pour la médaille de bronze s’est déroulé à la salle omnisports de Toyohashi, dans la préfecture d’Aichi, dans une atmosphère tendue. Les deux karatékas se sont livrées un duel très équilibré. À l’issue du temps réglementaire, Dieu Ly et Kama Tsubasa étaient à égalité, 4-4. La Vietnamienne a toutefois été déclarée vainqueure grâce à la règle du senshu, qui accorde l’avantage à la combattante ayant marqué le premier point.

Cette médaille de bronze confirme la place de Nguyen Thi Dieu Ly parmi les meilleures combattantes de la région en moins de 68 kg.

Âgée de 12 ans lorsqu’elle a commencé le karaté, Nguyen Thi Dieu Ly s’était notamment illustrée en remportant le titre mondial junior en 2022. Aux 33es SEA Games, en 2025, elle avait également contribué au sacre de l’équipe vietnamienne de kumite féminin.

Avec cette nouvelle médaille, le karaté continue de contribuer aux performances de la délégation sportive vietnamienne aux ASIAD 2026.-VNA

#Kỷ nguyên mới #KNM #Hệ giá trị Việt _2 #HNNG 33_2 #ASIAD 2026 #karatéka vietnamienne
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Sur le même sujet

Voir plus

Quai de Nha Rong – lieu de départ du jeune Nguyen Tat Thanh, parti à la recherche d'un moyen de sauver son pays. Photo : Département du tourisme de Hô Chi Minh-Ville.

L’Espace culturel Hô Chi Minh, un levier pour les industries culturelles

Ville portant le nom du Président Hô Chi Minh et liée à plusieurs étapes importantes de sa vie, Hô Chi Minh-Ville dispose d’un patrimoine particulier. Son réseau de vestiges, de sites, de documents et de récits historiques liés au Président Hô Chi Minh constitue une matière première pour les industries culturelles.

Le Vietnam et l'UNESCO dévoilent l’identité visuelle du 50e anniversaire de leurs relations bilatérales. Photo: VNA

Le Vietnam, cœur battant du patrimoine mondial pour le Dialogue Asie-Pacifique

Le Dialogue Asie-Pacifique sur le patrimoine et l’authenticité qui se tiendra du 27 septembre au 1er octobre 2026 à Hanoi et à Ninh Binh, devra adopter le Document de Hanoi sur l’héritage et l’authenticité, marquant un jalon important suite à la Charte de Venise (1964), au Document de Nara (1994) et au Document de Nairobi (2025) dans le processus de préservation du patrimoine mondial.

Performance artistique lors du Festival de Thành Tuyên 2026. Photo: VNA

Le Festival de Thành Tuyên offre une saison de la mi-automne scintillante

Le Festival de Thành Tuyên 2026 témoigne d’une volonté de préserver et de promouvoir les valeurs culturelles traditionnelles, de mettre en valeur la région et les habitants de Tuyên Quang, ainsi que de faire découvrir aux visiteurs nationaux et internationaux les produits locaux, les sites touristiques et le potentiel de la région.